港股 | 午市前瞻 | 恒指宜守穩百天線等待利好 油價升幅有限惟三桶油具避險價值可吼

美國財長貝森特證實白宮正考慮限制以美國軟件製造產品出口至中國，同時透露總統特朗普正計劃擴大對俄羅斯制裁，隔晚美股受挫。港股昨日未能重上50天線後今早走勢維持偏軟，於25800關口前徘徊，低見25591，半日收報25759，跌22點或跌不足0.1%，主板成交近1348億元。國企指數報9206，跌17點或跌0.2%。科技指數報5875，跌47點或跌0.8%。

(互聯網圖片)

聶振邦：恒指橫行，50天線支持作用參考價值弱

恒指連續兩日位於50天線（約25900點）下方，博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，短期恒指走勢由消息面主導，近期特朗普突然表示中美元首的月底會面可能不會發生，導致資金的入市意願有所降低。他指出，由於50天線呈現上行趨勢，若恒指繼續橫行震盪，勢將進一步偏離五十天線。目前短線支持位位於25500點，只要守穩該關鍵位置，若後市出現利好消息，或帶動恒指再次上升，甚至再次重上10月10日至10月13日的低開裂口頂部，約26200點至26300點。

對於中美月底會面的預測，聶振邦表示，若雙方元首如期會面，相信將會在貿易談判上取得一定進展，料中國可能在稀土出口限制方面做出略微讓步。

油價一度重上60美元屬技術反彈，三桶油屬中特股可作避險

美國財政部長貝森特表示，總統特朗普已計劃擴大對俄羅斯制裁，將俄國國營的Rosneft和民營的Lukoil列入黑名單，稱「將是美國對俄實施過的最大規模制裁之一」，指特朗普對與俄停火談判「感到失望」，認為其「不誠實坦率」。疊加美國能源信息署(EIA)數據顯示，上周原油、汽油和蒸餾油庫存呈現減少，國際油價應聲上漲，紐約期油隔晚升2.2%，亞洲時段起再有上升動力，已重返每桶60美元水平。

聶振邦認為，此輪油價上漲更大可能是短期反彈。他提到，本周一油價最低跌到接近56美元每桶的位置，該價位已經回到今年5月初的水平，算是罕有的低點，因此只要出現利好消息，油價就容易出現技術性反彈。聶振邦直言，事實上，在上述消息的背後，大方向是國際油組以及俄羅斯在進一步增加石油產量，全球經濟未改善，短線油價在較樂觀的情況下也只能看到63美元左右，即使展望今年年底，也僅能看到65美元左右。

雖然國際油價上漲幅度有限，但對於港股的三桶油，聶振邦表示，三桶油除了受惠於油價小幅反彈外，更隸屬於中特估。在中美貿易氛圍緊張的環境下，避險價值突顯，包括近期備受資金關注的內險股，內銀股，通信股等都由該因素推升。

聶振邦指出，中海油(00883)和中石油(00857)今日都在衝上高位後出現明顯回調，建議投資者分別待股價回落至約19元以及約7.4元買入。而中石化(00386)漲勢較慢，可考慮追落後，上方阻力位位於4.5元，現價買入風險亦可控，或者謹慎的投資者可考慮跌至約4.1元吸納。

中國海油石油股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

中國石油股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

中國石油化工股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

