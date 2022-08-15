海底撈發盈警大行唱淡卻飆8% 復甦憧憬有得炒？

內地新冠肺炎疫情持續，餐飲業首當其衝，當中火鍋店生意更受影響，海底撈(06862)及呷哺呷哺(00520)兩隻火鍋股同發盈警。海底撈料中期盈轉虧最多蝕3億元(人民幣．下同)，今早(15日)低開報15.88元，其後卻掉頭飆最多一成高見17.66元，創逾一個月高，收市仍升8%，於藍籌中表現一枝獨秀，另呷哺呷哺亦由跌轉升，相信是因市場憧憬最壞時刻已過，行業將隨著防疫政策鬆綁逐漸復甦，縱有大行唱淡照升可也，不知可否跟炒一轉呢？

(海底撈網頁截圖)

海底撈：料中期轉虧最多3億人幣 惟6月以來經營明顯好轉

海底撈公布，預期截至6月30日止中期虧損2.25至2.97億元，去年同期錄盈利9650萬元。預期虧損主因受新冠疫情影響，發生處置長期資產一次性損失、減值損失等合計約2.55億至3.27億元；停止營業或暫停堂食服務，但仍有固定開支及員工成本產生。不過，6月以來，餐廳經營表現月度環比已明顯好轉。中期預期收入則不低於167億元，跌不超過17%，主因3至5月新冠疫情影響而導致內地若干餐廳停止營業或暫停堂食服務及客流量減少，以及因「啄木鳥計劃」餐廳數目比去年同期減少。

集團指，將密切關注市場狀況並調整商業策略及運作，以減少負面影響，還將實施積極措施控制租金及其他運營成本，嚴謹管理運營資金，並運用信貸融資和股本融資手段，確保現金流穩健及現金狀況良好。

呷哺呷哺：料中期虧損擴至2.9億人幣 全年仍開店100家



呷哺呷哺亦公布，預期截至6月30日止中期虧損2.7億至2.9億元，比去年同期虧損4700萬元有所擴大。淨虧損主因期內大部分地區餐廳仍受新冠疫情影響而無法充分營業。在營城市116個，其中受疫情影響城市92個，佔比約79%。預計收入21.6億元，同比下降約29%。



集團指，與餐廳出租方溝通以作出免租或減租談判；在本月將推出新的會員系統，下半年度新開餐廳選址將陸續採取更科學化選址系統。另上半年新開業餐廳21家，全年新開業餐廳預計約100家；集團目前財務狀況穩健，營運資金充裕，相信業務將會好轉，對未來發展充滿信心。董事長賀光啟又透露，正在推進將業務推向馬來西亞，在當地構建供應鏈，相信海外門店利潤會高於內地。

瑞銀：海底撈收入遜預期惟經營逐月改善 目標價15.2元

瑞銀發表研究報告指，海底撈料上半年收入不低於167億元，跌最多17%，較該行及市場分別預期的189億元及193億元為差，而撇去一次性虧損，料錄盈利3000萬元，大致符合該行預期。不過，海底撈最值得注意的是其近期經營動態，公司自6月以來在中國內地及其他地區的經營業績逐月改善，現金水平保持健康，並積極控制租金、其他營運成本及管理信貸額度，予目標價15.2元，評級為「中性」。

高盛：維持沽售評級目標價12.5元 較看好九毛九百勝中國



高盛則指，海底撈上半年收入最多跌17%至167億元，低於該行預期，主要是集團按計劃關閉部分門店，處置長期資產而錄得一次性損失及減值損失，若扣除有關因素，上半年經常性純利將由負轉正至3000萬元，估計明年純利約22億元。海底撈將於8月30日公布中期業績，市場會關注集團毛利率受壓程度、經營成本控制、翻枱率情況整合及關閉門店進度，內地餐飲股中，較為看好九毛九(09922)及百勝中國(09987)，維持海底撈「沽售」評級及12.5元目標價不變。



內地新增本土個案連續多日逾2000宗 昨再增2312宗海南佔半

內地疫情方面，新增本土新冠個案已連續多日多於2000宗，昨日(14日)再增本土確診及無症狀感染合計2312宗，以海南佔最多，分別有582宗確診和580宗無症狀感染，其次是西藏的69宗確診和523宗無症狀感染。海南海口市及東方市分別發布延長全域靜態管理時間的通告，海口市延長至周二(16日)凌晨1時，東方市延長至周三(17日)24時。西藏拉薩市應對疫情工作領導小組亦決定，將拉薩主城區消毒管理時間再延長3日至周四(18日)凌晨3時。

張智威：一次性損失撇帳兼憧憬防疫鬆綁 海底撈或挑戰19元

信誠證券聯席董事張智威於今日《hot talk 1點鐘》節目指，海底撈預期虧損中有處置長期資產的一次性損失，但留意只屬一次性，即往後可能沒有；市場相信連一次性損失也已撇帳，往後復甦之路更平坦，另亦憧憬往後逐步復工復市，或防疫政策有沒有機會鬆綁，推動餐飲生意增加。而股價方面，海底撈由6月尾最高19.5元跌至幾日前不足15元，現或有機會再挑戰18至19元。他認為，部署內地餐飲股不宜單隻買，可以每隻買些少，等防疫政策一放寬或有機會炒一轉，香港也傳11月放寬，內地也有可能。

(《hot talk 1點鐘》節目截圖)

海底撈今日升7.99%收報17.3元，最多升10.24%至17.66元，成交5.8億元。呷哺呷哺則升0.32%收報3.17元，曾跌2.85%至3.07元。其他內地餐飲股則升跌不一，九毛九跌0.53%報18.74元，百勝中國跌0.84%報379.2元，奈雪的茶(02150)升1.66%報5.52元，海倫司(09869)升1.96%報13.56元。

(經濟通HV2報價系統截圖)



撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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另外，信誠證券聯席董事張智威，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評五間自美退市國企及海底撈，立即重溫



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