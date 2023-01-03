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新能源車上月銷情亮麗股價即急升　邊隻仲買得過？

03/01/2023

　　多間新能源車企齊公布上月及去年全年汽車交付量，比亞迪(01211)、理想(02015)、蔚來(09866)均創月度新高，其中比亞迪新能源車銷量連續第4個月突破20萬輛，且去年全年銷量暴增兩倍，今日(3日)半日升逾4%重上200元關，理想亦升9%，蔚來及小鵬(09868)均升逾半成。不過，國家對新能源車的購置補貼結束，除比亞迪有條件漲價外，「蔚小理」卻未必可以，究竟仲買唔買得過呢？

 

(比亞迪網頁截圖)

 

比亞迪上月新能源車銷量增倍半　理想交付逾兩萬輛創單月新高


　　比亞迪去年12月汽車銷量約23.52萬輛，同比增約1.37倍，其中新能源汽車銷量23.52萬輛，增加1.5倍，而去年全年累計汽車銷量約186.85萬輛，同比增約1.52倍，其中新能源汽車銷量186.35萬輛，增加2.08倍。

 

　　理想汽車12月共交付新車21233輛，再次創下單月最高交付紀錄，按年增長50.7%。第四季累計交付46319輛，按年增長31.5%。2022年度總計交付133246輛，按年增長47.2%。另理想宣布計劃於2023年2月8日舉辦家庭五座旗艦SUV理想L7的上市發布會。

 

蔚來上月交付15815輛車創單月新高　小鵬交付按月增94%

 

　　蔚來12月交付15815輛汽車，創下月度交付量新高紀錄，按年增長50.8%。第四季交付40052輛，按年增長60%，創下季度交付量新高紀錄。2022年度共交付122486輛，增長34%。


　　小鵬12月交付量按月增長94%至11292輛，其中G9首次突破4千台達4020輛，按年增長160%。去年第四季，小鵬汽車總交付22204輛；2022年累計交付量為120757輛，按年增長23%。小鵬表示，自去年10月底G9開始規模交付以來，整體交付規模穩步提升。另公司宣布，2023年旗下各車型全國建議零售價將保持與2022年底的綜合補貼後價格一致。

 

　　除蔚小理外，哪吒及零跑(09863)等車廠全年交付量均逾10萬輛，其中原處造車新勢力第二梯隊的哪吒全年銷量達15.21萬輛，大增1.18倍，位列造車新勢力榜首；後起之秀AITO問界與極氪的全年交付量也雙雙突破7萬輛。

 

新能源車購置補貼結束　比亞迪漲價特斯拉推優惠

 

　　另方面，內地新能源汽車購置補貼政策已於2022年12月31日終止，意味今年1月1日之後車企將無法再享受新能源車補貼，將對車企帶來每輛車0.48至1.26萬元(人民幣．下同)的影響，一些車企順勢漲價，其中比亞迪自1月1日起對相關車型官方指導價進行調整，上調幅度為2000至6000元不等。另奇瑞新能源官方發布消息，小螞蟻和無界Pro兩款車型進行調價，其中小螞蟻車型原售價7.39至9.4萬元，調價後售價7.99至10.3萬元，漲價幅度為4000至9000元。


　　不過，特斯拉(Tesla)非但沒漲價，還在元旦期間推出「新年大禮包」。在1月1日至2月28日，用戶購買Model 3和Model Y並完成交付，就能享受限時交付激勵6000元；如果選擇特斯拉合作保險機構相應車險，可在6000元基礎上再享4000元限時保險補貼，合計補貼達10000元。

 

高盛上調今年內地汽車銷量預測　惟降比亞迪理想目標價

 

　　高盛發表報告，將內地今年汽車零售銷售預測由早前的1900萬架上調至2050萬架，反映內地的重新開放較預期快，並受到潛在的持續汽車刺激政策支持，相信將推動內地汽車零售及生產於今年復甦，在中資汽車股中予「確信買入」名單包括比亞迪、理想及中升(00881)，惟將比亞迪目標價由420元降至383元，反映今明兩年毛利率及定價壓力，理想目標價亦由165元降至153元。

 

　　瑞信則指，儘管疫情爆發使交付面對困難，核心零部件存在供應問題，理想去年12月的銷量仍創下歷史新高。估計理想在去年12月底將享受理想L9及L8分別逾1萬輛及逾1.5萬輛的訂單積壓，這將支持其今年銷售，預計今年全年交付量將按年增長80%至24萬輛，維持其美股目標價35美元及「優於大市」評級。

　　此外，一家中國電池金屬供應商認為鋰價今年將會下跌，可能會給飽受成本飆升之苦的電動車企帶來一些安慰。中礦資源(深：002738)董事長王平衛表示，隨著更多供應出現從而削減鋰生產企業異常高的利潤率，相信鋰價逐漸下行趨勢今年會持續，預測鋰價將從當前水平下跌約四分之一，預計今年碳酸鋰價格將跌至每噸約40萬元。

 

溫傑：蔚小理只宜作中短線部署　長線可吼比亞迪

 

　　今日《開市Good Morning》節目請來凱基亞洲投資策略部主管溫傑，他指蔚小理中銷售表現以理想最好，是造車新勢力中第一間公司單月賣出兩萬架車，但全年計哪吒銷售比理想更好，故比較新能源車銷售不應只看蔚小理，其中傳統車企廣汽(02238)旗下埃安表現亦優於蔚小理。此外，12月初及月中曾傳比亞迪及小鵬因有員工確診令生產受壓，市場期望較低下，數據卻比預期好，其中比亞迪12月賣出23萬架，全年亦達標。

 

　　溫傑續指，理想第三季收入明顯提升，但虧損卻加大，以前只賣理想ONE一款車，跟著出了L8、L9及L7一系列車款，令研發成本大增，且不肯定公司能否過渡至純電動。雖說理想短期會有追落後炒作，但蔚小理都只宜作中短線部署，就算多信服新能源車增長，長線就只宜吼比亞迪。蔚小理全年賣10幾萬架車，不足比亞迪的一個月銷量，與傳統車企一年賣過百萬架亦無法相比。另比亞迪業務涵蓋上中下游包括電池，蔚小理卻沒有一間賺到錢，且小鵬主打中低端市場難加價，理想則未出純電動車，其增程汽車能否落地及取得補貼等仍有變數。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

　　今日新能源車股普遍先跌後急升，比亞迪半日升4.15%收報200.6元，理想升9.11%報83.8元，蔚來升5.8%報83.05元，小鵬升6.65%報40.9元。傳統車股則升跌不一，吉利(00175)升2.63%報11.7元，廣汽升0.38%報5.28元，長汽(02333)跌0.59%報10.1元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑詳盡分析，請按此

 



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