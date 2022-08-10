  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】加密貨幣普遍下挫，分析指通脹影響幣價升跌

10/08/2022

　　隔晚美股普遍下跌，其中科技股跌幅顯著，拖累納指下跌逾1%，加密貨幣一同低走，其中比特幣跌至22000美元水平，以太幣亦重回1600美元關口。市場關注美國即將公布的美國7月消費者價格指數(CPI)，分析師普遍預計CPI在6月觸及9.1%的四年高位後，7月CPI仍有8.7%，這表明儘管通脹正在放緩，但問題仍然存在，足以讓美聯儲可能連續第三次批准75個基點加息。


　　外匯交易經紀商Oanda認為，若美國通脹有所緩解，比特幣或將上漲，Oanda分析師Craig Erlam表示，通脹數據走弱可能是比特幣突破2.5萬美元的催化劑，並再次將目標鎖定在2.8萬至3.2萬美元區間，自今年夏初以來，比特幣價格就沒有在這個區間交易過。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報22750.42元(美元．下同)，跌1.73%(24小時比較．下同)；以太幣現報1668.81元，跌1.99%；艾達幣報0.5044元，跌1.64%；瑞波幣報0.3627元，跌1.23%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

171.600

異動股

02768

佳源國際控股

0.230

異動股

00175

吉利汽車

17.240

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 172.000
  • 02768 佳源國際控股
  • 0.231
  • 00175 吉利汽車
  • 17.240
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.720
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 222.600
股份推介
  • 00743 亞洲水泥（中國）
  • 3.890
  • 目標︰$4.14
  • 02319 蒙牛乳業
  • 34.350
  • 目標︰$39.40
  • 00778 置富產業信託
  • 6.880
  • 目標︰$7.40
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.250
  • 目標︰$120.00
  • 02269 藥明生物
  • 70.350
  • 目標︰$86.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 296.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.250
  • 00001 長和
  • 52.400
  • 00388 香港交易所
  • 347.800
  • 00941 中國移動
  • 51.200
報章貼士
  • 02273 固生堂
  • 39.950
  • 目標︰$43.50
  • 01373 國際家居零售
  • 2.990
  • 目標︰$3.20
  • 01038 長江基建集團
  • 49.050
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

10/08/2022 09:42  《異動股》理想(2015)挫近6%，新能源車7月銷量按月下跌

10/08/2022 09:32  【聚焦數據】內地7月CPI同比漲幅續擴至2.7%，低於預期

10/08/2022 09:32  【聚焦數據】內地7月PPI同比漲幅收窄至4.2%，顯著低預期

10/08/2022 09:21  【大國博弈】美國總統拜登簽署520億美元晶片法案

10/08/2022 09:02  金管局紐約時段承接近15億港元沽盤

10/08/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５﹒９億人幣，買天齊沽美團

10/08/2022 08:41  【大行炒Ｄ乜】大摩升中電評級至持平，交銀首予商湯跑贏大市

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】加密貨幣普遍下挫，分析指通脹影響幣價升跌
人氣文章

新聞>財經熱話

【銀色債券】新一批銀債加碼至最多450億元　保底息率上調至4厘
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
品味生活
生活
人氣文章

健康解「迷」

夏天出汗易爆熱痱，處理不當變濕疹？皮膚科醫生：衣著宜鬆身；中醫教飲這款常見飲品
人氣文章

智慧城市3.0．鄧淑明

人工智能、區塊鏈技術分析中藥真偽、品質、來源！科技如何提升中醫藥業水平？
人氣文章

時事要聞

葉劉倡撤內地客印花稅 政府澄清無計劃
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

將濕潤感昇華，趕走雨季鬱悶！Serge Lutens限量版香水、Diptyque夏日系列、Hourglass柔光輕透粉底液
人氣文章

Fifty Shades of Love

世界上「最熟悉的陌生人」！分手後，怎樣面對那位伴你度過生命中難忘時光的他 / 她？再見亦是朋友？還是老死不相往來？
人氣文章

後起之秀．Zoe_Normalchic

久違的時尚Airport Style！Angelina Jolie的Valentino睡衣Look、Julianne Moore的西裝，還有連身裙，重拾旅行感覺！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
MIRROR演唱會突發意外，作為觀眾、支持者、表演者、製作單位，該有甚麼反思？
人氣文章
天氣悶熱到食欲消失？酸咪咪開胃食譜：番茄羅勒燴茄子
人氣文章
左側肩膀痛恐患心臟病？如何分辨是勞損還是心臟問題？中醫：壓榨疼痛要留神！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/08/2022 10:26
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/08/2022 10:26
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/08/2022 10:26
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/08/2022 10:09
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話10/08/2022
【虛幣世界】加密貨幣普遍下挫，分析指通脹影響幣價升跌
人氣文章財經熱話09/08/2022
【銀色債券】新一批銀債加碼至最多450億元　保底息率上調至4厘
人氣文章中國故事09/08/2022
《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
人氣文章財經熱話09/08/2022
免徵DSD成泡影　地產股升幅急收窄
人氣文章財經熱話09/08/2022
中聯通業績對辦兼增派息飆近4%　中移動績前可吼？
人氣文章財經熱話09/08/2022
【通脹見頂？】東亞李振豪：美股今季向好　提防科技股一隱憂
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金