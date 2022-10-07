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《午市前瞻》專家指北水能載舟亦能覆舟 車股利好消息難持久

07/10/2022

　　恒生指數半日收報17809，跌202點或1.13%，主板成交313.39億元。恒生中國企業指數報6089，跌96點或1.56%。恒生科技指數報3558，跌102點或2.8%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及友邦保險(01299);騰訊控股收報271元，跌6.8元或2.45%，成交13.24億元;阿里巴巴-SW收報82.15元，跌1元或1.2%，成交8.66億元;友邦保險收報70.95元，升0.9元或1.28%，成交6.51億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及比亞迪股份(01211);比亞迪股份收報194.4元，跌10.6元或5.17%，成交5.96億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及理想汽車(02015);理想汽車收報79.35元，跌15.25元或16.12%，成交8.02億元。

 

(理想汽車網頁截圖)

 

張智威：大市總成交創年內新低不利後市

 

　　恒指雖連續兩日企穩18000以上收市，但未能作進一步突破，今日隨即掉頭向下。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，本周三（5日）大升逾千點，全日大市總成交亦僅過千億元，昨日更萎縮至只有624億元，創下今年紀錄低位，反映後市偏弱，買賣雙方都無心戀戰，向下尋底機會較大。北水將於下星期回歸，但張智威指「水能載舟亦能覆舟」，假期後北水亦有可能趁升千點後沽貨，變相恒指有機會再試17000。

 

擔心比亞迪份額限制「蔚小理」


　　理想汽車(02015)之前提早發布全新六座中大型SUV理想L8以刺激低殘股價，高盛亦發表報告表示看好理想優於同行，但隔晚理想美股(LI)大跌逾12%，港股今早低開低走，最多曾跌逾17%。張智威指「蔚小理」近期股價低迷，因市場擔心比亞迪(01211)市佔過大會損害「蔚小理」銷售能力，同時供應鏈及晶片等問題亦困擾公司，另外中概股問題亦有影響。


　　他續指，整個汽車板塊轉弱，即使二十大有可能出現利好汽車業消息，但據過往經驗，利好措施出台只能帶來一時反彈，難以支撐長期向上。

 

理想汽車今早裂口低開，最多挫逾17%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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