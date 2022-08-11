《午市前瞻》專家指美國通脹風險猶在 部署創科須留意消費數據

恒生指數半日收報19959，升348點或1.78%，主板成交435.71億元。恒生中國企業指數報6772，升128點或1.93%。恒生科技指數報4287，升113點或2.71%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690)；騰訊控股收報299.6元，升4元或1.35%，成交21.36億元；阿里巴巴-SW收報90.5元，升2.55元或2.9%，成交19.37億元；美團收報173.6元，升4元或2.36%，成交17.21億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

(創科實業網頁截圖)



曾永堅：美國食品及二手房價格仍高企



美國7月份消費者物價指數（CPI）按年升8.5%，低於市場預期，通脹回落刺激美股造好，港股上午回升約300點。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，CPI按年增幅低過預期提振美股，但聯儲局並不會單憑一項經濟數據便馬上調整利率政策，因此未來需要觀望其他經濟數據以至8月份CPI表現，證明通脹呈現回落趨勢，聯儲局才有較大機會減慢加息步伐。



曾永堅強調，即使CPI升幅回落，但細看各類消費品分項，尤其食品以及二手房價格仍然居高不下；原油、天然氣仍處於供應緊張，須注意期間會否再出現炒作情況，並將對往後的物價有主導作用。



對比美股反彈幅度，曾永堅直言恒指表現「不合格」，反彈幅度差過預期。他指內房危機將成為長期困擾港股的因素，除非中央有大刀闊斧政策穩定內房危機，否則內房以至內銀的陰霾仍會纏繞不散。而目前市場已逐步消化台海局勢的緊張情況，但隨之而來，中美對立程度加劇，環球資金有流向美股趨勢，而且港股正處於業績期，資金看淡下預期港股大有跑輸美股形勢，預期恒指將受制於20天線。



創科短線受制於100元



創科實業(00669)公布中期純利增加超過一成，派中期息12.23美仙，按年升11.8%；股價今早高開10%，盤中升幅更一度擴大至11%。曾永堅分析指在疫情影響底下，創科上半年業績已算有交代。憑藉其出色的產品組合，毛利持續提升，盈利能力優厚，值得市場看高一線，增加派息亦有吸引力。



但他提到，歐洲及創科的主要市場美國，經濟衰退風險仍未完全解除，並有機會影響下半年盈利增長空間。未來須要觀望美國有關消費者購買力的數據，表現佳則對創科較為有利，惟預期股價未來一個月將受制於百天線100元關口。

創科中期純利升逾一成，股價今早裂口高開。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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