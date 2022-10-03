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《午市前瞻》專家料恒指萬七點徘徊 醫藥股藥明系抵買

03/10/2022

　　恒生指數半日收報17018，跌204點或1.19%，主板成交340.77億元。恒生中國企業指數報5845，跌68點或1.16%。恒生科技指數報3418，跌31點或0.91%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報260.4元，跌6元或2.25%，成交20.06億元;阿里巴巴-SW收報77.35元，跌0.6元或0.77%，成交11.58億元;美團收報161.5元，跌4.1元或2.48%，成交9.09億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

(藥明生物網頁截圖)

 

聶振邦:本周料於萬七點徘徊

 

　　華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指缺乏明確方向，成交量低，預料本周徘徊於16800至17000點。他指出人民幣受美元強勢的影響，港股仍有下行壓力，如美國股巿持續下挫，恒指有機會下試16400。本周內地因國慶節假期休巿，聶掁邦指港股成交量偏低，即使北水暫停，對恒指影響亦很小，反而巿場憧憬月中舉行二十大會議，若有新的經濟措施出台，或可帶動恒指回升，短期或可反彈至18800。 

 

醫藥股巿帳率高，藥明可吸納


　　上月美國宣布擴大美國生物製造業，以降低對於中國的依賴，藥明康德(02359)又遭股東減持，醫藥股似乎無運行，但聶振邦反指，醫藥股的帳面值較巿價高高出一倍，反映資產價比股價高，股值仍然吸引，當中藥明生物(02269)曾被制裁消息而下挫至50元樓下，但他認為消息早已被消化，現時股價靠穩在48元有支持，建議47.2元購入，如連續兩日低於45元便止蝕，上望52至55元。


　　另一隻藥明康德，他表示於5月份已經超賣，縱然大行唱淡，仍然值搏，建議63元以下吸納，如連續兩日低於60元便止蝕，上望68元。

 

業明生物9月上旬急跌後，暫見在48元水平回穩。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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