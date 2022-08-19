《盤後部署》電力股升得多不宜高追 專家講京東 小鵬最新部署

港股今日走勢反覆。恒指低開107點，報19656，惟開市不足半小時就轉升，升幅及後擴大，臨近午市一度升逾130點，高見19898。半日升89點，報19852。午後走勢向下，大約兩時半更下跌，惟跌幅不大，最後都能報升。



恒指今日收報19773，升9點或升0.05%，主板成交821.66億元。國企指數報6719，升19點或升0.29%。恒生科技指數報4192，跌0點或跌0.01%。按周計，恒指本周跌402點或2%；國企拍數跌137點或2.01%；科技指數跌157點或3.63%。



內地股市方面，上證綜合指數報3258，跌19點或跌0.59%，成交4578.63億元人民幣；深證成份指數報12358，跌158點或跌1.27%，成交2743.02億元人民幣。

(華潤電力網頁截圖)



四川限電情況嚴重



今個星期的其中一個焦點，為內地供限電停產的問題。全球各地近期出現熱浪，內地亦面對數十年來罕見的高溫。截至8月15日，此次高溫事件已經持續64天，為1961年以來持續時間最長(超過2013年的62天)，而夏季以來，全國平均高溫日數12天，較常年同期偏多5.1天，為1961年有完整氣象觀測記錄以來歷史同期最多。



當中，以四川限電情況較為嚴重。川渝地區近日電力供應吃緊，大面積工業限電導致大批工業企業停產，波及國內汽車供應鏈，據報特斯拉及上汽集團重點汽車零部供應商無法足量生產。此外，成都多地寫字樓的中央空調停供冷氣，浙江寧波3300多間企業需調整作業時間，錯峰用電，讓電於民，已反映目前內地電力供應非常緊絀。



潤電本周漲逾20%



電力股本周升勢凌厲。當中潤電(00836)今日漲6.08%，報16.4元，按周升20.94%；龍源電力(00916)今日漲2.82%，報13.84元，按周計升15.53%。



即使國務院總理韓正表明，堅決防止拉閘限電，確保民生重點行業安全用電，但目前內地高溫狀況持續，據國家電網四川省電力公司指，四川未來10天高溫持續，水電發電能力預計將進一步下降，而全省降溫負荷急劇攀升，總需求負荷上漲25%。電力供應短期內預料仍維持緊張，對電力股當然有利。



不過，部分電力股因應今周升勢，技術走勢已升至接近嚴重超買。在日線圖上，潤電9日RSI已升至77；龍源電力9日RSI亦升至75。此外，潤電現價距離7月6日的前浪頂17.58元不遠；龍源電力在14.5元以上的阻力都不少。



現階段，無貨者不應大舉入貨，因為兩隻股票已累積一定升幅，現價買入值博率實在不大，兩者均可待股價回至20天線吸納。持貨者就可先食胡，鎖定利潤。

內地多省用電負荷屢創新高，刺激潤電股價今天大升6%。(經濟通HV2報價系統)



溫鋼城：京東短線235元料有阻力



展望下周，全球央行年會將於8月25至27日舉行，市場關注聯儲局主席鮑威爾在年會上的言論。iFast Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，鮑威爾早已在多次聯儲局議息會議表明對加息的立場，聯儲局未來仍會就CPI、GDP等經濟數據調整加息政策，暫時未見會大幅改變加息幅度，相信鮑威爾在年會的言論不會有太大驚喜。他續指，歐洲經濟狀況低迷，德國更可能步入經濟衰退，投資者應更聚焦歐洲央行如何救市。



另外，多隻重磅股下周公布業績，當中京東(09618)及小鵬(09868)同樣於下周二(23日)放榜。京東方面，溫鋼城指公司平台經濟佔有率提高，相信網購業務會有增長，加上未有遭強力監管，業績表現料稍勝預期。不過，他提到近期科技股弱勢未止，騰訊業績稍好，股價卻未能維持升勢，相信京東反彈空間不大，短線料235元有阻力。



至於小鵬方面，溫鋼城指公司標榜自身的汽車技術好，惟同行的理想(02015)業績尚可，相信小鵬業績不會太突出。他認為，小鵬股價由6月尾開始已累積不少跌幅，業績若然表現理想，可能會出現反彈，但估計在100元會有阻力。

撰文: 經濟通通訊社市場組

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