  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

龍源電力發盈警大行仍力撐　瑞信籲趁低吸看$21.5？中國電力更值博？

01/02/2023

　　內地風力發電龍頭龍源電力(00916)發盈警，指由於拆除老機組及烏克蘭資產減值等原因，料去年純利最多跌四成，今日(1日)股價急插逾半成，不過除大摩唱淡外，其他大行普遍唱好，其中瑞信最牛看21.5元，即比現價有逾倍潛在升幅。另部分風電相關股份亦受拖累，其中中國電力(02380)曾跌逾半成，低見3.19元，創1個月新低，或同樣帶來低吸機會。

 

(CNS)

 

因拆除老機組及烏克蘭資產減值等　料去年少賺最多四成

 

　　龍源電力預期去年純利約44.54億至51.97億元(人民幣．下同)，同比下降30%至40%，每股盈利50.54至59.41分。扣除非經常性損益後的淨利潤51.9億至58.39億元，同比下降10%至20%。集團指，純利下跌主因部分陸上風電項目開展「上大壓小」專項計劃拆除老機組，以及烏克蘭項目受俄烏衝突影響，導致相關子公司及資產盈利下跌及存減值跡象，加上風電場去年平均利用小時同比下降。集團將於3月末前公布業績。

 

瑞信：業績遜預期因一次性減值　今年盈利將復甦估值吸引

 

　　瑞信發表報告指，龍源電力去年業績表現較該行及市場預期差，相信是由於各種一次性減值損失，惟預計今年集團將受惠風能和太陽能建設成本下降以及新項目回報提高。另去年風資源基數較低，風電裝機加速的潛力也預示今年盈利復甦。由於去年業績遜於預期，料龍源電力股價會出現負面反應，基於其具吸引力的估值和強勁的產能增長，建議投資者可趁勢吸納，維持「跑贏大市」評級及目標價21.5元。

 

　　瑞銀也表示，龍源電力去年業績遜於市場預期。根據目前有限信息和假設減值15億元，估計去年經常性項目將在59億至67億元之間，或中間點為63億元，比市場預期的69億元低5%。不過，與烏克蘭相關項目的減值將是一次性事件，而渦輪機更換計劃從長遠來看應有利集團，因更大的渦輪機將達高效率，重申「買入」評級，目標價16元。花旗亦維持龍源電力「買入」評級及13.8元目標價。

 

摩通料今年可能獲注入資產　惟大摩指盈測有下調空間

 

　　摩通上周亦發表報告指，在內地風電企業中，較喜歡龍源，其次為大唐新能源(01798)。龍源有強勁的經營往績，資產注入亦可能在今年發生。大唐新能源則為市值較低及市盈率低企股份，具高風險回報。此外，補貼審計為風電場營運商去年的不明朗因素，但料補貼審計在首季內完成，該行覆蓋的國營風電企業已嚴格按規，退還補貼風險低。

 

　　不過，大摩指，龍源電力公布去年經常性淨利潤較市場預測低逾20%，而去年每股盈利則較市場預測低逾30%，故今年市場對公司盈利的預測存有下調空間，而該行對其盈利預測則較市場低15%，維持目標價9元及「減持」評級，相信其股價在未來15日內將下跌。

 

中國電力料去年虧轉盈　大和：盈利狀況有改善看4.1元

 

　　值得一提，近年加速向清潔能源轉型的中國電力今日亦受累急跌，不過集團早前才發盈喜，預期去年扭虧為盈，純利介乎23億至27億元，主要由於期內風力發電收入及經營利潤超預期。大和發表報告指，中國電力在調整約22億元的非經常性收益後，去年核心純利料介乎2億至6億元，低過該行預期的17億元。料公司去年下半年虧損約3億至7億元，而上半年錄盈利9億元；與2021年下半年的核心虧損28億元相比，盈利狀況有所改善，重申「跑贏大市」評級，目標價4.1元。

 

　　龍源半日跌5.57%收報10.18元，最多跌6.86%低見10.04元，連跌4日，累跌9.75%，成交2.09億元。中國電力亦跌4.17%報3.22元，最多跌5.06%低見3.19元，大唐新能源則跌2.33%報2.52元。另新天綠色能源(00956)跌1.64%報3.61元，中廣核能(01811)跌2.35%報2.91元，華潤電力(00836)跌1.35%報16.06元，華能(00902)跌1.05%報3.78元，華電(01071)跌1.28%報3.09元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

385.800

異動股

02015

理想汽車－Ｗ

102.500

異動股

00020

商湯－Ｗ

2.990

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 385.600
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 102.300
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 3.000
  • 03839 正大企業國際
  • 5.300
  • 01211 比亞迪股份
  • 259.600
股份推介
  • 00777 網龍
  • 18.480
  • 目標︰$19.90
  • 02057 中通快遞－ＳＷ
  • 227.600
  • 目標︰$240.00
  • 02362 金川國際
  • 0.770
  • 目標︰$0.745
  • 01368 特步國際
  • 10.320
  • 目標︰$13.50
  • 01880 中國中免
  • 237.200
  • 目標︰$320.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 385.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 109.900
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 3.000
  • 00388 香港交易所
  • 351.400
  • 00005 滙豐控股
  • 56.650
報章貼士
  • 03808 中國重汽
  • 13.520
  • 目標︰$16.00
  • 06680 金力永磁
  • 28.400
  • 目標︰$29.00
  • 02778 冠君產業信託
  • 3.500
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

01/02/2023 13:09  澳門1月賭收按年大增82.5%，遠勝預期

01/02/2023 12:05  恒指半日高收60點報21902，比亞迪升近6%居藍籌升幅榜首

01/02/2023 11:54  《本港樓市》信置兔年推5新盤涉3000伙，料全年樓價平穩向上

01/02/2023 10:32  《異動股》正大國際飆升31%，三日曾飆逾8倍

01/02/2023 09:28  《中概異動》小鵬汽車高開近5%，旗下公司於內地首獲特許飛行證

01/02/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出６３﹒２億元，買美團沽沽騰訊

01/02/2023 08:29  【大行炒Ｄ乜】恒隆績後大行維持正面，摩通大和點評康方信達君實

01/02/2023 11:43  《財資快訊》美電升報７﹒８４１５，美元兌人幣軟報６﹒７４９３

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】負資產宗數飆升　樓市入市良機？
人氣文章

新聞>財經熱話

龍源電力發盈警大行仍力撐　瑞信籲趁低吸看$21.5？中國電力更值博？
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》專家料恒指短線續調整 小鵬曾漲逾7%是否可追買
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

密謀瞞住老公整容 七仙羽想「全餐」變靚
人氣文章

圖窮秘現．羅家聰

股市跟經濟，兩俱增長低
人氣文章

容我世說．張翠容

以色列宗教法西斯崛起，考驗美以關係
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「相戀多年，仍未見家長，就連過時過節也不獲邀同行……」他的心事，你又有諒解過嗎？
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

WURE AREA展覽「Without a Trace」：曾經帶有溫度的明鏡，也就被冰冷的暗箱所囚禁著
人氣文章

Fashion

CNY2023：拜年怎樣穿？從黃智雯、倪晨曦、蔡卓妍的「紅人」穿搭中偷師！減齡、時尚、節日氣氛Up！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
乳酪等如益生菌？含生菌不一定是益生菌！營養師教3個steps嚴選乳酪
人氣文章
政府5,000元確診津貼Last Call！幾時截止？需符合邊啲條件？申請被拒有3大原因！ 1 新文章
人氣文章
中醫紓新冠
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/02/2023 14:29
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/02/2023 14:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/02/2023 14:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/02/2023 14:11
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章FOCUS01/02/2023
【FOCUS】負資產宗數飆升　樓市入市良機？
人氣文章財經熱話01/02/2023
龍源電力發盈警大行仍力撐　瑞信籲趁低吸看$21.5？中國電力更值博？
人氣文章財經熱話01/02/2023
《午市前瞻》專家料恒指短線續調整 小鵬曾漲逾7%是否可追買
人氣文章大行報告01/02/2023
【大行炒D乜】比亞迪盈喜　大行點評價？一click就知道
人氣文章財經熱話01/02/2023
【夠鐘食胡？】商湯連升第六日　再升空間有限？
人氣文章開市Good Morning01/02/2023
熊麗萍料2月恒指走勢不及上月　惟仍有望重上兩萬三
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金