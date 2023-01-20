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【虛幣世界】FTX有機會翻生，比特幣企穩21000美元

20/01/2023

　　《華爾街日報》報道指，FTX新負責人John J. Ray III表示，儘管前首席執行官Sam Bankman-Fried和其他高管受到刑事不當行為的指控，但客戶對 FTX的技術表示讚賞，並表示值得恢復交易所，因此他正在探索重啟這家破產的加密貨幣交易所的可能性。消息傳出後，FTX代幣FTT在Binance上漲了33%。


　　比特幣最近價格約為21100 美元，在過去24小時內上漲1.5%，比特幣收復了前一天下跌時的失地，以太幣(ETH)最近上漲0.6%至1550美元。 BTC和ETH在過去7天分別上漲了13%和7%。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報21076.43美元．下同)，升0.02%(24小時比較．下同)；以太幣現報1549.79元，跌0.08%；艾達幣報0.3372元，跌0.24%；瑞波幣報0.3911元，跌0.46%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/01/2023 09:23
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/01/2023 09:23
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