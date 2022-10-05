  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】加密貨幣大反彈，投資者料緊縮政策或轉向

05/10/2022

　　隔晚美股大幅抽升，連帶加密貨幣一同上揚，投資者關注緊縮政策會否轉向，美元價格回落，貨幣市場預計利率將在明年三月見頂，而Global X ETFs首席投資官Jon Maier表示，這是市場壓力釋放後的反彈，他警告不要將股市的短期表現視為趨勢，因為壓力釋放推動的某一天股市上漲，並不能改變整個故事。


　　據台媒報道，華碩正式進軍元宇宙，成立「華碩元宇宙股份有限公司」，公司將整合集團雲端運算、人工智慧、區塊鍊等資源，推出「跨界應用NFT平台」，公司營運長暨全球資深副總裁謝明杰表示，華碩特別留意新世代產業的發展動態，尤其是看好Web3.0的潛力，因此特別成立新公司宣示長期經營元宇宙的決心。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報20209.81元(美元．下同)，跌0.63%(24小時比較．下同)；以太幣現報1356.76元，跌0.35%；艾達幣報0.4345元，跌0.25%；瑞波幣報0.4778元，跌0.35%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00688

中國海外發展

21.450

異動股

02269

藥明生物

48.300

異動股

06098

碧桂園服務

12.500

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00688 中國海外發展
  • 21.450
  • 02269 藥明生物
  • 48.300
  • 06098 碧桂園服務
  • 12.500
  • 09922 九毛九
  • 14.460
  • 02382 舜宇光學科技
  • 74.900
股份推介
  • 00906 中糧包裝
  • 3.370
  • 目標︰$3.55
  • 06610 飛天雲動
  • --
  • 目標︰--
  • 01093 石藥集團
  • 7.800
  • 目標︰$9.00
  • 01530 三生製藥
  • 5.990
  • 目標︰$5.99
  • 01880 中國中免
  • 208.800
  • 目標︰$210.00
人氣股
  • 01979 天寶集團
  • 1.350
  • 02718 東正金融
  • 1.230
  • 02331 李寧
  • 60.500
  • 00001 長和
  • 43.300
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 77.650
報章貼士
  • 01530 三生製藥
  • 5.990
  • 目標︰$5.99
  • 02388 中銀香港
  • 25.750
  • 目標︰$30.00
  • 00027 銀河娛樂
  • 46.400
  • 目標︰$54.00
熱炒概念股
即時重點新聞

05/10/2022 08:27  【大國博弈】華府擬加碼新措施，限制中國企業獲高效能運算技術

05/10/2022 07:50  《華爾街內望》投資者等待非農就業數據，美股反彈道指重上3萬點

05/10/2022 07:50  《油金掠影》市場預期OPEC+減產，油價升至近3周高位

05/10/2022 08:14  內地國慶假期，滬深股市休市，下周一復市

05/10/2022 08:27  《ＩＰＯ反應》艾美疫苗公開超購2.15倍，一手中籤率六成

29/09/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５９﹒２４億元，買恒生國企沽友邦

05/10/2022 08:35  【大行炒Ｄ乜】高盛點評地產股、銀行股，大摩狠削理想３４％目標

03/10/2022 16:33  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９９，六個月拆息報３﹒９％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】加密貨幣大反彈，投資者料緊縮政策或轉向
人氣文章

新聞>財經熱話

英撤回減富人稅　鎊匯急彈
人氣文章

新聞>專訪

【專訪】陶冬：土耳其大碼減息應對通脹頗奇葩（有片）
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

陳奕迅女兒18歲生日 徐濠縈激罕曬餅印女
人氣文章

時事要聞

憂染疫無心情 部分人每年捐「不足半次」 83%人未重拾捐血習慣
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

新加坡以「F1車速」輾過香港，躍升亞洲最大金融中心！我們還能拿甚麼跟人競爭？
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

英女王Queen Elizabeth II葬禮，體現英國皇室承傳跨世紀的著裝文化
人氣文章

Fashion

這個秋天穿上Cashmere吧！超模Gigi Hadid自家輕奢針織品牌！輕柔舒適、簡約百搭，價格還很親民！
人氣文章

Art & Living

隱藏於都爹利街的私人雪茄會所C+：富東方韻味的設計，為浮躁的心靈覓得一絲沉穩
健康好人生 Health Channel
人氣文章
10分鐘做好！甘香酥脆「羽衣甘藍伴香酥素雞翼」，一止葷食心癮！
人氣文章
居家安老｜跨越年齡界限！打造「全齡住宅」由家具開始？新手照顧者必睇！
人氣文章
經常口乾多尿，可能係糖尿？晚上睡覺嘴巴又乾又苦，或是這5種疾病信號！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/10/2022 09:07
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/10/2022 09:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/10/2022 08:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話05/10/2022
【虛幣世界】加密貨幣大反彈，投資者料緊縮政策或轉向
人氣文章財經熱話03/10/2022
英撤回減富人稅　鎊匯急彈
人氣文章專訪03/10/2022
【專訪】陶冬：土耳其大碼減息應對通脹頗奇葩（有片）
人氣文章市場動向03/10/2022
數碼營商「智」有計，逆境自強創商機
人氣文章專訪03/10/2022
【洪灝專訪】港股勿急於撈底　大幅波動市左右心情　惟辛苦仍有賺
人氣文章FOCUS03/10/2022
【FOCUS】特斯拉機器人終亮相　「文明轉型」言之尚早
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【DIVA Bonus賞你】Digital Art Fair Xperience 香港2022門票

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金