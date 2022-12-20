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《午市前瞻》成交淡靜不如等過年 民營房企常配股博反彈有風險

20/12/2022

　　恒生指數半日收報19089，跌262點或1.36%，主板成交452.5億元。恒生中國企業指數報6475，跌129點或1.96%。恒生科技指數報4016，跌108點或2.63%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690)；騰訊控股收報311.8元，跌8.6元或2.68%，成交35.78億元；阿里巴巴-SW收報84.2元，跌2.85元或3.27%，成交23.15億元；美團收報174.3元，跌4.5元或2.52%，成交13.63億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

(雅居樂網頁截圖)

 

張智威：民企內房一跌齊齊跌


　　隔晚美股受國債孳息率上升拖累向下，港股早市偏淡，低見19018，迫近19000大關。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，投資者近期不妨先等一等，聖誕節假期及新年臨近，資金有欠積極，昨日大市總成交勉強守住1000億元以上，料大市短期內難有突破，恒指將於19400上下300點波動，最快於新年過後，交投才會活躍。


　　合景泰富(01813)剛於昨天公布配股，今日又有雅居樂(03383)及旭輝(00884)亦同時公布配股消息，其中雅居樂是繼11月中以來再度配股。張智威指民營內房股密集式配股並不意外，每次配股消息公布後都會引發股價大跌，雖然可以博反彈，但中長線仍難以看好。他又指，如今日一樣，個別內房配股，但卻全板齊跌，故入手低殘內房後，即使持有股份未再配股，其他股份公布配股市消息亦會拖累一同向下，故博反彈風險亦不細。

 

受折讓17%配股影響，雅居樂今早曾急挫近19%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

旭輝宣布折讓14%配股，股價今早最多挫18%。 (經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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