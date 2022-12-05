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《午市前瞻》大市成交增恒指或試19800 濠賭股不妨高追

05/12/2022

　　恒生指數半日收報19320，升645點或3.46%，主板成交1204.13億元。恒生中國企業指數報6604，升236點或3.71%。恒生科技指數報4133，升254點或6.57%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690)；騰訊控股收報314元，升18元或6.08%，成交103.63億元；阿里巴巴-SW收報89.1元，升4.3元或5.07%，成交58.84億元；美團收報172.6元，升4.6元或2.74%，成交49.1億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。


　　另外，阿里健康(00241)半日收升16.28%，報8.43元，該股成交約1.83億股，涉資15.07億元，盤中高見8.74元，最低見7.68元；碧桂園服務(06098)升12.71%，收報21.1元；海底撈(06862)升12.59%，收報22.8元；金沙(01928)升12.18%，收報23.95元。

 

(金沙中國網上截圖)


聶振邦：企穩19200即可更進一步


　　人行降準0.25個百分點今日起生效，據報四大國有銀行同時須向房企提供以國內資產做擔保的離岸貸款，用以償還海外債務，加上內地多城開始放寬核酸檢測要求，多重利好消息推動港股半日高開高走，上破19000大關。華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，今日大升市下成交量配合，大市總成交額不夠半日已超過1000億元，預計今日將輕鬆達到1500億元。


　　聶振邦又提到，恒指近日已回升至150天線水平，而由2021年下半年起一直未能成功收復150天線，由此可見港股已重回一年半前的強勢情況。如未來兩日繼續企穩19200之上，今個升浪有望挑戰19800水平。


憧憬明年通關可續持有賭股


　　同受內地防控措施左右的濠賭股，六大現有博企皆成功續牌後股價持續強勢，聶振邦指濠賭股現時強勢，銀娛(00027)及金沙(01928)兩隻藍籌賭股都可以考慮追入。銀娛今日成功重返50元之上，如未來兩日確認企穩則可以考慮追入，上望57元水平。另外金沙已回升至去年9月水平，確認企穩23元後不妨入手，上望26至28元水平，以潛在升幅計算則金沙較為吸引。


　　聶振邦又提到，目前未曾通關濠賭股已偷步炒起，內地防疫政策有望進一步放寬下，明年通關機會仍算大，故看好賭股股價有望上行，建議持有賭股若未大跌超過一成都可以繼續持有。


阿里健康勢試10元


　　互聯網醫療股升勢強勁，阿里健康(00241)高據恒指升幅榜榜首、平安好醫生(01833)勁升超過20%。聶振邦解釋因為受反壟斷而導致估值嚴重低殘外，近期內地疫情升溫亦令人民加強對健康關注，市場憧憬這有助互聯網醫療股業務增長。他認為平安好醫生合理格水平起碼30元以上，27元以上亦不妨入手，今個月內勢試30元；另外阿里健康亦有望於本月內挑戰9.5至10元，現價亦可考慮追入。 

 

 金沙今早高見23.15元，股價上周五曾高見23.4元。  (經濟通HV2報價系統截圖)

 

 

銀娛今早升逾6%，突破去年9月中以來的橫行區阻。  (經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/12/2022 13:33
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/12/2022 13:33
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/12/2022 13:33
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/12/2022 13:15
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