  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

異動股 | 泡泡瑪特再瀉逾9%本周累插一成半，上季銷售強惟炒價大跌影響預期

23/10/2025

異動股 | 泡泡瑪特再瀉逾9%本周累插一成半，上季銷售強惟炒價大跌影響預期

 

 

　　泡泡瑪特(09992)現價跌9.4%，報232.2元，暫為最差表現藍籌，該股成交約1703萬股，涉資40.89億元。股價本周已累跌超過一成半。

 

　　日前市場炒作盲盒熱潮降溫，加上泡泡瑪特推出的Labubu系列黃牛價持續回落，削弱市場對泡泡瑪特產品的稀缺性預期。周二泡泡瑪特公布第三季銷售表現維持強勁，整體收益按年增長2.45至2.5倍，海外收益增長更達3.65至3.7倍，隨後大行紛紛唱好兼上調目標價，但提到會有高基數效應帶來增長放緩。

 

　　資金面上泡泡瑪特周二已急跌8%，昨日公布第三季表現後反彈，隨即再度向下。今早沽壓沉重，早段已自淨流入轉淨主動流出。截至現時，最大淨被動買入券商為滬市北水，淨被動買入逾2.06億元。

 

　　現時，恒生指數報25635，跌145點或跌0.6%，主板成交逾674億元。國企指數報9165，跌58點或跌0.6%。恒生科技指數報5831，跌91點或跌1.5%。即月期指新報25642，跌99點，高水6點。

撰文：經濟通市場國金組

【你點睇？】「粵車南下」最快11月實施，邵家輝冀當局根據路面承載力逐步放寬名額，你是否認同？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06808

高鑫零售

1.990

異動股

01108

凱盛新能

4.080

異動股

00187

京城機電股份

4.800

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06808 高鑫零售
  • 1.990
  • 01108 凱盛新能
  • 4.080
  • 00187 京城機電股份
  • 4.800
  • 01065 天津創業環保股份
  • 7.100
  • 00895 東江環保
  • 2.730
股份推介
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 19.060
  • 目標︰$22.50
  • 02888 渣打集團
  • 143.800
  • 目標︰$158.50
  • 00857 中國石油股份
  • 7.990
  • 目標︰$8.00
  • 00788 中國鐵塔
  • 11.340
  • 目標︰$12.50
  • 00285 比亞迪電子
  • 37.000
  • 目標︰$46.70
人氣股
  • 01336 新華保險
  • 49.400
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 162.300
  • 09992 泡泡瑪特
  • 232.200
  • 00700 騰訊控股
  • 625.500
  • 00981 中芯國際
  • 73.450
報章貼士
  • 06680 金力永磁
  • 21.900
  • 目標︰--
  • 01519 極兔速遞－Ｗ
  • 10.260
  • 目標︰$11.20
  • 06030 中信証券
  • 29.660
  • 目標︰$33.00
熱炒概念股
即時重點新聞

23/10/2025 12:30  《午市前瞻》恒指宜守穩百天線等待利好，油價升幅有限惟三桶油具避險價值可吼

23/10/2025 12:12  恒指半日跌22點報25759，消費股分歧泡瑪急瀉李寧飆，藥股全線受挫

23/10/2025 10:59  《異動股》金沙升3%，第三季經調整物業EBITDA升2.7%，淨收入升1.5%

23/10/2025 10:37  《異動股》內銀逆市普漲建行升近1%，大摩看好指內銀第四季有更多上行空間

23/10/2025 10:09  《異動股》泡泡瑪特再瀉逾9%墊底藍籌，上季銷售強惟炒價大跌影響預期

23/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１００億元，買盈富基金沽華虹

23/10/2025 08:45  【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦升B站目標一成半，德銀升信達生物目標逾一成

23/10/2025 11:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７７１２，隔夜拆息較上日微軟１４基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

京東官宣「國民好車」名為「埃安UT super」，「001號車」拍賣7819萬天價成交新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

電池股｜寧德時代繼續回調現價可低撈嗎？新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 百度、B站、快手、中銀香港、六福、招金及電訊股最新評級/目標價新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

木村拓哉《TOKYO TAXI》首映｜最型的士司機載倍賞千惠子到場，駕駛技術獲讚安心
人氣文章

政政經經．石鏡泉

追？
人氣文章

騙局大拆解

網上情緣騙案｜超過4成受害人為55歲或以上！81歲婆婆被自稱「軍人」男友騙走逾500萬元
DIVA CHANNEL
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

除了定妝和控油，碎粉還有這些用法？盤點5大碎粉 Beauty hacks，把剩餘碎粉用光！
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

洛朗・佩博斯雙展「動競藝境」及「美與姿態」：運動時的姿態被轉化為視覺語言
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

愛愛助減肥？公開最燃燒卡路里體位Top 3：冠軍竟是站立式、打側有驚喜？高血壓人士留意一個體位
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康 │ 43歲李施嬅揭分手原因，免疫系統問題做4次手術無人陪伴感傷太深
人氣文章
中醫運用配合八字、「用神」及「忌神」治療，提升肺部抵抗力，改善流感後咳嗽氣促
人氣文章
40歲後血管健康要留神：老化百病叢生，運動護血管彈性靠1關鍵
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/10/2025 12:56
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/10/2025 12:56
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/10/2025 12:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/10/2025 12:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事23/10/2025
京東官宣「國民好車」名為「埃安UT super」，「001號車」拍賣7819萬天價成交
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

為何貝里雅成加沙掌舵？埃及和平峰會知玄機

23/10/2025 09:51

大國博弈

定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存最高3.5厘，渣打特選客...

22/10/2025 16:01

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處