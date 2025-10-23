  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 恒指宜守穩百天線等待利好 油價升幅有限惟三桶油具避險價值可吼

23/10/2025

　　美國財長貝森特證實白宮正考慮限制以美國軟件製造產品出口至中國，同時透露總統特朗普正計劃擴大對俄羅斯制裁，隔晚美股受挫。港股昨日未能重上50天線後今早走勢維持偏軟，於25800關口前徘徊，低見25591，半日收報25759，跌22點或跌不足0.1%，主板成交近1348億元。國企指數報9206，跌17點或跌0.2%。科技指數報5875，跌47點或跌0.8%。

 

港股 | 午市前瞻 |

(互聯網圖片)

 

聶振邦：恒指橫行，50天線支持作用參考價值弱

 

　　恒指連續兩日位於50天線（約25900點）下方，博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，短期恒指走勢由消息面主導，近期特朗普突然表示中美元首的月底會面可能不會發生，導致資金的入市意願有所降低。他指出，由於50天線呈現上行趨勢，若恒指繼續橫行震盪，勢將進一步偏離五十天線。目前短線支持位位於25500點，只要守穩該關鍵位置，若後市出現利好消息，或帶動恒指再次上升，甚至再次重上10月10日至10月13日的低開裂口頂部，約26200點至26300點。

 

　　對於中美月底會面的預測，聶振邦表示，若雙方元首如期會面，相信將會在貿易談判上取得一定進展，料中國可能在稀土出口限制方面做出略微讓步。

 

油價一度重上60美元屬技術反彈，三桶油屬中特股可作避險

 

　　美國財政部長貝森特表示，總統特朗普已計劃擴大對俄羅斯制裁，將俄國國營的Rosneft和民營的Lukoil列入黑名單，稱「將是美國對俄實施過的最大規模制裁之一」，指特朗普對與俄停火談判「感到失望」，認為其「不誠實坦率」。疊加美國能源信息署(EIA)數據顯示，上周原油、汽油和蒸餾油庫存呈現減少，國際油價應聲上漲，紐約期油隔晚升2.2%，亞洲時段起再有上升動力，已重返每桶60美元水平。

 

　　聶振邦認為，此輪油價上漲更大可能是短期反彈。他提到，本周一油價最低跌到接近56美元每桶的位置，該價位已經回到今年5月初的水平，算是罕有的低點，因此只要出現利好消息，油價就容易出現技術性反彈。聶振邦直言，事實上，在上述消息的背後，大方向是國際油組以及俄羅斯在進一步增加石油產量，全球經濟未改善，短線油價在較樂觀的情況下也只能看到63美元左右，即使展望今年年底，也僅能看到65美元左右。

 

　　雖然國際油價上漲幅度有限，但對於港股的三桶油，聶振邦表示，三桶油除了受惠於油價小幅反彈外，更隸屬於中特估。在中美貿易氛圍緊張的環境下，避險價值突顯，包括近期備受資金關注的內險股，內銀股，通信股等都由該因素推升。

 

　　聶振邦指出，中海油(00883)和中石油(00857)今日都在衝上高位後出現明顯回調，建議投資者分別待股價回落至約19元以及約7.4元買入。而中石化(00386)漲勢較慢，可考慮追落後，上方阻力位位於4.5元，現價買入風險亦可控，或者謹慎的投資者可考慮跌至約4.1元吸納。

 

港股 | 午市前瞻 |

中國海油石油股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 |

中國石油股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 |

中國石油化工股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

【你點睇？】「粵車南下」最快11月實施，邵家輝冀當局根據路面承載力逐步放寬名額，你是否認同？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

港股

升跌股份一覽

上升

457

下跌

1078

不變

304

無成交

851

恒生指數

25,759.64

最大成交額股票

09992

泡泡瑪特

232.200

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06808 高鑫零售
  • 1.990
  • 01108 凱盛新能
  • 4.080
  • 00187 京城機電股份
  • 4.800
  • 01065 天津創業環保股份
  • 7.100
  • 00895 東江環保
  • 2.730
股份推介
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 19.060
  • 目標︰$22.50
  • 02888 渣打集團
  • 143.800
  • 目標︰$158.50
  • 00857 中國石油股份
  • 7.990
  • 目標︰$8.00
  • 00788 中國鐵塔
  • 11.340
  • 目標︰$12.50
  • 00285 比亞迪電子
  • 37.000
  • 目標︰$46.70
人氣股
  • 01336 新華保險
  • 49.400
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 162.300
  • 09992 泡泡瑪特
  • 232.200
  • 00700 騰訊控股
  • 625.500
  • 00981 中芯國際
  • 73.450
報章貼士
  • 06680 金力永磁
  • 21.900
  • 目標︰--
  • 01519 極兔速遞－Ｗ
  • 10.260
  • 目標︰$11.20
  • 06030 中信証券
  • 29.660
  • 目標︰$33.00
熱炒概念股
即時重點新聞

23/10/2025 12:30  《午市前瞻》恒指宜守穩百天線等待利好，油價升幅有限惟三桶油具避險價值可吼

23/10/2025 12:12  恒指半日跌22點報25759，消費股分歧泡瑪急瀉李寧飆，藥股全線受挫

23/10/2025 10:59  《異動股》金沙升3%，第三季經調整物業EBITDA升2.7%，淨收入升1.5%

23/10/2025 10:37  《異動股》內銀逆市普漲建行升近1%，大摩看好指內銀第四季有更多上行空間

23/10/2025 10:09  《異動股》泡泡瑪特再瀉逾9%墊底藍籌，上季銷售強惟炒價大跌影響預期

23/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１００億元，買盈富基金沽華虹

23/10/2025 08:45  【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦升B站目標一成半，德銀升信達生物目標逾一成

23/10/2025 11:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７７１２，隔夜拆息較上日微軟１４基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 恒指宜守穩百天線等待利好 油價升幅有限惟三桶油具避險價值可吼新文章
人氣文章

新聞>中國故事

京東官宣「國民好車」名為「埃安UT super」，「001號車」拍賣7819萬天價成交新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

電池股｜寧德時代繼續回調現價可低撈嗎？新文章
品味生活
生活
人氣文章

英倫出走日記．Cally

當英格蘭國旗出現在移英社區，是揮旗自由，還是排他主義？ 1
人氣文章

FOCUS

金價急瀉 | FOCUS | 避險黃金突「作妖」，歷史魔咒直指3600美元？
人氣文章

容我世說．張翠容

為何貝里雅成加沙掌舵？埃及和平峰會知玄機
DIVA CHANNEL
人氣文章

藝術人的修藏物．伍常

淺談《風林火山》：我們該怎樣判斷一套電影的成功？ 1
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

羅浮宮珠寶竊案：如荷里活電影般的7分鐘驚天劫案，目標是法國的皇冠珠寶？
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

物我兩忘：從邦翰斯秋拍到敏求精舍，千年的文人長卷
健康好人生 Health Channel
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
基督教培恩小學2025同根同心穿越京城之旅新文章
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/10/2025 12:56
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/10/2025 12:56
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/10/2025 12:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/10/2025 12:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話23/10/2025
港股 | 午市前瞻 | 恒指宜守穩百天線等待利好 油價升幅有限惟三桶油具避險價值可吼
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

為何貝里雅成加沙掌舵？埃及和平峰會知玄機

23/10/2025 09:51

大國博弈

定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存最高3.5厘，渣打特選客...

22/10/2025 16:01

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處