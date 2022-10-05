【虛幣世界】加密貨幣大反彈，投資者料緊縮政策或轉向

隔晚美股大幅抽升，連帶加密貨幣一同上揚，投資者關注緊縮政策會否轉向，美元價格回落，貨幣市場預計利率將在明年三月見頂，而Global X ETFs首席投資官Jon Maier表示，這是市場壓力釋放後的反彈，他警告不要將股市的短期表現視為趨勢，因為壓力釋放推動的某一天股市上漲，並不能改變整個故事。



據台媒報道，華碩正式進軍元宇宙，成立「華碩元宇宙股份有限公司」，公司將整合集團雲端運算、人工智慧、區塊鍊等資源，推出「跨界應用NFT平台」，公司營運長暨全球資深副總裁謝明杰表示，華碩特別留意新世代產業的發展動態，尤其是看好Web3.0的潛力，因此特別成立新公司宣示長期經營元宇宙的決心。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報20209.81元(美元．下同)，跌0.63%(24小時比較．下同)；以太幣現報1356.76元，跌0.35%；艾達幣報0.4345元，跌0.25%；瑞波幣報0.4778元，跌0.35%。



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