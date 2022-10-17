《午市前瞻》專家指恒指有下試萬六趨勢 跟炒醫藥股宜揀強勢股

恒生指數半日收報16399，跌188點或1.13%，主板成交513.58億元。恒生中國企業指數報5553，跌75點或1.35%。恒生科技指數報3127，跌79點或2.46%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及李寧(02331);騰訊控股收報242.6元，跌6.6元或2.65%，成交32.51億元;美團收報144.9元，跌4.1元或2.75%，成交16.89億元;李寧收報53.85元，跌4.2元或7.24%，成交16.05億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及李寧。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW(09988);阿里巴巴-SW收報71.8元，跌1.45元或1.98%，成交13.65億元。

(翰森製藥網頁截圖)

聶振邦：二十大消息面與開幕前無分別



二十大開幕，但暫時仍未出現市場預期的好消息，相反亦繼續強調動態清零，華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，人民幣弱勢仍未扭轉，消息面繼續維持動態清零，與上周無異，故恒指確有下探16000點趨勢。他提到，目前先看16200仍作初步支持，但若失守，即2011年低位16170都大有跌穿可能，故目前市況不容樂觀。



醫藥股料可炒一段時間



然而，中央強調動態清零，卻掀起A股市場熱炒檢測概念，上周五港股醫藥股跟炒，今日醫藥股個別發展。聶振邦指出，大市弱勢，故市場炒股不炒市氣氛下，醫藥板塊有政策支持，初步預期今輪熱潮仍可維持兩至三星期。他建議可留意強勢股份，微創(00853)上周五升逾13%，今日上午繼續升超過一成，預期20元才會出現較明顯阻力，現價不妨追入，但較謹慎投資者亦可待回落至16至16.5元才入手。



藍籌翰森(03692)今早亦升超過12%，聶振邦指翰森9月初起便受制於14元水平，若現價13元附近追入，潛在升幅不多，不介意者才建議入手。至於若希望跟隨A股炒檢測概念，聶振邦指半新股艾美疫苗(06660)亦有檢測概念，初步上望22至23元，謹慎者可待回落至18至19元再入手。

翰森製藥今早曾大升逾13%，成為升幅最大藍籌。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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