《午市前瞻》恒指料受制百天線 瑞聲附屬遭告侵權16元才吸納

恒生指數半日收報18133，跌209點或1.14%，主板成交1004.92億元。恒生中國企業指數報6172，跌96點或1.54%。恒生科技指數報3744，跌69點或1.82%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報283.4元，跌4.6元或1.6%，成交104.06億元;阿里巴巴-SW收報77.65元，跌1.25元或1.58%，成交48.18億元;美團收報159.7元，跌6.7元或4.03%，成交38.91億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

(網上截圖)

溫鋼城：恒指接近嚴重超買



恒指上日升723點，重上18000關，今早走勢則較反覆。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，恒指近日受不同的利好消息帶動，由10月31日低位14597開始上升，至今累計升幅已逾20%，並逐步升至嚴重超買水平，現時又與3月15日的18235「劉鶴底」差不多，短期估計在100天線(目前為18800水平)附近會有阻力，現階段並非合適的吸納時機。



瑞聲今年盈利料倒退



瑞聲科技(02018)公布，最近獲悉若干附屬公司－瑞泰光學(常州)、深圳市瑞成光學、誠瑞光學(常州)股份及常州市瑞泰光電，涉及由浙江舜宇光學向浙江省寧波市中級人民法院提出的法律程序事項，聲稱發明專利及實用新型專利侵權。受消息拖累，瑞聲股價今早曾跌9%。



溫鋼城表示，手機市場仍然疲弱，銷售數字不理想，前景不明朗，瑞聲首三季純利按年大跌47%，市場預期公司今年盈利會倒退逾40%，基本面已欠佳。他續指，本來主要生產聲學模組等配件的瑞聲有意發展光學鏡頭，但如今遭同行的舜宇(02382)控告侵權，令市場印象進一步轉差，料股價短期會出現調整。



溫鋼城指出，瑞聲今年大部分時間都16元至19元上落，上周五(11日)升至19.48元後未能承接，走勢料維持區間上落，投資者宜待股價回至16元吸納，目標19.5元，失守15元則止蝕。

附屬遭舜宇告專利侵權，瑞聱股價今早一度瀉9%。 (經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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