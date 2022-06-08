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《午市前瞻》恒指22500料有阻力　吉利比亞迪點部署？

08/06/2022

 　　恒生指數半日收報21897，升366點或1.7%，主板成交1000.93億元。恒生中國企業指數報7621，升153點或2.05%。恒生科技指數報4754，升154點或3.37%。

 

(吉利汽車官網截圖)

 

溫鋼城：目前只屬反彈市未見轉勢


　　恒指今天高開257點報21788，早段曾升逾480點，重上22000點關口。iFast Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，恒指短期還有機會突破100天線，惟強調目前只屬反彈市，因為美國聯儲局加息次數較以往頻密，其貨幣政策將影響港股走勢。他續指，港匯未完全好轉，美債息率、美元及人民幣匯率等亦不斷變化，暫時未見港股有轉勢跡象，並估計22500為恒指反彈阻力。


吉利短線料14至16元上落


　　吉利(00175)上日收市後公布，吉利汽車公布，集團於2022年5月之總銷量為8.9萬部，按年減少約7%，惟按月增長約23%。當中，純電動車銷量1.57萬部，按年升4.24倍。股價高開1.74%，早段走勢靠穩。


　　溫鋼城表示，此前市場擔憂疫情會否影響汽車行業供應鏈，惟吉利的純電動車及混合動力車的按年走勢有改善，有助消除市場的疑慮，加上早前中央向汽車業提供補貼，對吉利業務都有幫助。不過他指出，近日吉利股價升勢有所放緩，在16元附近出現阻力，短線料在14至16元間上落，建議持貨者可於15.5元開始減倉，以鎖定利潤。


　　另外，比亞迪(01211)稱將成為特斯拉(Tesla)電池供應商，股價早段曾升逾2%。溫鋼城表示，比亞迪本身有生產電池及電動車，業務較全面，整體銷售情況亦理想，日後向Tesla供應電池將進一步幫助公司業務發展。他續指，比亞迪股價近期已累積一定升幅，今天早段的9RSI出現頂背馳，在高位似乎有點壓力，建議持貨者先減倉，並相信股價整固後，仍有機會衝上310至320元水平。


教育股升或因青年失業率高


　　除了汽車股外，教育股近日亦展現強勢。當中，中教(00839)近日公布總體招生學額按年增七成，股價上日急升逾20%，今天亦高開3.47%，惟早段衝高後略為回落。


　　溫鋼城表示，教育股升勢除了招生情況改善，內地年青人失業率高企，目前經濟環境未完全回復，就業會難上加難，相信學生願意重返學校繼續就讀，家長亦有能力為子女交學費，從而推高學校收生人數，自然對教育股有利。


　　至於中教股價走勢方面，溫鋼城指早段曾衝高至6.97元，貼近3月中旬開展的橫行區頂部7元水平，惟現價高追不太值博。他建議持貨者先減一半倉，再上望目標可留意今年2月高位8.5元水平。

 

吉利股價自5月上旬突破10天線後維持上升趨勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此




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