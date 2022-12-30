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《嚟緊炒Ｄ乜》小米汽車業務發展順利　股價爆升可期

30/12/2022

　　市調機構最新發布的中國智能手機市場11月品牌銷售份額數據顯示，小米手機實現340萬台銷量，市場份額15.1%，排名第二，僅次於蘋果，但銷量環比提升34.6%，增幅排名第一。


　　小米集團(01810)旗下品牌Redmi日前舉辦新年發布會，發布K60系列手機，明日(31日)上午10時正式開售，Redmi K60售價2499元人仔起，Redmi K60 Pro售價3299元人仔起，Redmi K60 Pro冠軍版售價4599元人仔。

 

(資料圖片)


動力電池專利獲授權　可提高電池壽命


　　另外，小米旗下小米汽車科技之「動力電池」專利獲授權。摘要顯示，該動力電池包括多排電芯、多個液冷板、進液組件以及出液組件，每排電芯的兩側均貼附有液冷板，液冷板具有進液口、出液口和連通進液口和出液口的內部通道；進液組件與每個進液口連通，用於向液冷板內輸送冷卻液；出液組件與每個出液口連通，用於接收由液冷板排出的冷卻液。


　　該「動力電池」通過在每一排電芯的兩側均設置液冷板，從而每一排電芯都能通過兩個液冷板冷卻，冷卻面積大，極大提高了冷卻效率，提高了電池的使用壽命、安全性能及快充性能。


　　本月中，市場傳出小米裁員15%的消息，及後小米集團發言人表示，集團人員優化及組織精簡措施，將影響不到10%員工，又稱受影響人士已按照當地法規得到補償。


裁員可減固定支出　營造敏感三角隨時爆上

　　錢駿認為，裁員對被裁人士來說，當然屬壞消息，但對公司來說，則屬減省固定支出的利好因素，令公司走得更遠。另外，以目前情況看，小米旗下小米汽車科技發展尚算順利，其「動力電池」專利獲授權暫贏一仗，君不見電動車企贏的就是「電池」，比亞迪(01211)及Tesla等都贏在「電池」。


　　看技術走勢，日線圖顯示，小米正營造敏感三角形，收市價與10天線(現約10.87元)及20天線(現約10.94元)幾近重疊，50天線(現約10.18元)短期內有望升越100天線(現約10.27元)，出現黃金交叉利好訊號，加上9RSI回升至52水平，現價不妨買入，首站250天線約12.5銀，上越此關將目標價上移至7月高位14.28銀，升越此水平則以22銀為最終獲利目標，跌穿10銀止蝕。

 

 小米今日(30日)升0.74%收報10.94元。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：錢駿

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