龍源電力發盈警大行仍力撐 瑞信籲趁低吸看$21.5？中國電力更值博？

內地風力發電龍頭龍源電力(00916)發盈警，指由於拆除老機組及烏克蘭資產減值等原因，料去年純利最多跌四成，今日(1日)股價急插逾半成，不過除大摩唱淡外，其他大行普遍唱好，其中瑞信最牛看21.5元，即比現價有逾倍潛在升幅。另部分風電相關股份亦受拖累，其中中國電力(02380)曾跌逾半成，低見3.19元，創1個月新低，或同樣帶來低吸機會。

(CNS)

因拆除老機組及烏克蘭資產減值等 料去年少賺最多四成

龍源電力預期去年純利約44.54億至51.97億元(人民幣．下同)，同比下降30%至40%，每股盈利50.54至59.41分。扣除非經常性損益後的淨利潤51.9億至58.39億元，同比下降10%至20%。集團指，純利下跌主因部分陸上風電項目開展「上大壓小」專項計劃拆除老機組，以及烏克蘭項目受俄烏衝突影響，導致相關子公司及資產盈利下跌及存減值跡象，加上風電場去年平均利用小時同比下降。集團將於3月末前公布業績。

瑞信：業績遜預期因一次性減值 今年盈利將復甦估值吸引

瑞信發表報告指，龍源電力去年業績表現較該行及市場預期差，相信是由於各種一次性減值損失，惟預計今年集團將受惠風能和太陽能建設成本下降以及新項目回報提高。另去年風資源基數較低，風電裝機加速的潛力也預示今年盈利復甦。由於去年業績遜於預期，料龍源電力股價會出現負面反應，基於其具吸引力的估值和強勁的產能增長，建議投資者可趁勢吸納，維持「跑贏大市」評級及目標價21.5元。

瑞銀也表示，龍源電力去年業績遜於市場預期。根據目前有限信息和假設減值15億元，估計去年經常性項目將在59億至67億元之間，或中間點為63億元，比市場預期的69億元低5%。不過，與烏克蘭相關項目的減值將是一次性事件，而渦輪機更換計劃從長遠來看應有利集團，因更大的渦輪機將達高效率，重申「買入」評級，目標價16元。花旗亦維持龍源電力「買入」評級及13.8元目標價。

摩通料今年可能獲注入資產 惟大摩指盈測有下調空間

摩通上周亦發表報告指，在內地風電企業中，較喜歡龍源，其次為大唐新能源(01798)。龍源有強勁的經營往績，資產注入亦可能在今年發生。大唐新能源則為市值較低及市盈率低企股份，具高風險回報。此外，補貼審計為風電場營運商去年的不明朗因素，但料補貼審計在首季內完成，該行覆蓋的國營風電企業已嚴格按規，退還補貼風險低。

不過，大摩指，龍源電力公布去年經常性淨利潤較市場預測低逾20%，而去年每股盈利則較市場預測低逾30%，故今年市場對公司盈利的預測存有下調空間，而該行對其盈利預測則較市場低15%，維持目標價9元及「減持」評級，相信其股價在未來15日內將下跌。

中國電力料去年虧轉盈 大和：盈利狀況有改善看4.1元

值得一提，近年加速向清潔能源轉型的中國電力今日亦受累急跌，不過集團早前才發盈喜，預期去年扭虧為盈，純利介乎23億至27億元，主要由於期內風力發電收入及經營利潤超預期。大和發表報告指，中國電力在調整約22億元的非經常性收益後，去年核心純利料介乎2億至6億元，低過該行預期的17億元。料公司去年下半年虧損約3億至7億元，而上半年錄盈利9億元；與2021年下半年的核心虧損28億元相比，盈利狀況有所改善，重申「跑贏大市」評級，目標價4.1元。

龍源半日跌5.57%收報10.18元，最多跌6.86%低見10.04元，連跌4日，累跌9.75%，成交2.09億元。中國電力亦跌4.17%報3.22元，最多跌5.06%低見3.19元，大唐新能源則跌2.33%報2.52元。另新天綠色能源(00956)跌1.64%報3.61元，中廣核能(01811)跌2.35%報2.91元，華潤電力(00836)跌1.35%報16.06元，華能(00902)跌1.05%報3.78元，華電(01071)跌1.28%報3.09元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇