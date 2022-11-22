《午市前瞻》專家料恒指回調至萬七 基金部署百度欠積極宜觀望

恒生指數半日收報17587，跌68點或0.39%，主板成交618.05億元。恒生中國企業指數報5973，跌28點或0.47%。恒生科技指數報3592，跌39點或1.09%。



恒指三大成交股份依次為美團(03690)、騰訊控股(00700)及阿里巴巴-SW(09988);美團收報144元，跌8.5元或5.57%，成交43.39億元;騰訊控股收報283元，跌0.2元或0.07%，成交36.97億元;阿里巴巴-SW收報74.2元，跌1.95元或2.56%，成交20.79億元。國指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴-SW。

(百度網頁截圖)

李偉傑：不期望百度業績

恒指在10月上旬大升逾3800點後，踏入10月下旬後風向突變，升勢乏力，至今陰跌第五日。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，大市暫未有好消息支持再上，因應內地疫情加劇，早前率先實行不再查驗核酸的石家莊，昨日突改為開展5日封控措施，市場觀望防疫措施風向，加上近期美匯回升，大市亦有所回調。

他提到，若以10月31日低位14597點至11月高位18400點水平計，以黃金比率0.382回調幅度量度後，回調目標約為17000點。

百度(09888)及快手(01024)即將公布業績，李偉傑指，早前幾隻科技股公布的業績均好過預期，但百度第三季業績無甚看點，而且早前京東業績好過預期亦要受壓回吐，故對百度業績維持觀望態度。他提到，百度首季及次季業績並不理想，主要受疫情及封控措施所累，第三季內地經濟稍為復甦有利旗下廣告及愛奇藝，但上兩季業績麻麻，近期亦未見有基金積極部署，預期最多反彈至97元水平。

百度今天收市後公布第三季業績，股價今早微跌約1%。(經濟通HV2報價系統截圖)

快手今天收市後公布第三季業績，股價今早微跌約1%。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通通訊社市場組

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