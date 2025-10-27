藥明康德 | 第三季多賺53%，上調收入預測兼出售兩子企，大行齊唱好股價飆逾半成仍可追入？

醫藥外包(CXO)行業龍頭藥明康德(02359)(滬:603259)公布業績，第三季純利按年升53%至約35億元人民幣，收入升15%至近121億元人民幣，並上調全年收入增速至18%，另集團公布擬以28億元人民幣出售從事臨床研究服務業務的兩間子公司予高瓴，以聚焦核心CRDMO(合同研究、研發與生產)業務模式，料交易完成產生的收益超過去年淨利潤10%。藥明康德績後獲多間大行唱好，股價今早(27日)最多飆逾8%高見119.5元，半日仍升近6%，為表現最佳藍籌，是否仍可追入？

第三季純利升53%收入增15% 上調全年收入增速至18%

藥明康德公布，截至9月30日止第三季純利約35.15億元人民幣，按年升53.27%，每股盈利1.24元人民幣，扣除非經常性損益之純利39.4億元人民幣，升73.7%，營業收入120.6億元人民幣，升15.3%。截至9月末，持續經營業務在手訂單598.8億元人民幣，增長41.2%。

另集團首三季純利120.8億元人民幣，按年升84.8%，每股盈利4.25元人民幣，扣除非經常性損益之純利95.22億元人民幣，升52.5%，營業收入328.6億元人民幣，升18.6%，加權平均淨資產收益率19.26%，升7.53個百分點。集團指，純利上升主因持續聚焦及加強CRDMO業務，營業收入持續增長，同時持續優化生產工藝和經營效率，以及臨床後期和商業化大項目增長帶來的產能效率不斷提升，提高整體的盈利能力，及出售所持有聯營企業WuXi XDC Cayman Inc. 部分股票收益。

集團預計全年持續經營業務收入重回雙位數增長，增速從13%至17%上調至17%至18%。預計全年整體收入從425至435億元人民幣上調至435億至440億元人民幣，並將聚焦CRDMO核心業務，持續提高生產經營效率。

擬28億人幣售臨研服務業務 聚焦CRDMO核心業務



此外，藥明康德公布，擬以28億元人民幣出售所持上海康德弘翼醫學臨床研究及上海藥明津石醫藥科技所有股份予私人資產管理公司高瓴。經初步測算，交易完成產生的收益預計將超過該集團最近一個會計年度經審計淨利潤的10%，預計將對本年度淨利潤產生較大積極影響。集團指，康德弘翼及津石醫藥均為其營運實體，從事於中國臨床研究服務業務。自今年1至9月，康德弘翼及津石醫藥收入共計11.6億元人民幣，佔集團首三季度收入約3.5%。自今年1至9月，康德弘翼及津石醫藥淨利潤共計9000萬元人民幣，佔集團首三季度淨利潤約0.7%。

集團指，是次交易反映其長期戰略，為持續聚焦核心CRDMO業務模式，專注藥物發現、實驗室測試及工藝開發和生產服務，並加速全球化能力和產能的投放。

里昂：季績勝預期兼訂單持續穩增 升目標價至138.6元



中信里昂發表研究報告指，藥明康德第三季業績表現強勁，收入、淨利潤及訂單增長均優於市場預期。公司亦上調2025年持續經營收入增長指引，由原先的13%至17%上調至17%至18%，並預期2025年經調整純利率將較去年進一步改善。基於第三季業績表現強勁及訂單持續穩健增長，上調其2025至2027年收入及純利預測分別約2%及4%。藥明康德為該行內地CRO或CDMO行業中首選股，維持「優於大市」評級，H股目標價由137.1元上調至138.6元。

花旗則指，藥明康德首三季收入按年增長19%至329億元人民幣，淨利潤達121億元人民幣，按年增長85%，若撇除一次性項目影響淨利潤則增長43%，毛利率從去年同期的40.7%提升至46.6%，經營利潤率及淨利潤率分別改善至35.9%及36.8%。單計第三季，藥明康德收入增長15%至121億元人民幣，淨利潤增長53%，分別較該行預測高出2%及7%，並較市場普遍預期高5%及15%。而截至今年9月持續經營業務積壓訂單金額達到598.8億元人民幣，管理層已上調今年全年指引，收入預期達到435億至440億元人民幣，並有信心全年經調整非國際財務報告準則淨利潤率可進一步改善，今年資本支出指引則從70億至80億元人民幣，下調至55億至60億元人民幣，主要由於部分項目結算周期較預期長，目前予其目標價130元，評級「買入」。

瑞銀：季績勝預期兼剝離臨研業務利好 升目標價至138.4元

瑞銀稱，藥明康德第三季收入按年升15%至121億元人民幣，超出該行及市場預估的114億元及115億元人民幣；純利按年升53%至35億元人民幣，高於該行及市場預估的33億元及31億元人民幣。非國際財務報告準則淨利潤按年升42%至42億元人民幣，調整後的非國際財務報告準則毛利率按年升6.1個百分點至44.5%。截至第三季末持續營運訂單儲備按年升41%至599億元人民幣。公司同時宣布剝離臨床合同研究組織/現場管理組織業務，此次出售對公司有利，因公司可專注核心合同研究、開發與製造組織業務及其全球布局擴張，上調其今年每股盈利預測23.4%，明年至2028年盈測上調0.3%至0.9%，目標價由136.1元上調至138.4元，評級「買入」。

摩根士丹利表示，藥明康德第三季除收入較該行預期略低1%，其他數據均勝該行預期，其中化學、測試及生物業務收入分別按年增長23%、2%及6%。公司上調持續經營業務的全年收入增長指引，由13%-17%調整至17%-18%，是次調整指引與今年上半年的做法類似，上限的上調幅度較為保守，而下限則較大幅地提升4個百分點。公司首9個月收入已累計按年增長22.5%，其全年表現有望達到甚至超越指引。目前是購入其股份的合適時機，因現時該股2026財年預測市盈率約20倍，低於行業中位數的26倍，予「增持」評級，A股目標價105元人民幣。

李偉傑：業務狀況理想兼有特殊收益 回至近10天線可吸

天風國際李偉傑指，藥明康德季度業績理想，並上調全年營運目標，另相信大家今次較聚焦其出售兩間子公司100%股權，預計涉資達28億元人民幣，會帶來一次性收益，而兩間公司營業額佔比合計只超過4%。若出現特殊收益，再加上聚焦本業發展，市場對集團的看法會較正向，今日股價已在反映相關利好因素，中長線值得繼續看好。雖然藥明系過去配股情況令大家有些擔心，但藥明康德7月才配過一次，短期內再配股機會較低，現階段在業務狀況理想再加上有些出售業務的特殊收益，可待回至近10天線約106元考慮吸納。



另李偉傑指，藥明系其他股份股價亦上升，其中藥明生物(02269)近期沒有配股集資，大家會預示當關連公司業績理想，其業績也會有好表現。不過，藥業股近期不是市場關注點，而藥明生物之前雖也有隨整個板塊調整，但調整幅度不算太深，其之前橫行位頂部約為37元，在未公布相關營運數據前，回至該處才開始吸納會較安全。

藥明康德半日升5.97%收報117.1元，連升6日，累計升幅15.14%，成交19.72億元。其餘藥明系股份亦上升，藥明生物升3.31%報37.46元，藥明合聯(02268)升4.54%報73.7元，藥明巨諾(02126)升8.65%報3.77元。

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

