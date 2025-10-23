異動股 | 泡泡瑪特再瀉逾9%本周累插一成半，上季銷售強惟炒價大跌影響預期

泡泡瑪特(09992)現價跌9.4%，報232.2元，暫為最差表現藍籌，該股成交約1703萬股，涉資40.89億元。股價本周已累跌超過一成半。

日前市場炒作盲盒熱潮降溫，加上泡泡瑪特推出的Labubu系列黃牛價持續回落，削弱市場對泡泡瑪特產品的稀缺性預期。周二泡泡瑪特公布第三季銷售表現維持強勁，整體收益按年增長2.45至2.5倍，海外收益增長更達3.65至3.7倍，隨後大行紛紛唱好兼上調目標價，但提到會有高基數效應帶來增長放緩。

資金面上泡泡瑪特周二已急跌8%，昨日公布第三季表現後反彈，隨即再度向下。今早沽壓沉重，早段已自淨流入轉淨主動流出。截至現時，最大淨被動買入券商為滬市北水，淨被動買入逾2.06億元。

現時，恒生指數報25635，跌145點或跌0.6%，主板成交逾674億元。國企指數報9165，跌58點或跌0.6%。恒生科技指數報5831，跌91點或跌1.5%。即月期指新報25642，跌99點，高水6點。

撰文：經濟通市場國金組

