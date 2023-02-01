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BDI運費指數回穩兼中遠海能發盈喜　航運股借勢反彈恐曇花一現？

01/02/2023

　　反映乾散貨船運費的波羅的海乾散貨指數(BDI)連跌9日後近兩日終回穩，加上中遠海能(01138)近日發盈喜，帶動一眾航運股昨日(31日)已逆市造好。另行業最近亦獲大行唱好，其中大摩繼續看好油輪運輸周期，富瑞指春節後運費通常有季節性反彈，中國需求復甦亦帶來利好，今日(1日)航運股升勢更凌厲，連早前遭瑞信大削目標價的東方海外(00316)也飆逾半成。事實上，1月恒指飆約一成，東方海外卻跌8%，為表現最差藍籌，確有追落後條件。不過，瑞銀引述專家指全球航運需求展望疲弱，航運商盈利能力或大跌，航運股升勢恐曇花一現。

 

(東方海外網頁媒體圖片庫)

 

BDI指數兩連升今年仍挫逾五成　庫存回補或支撐運費回升

 

　　波羅的海乾散貨指數周一(30日)升4點或0.6%，報680點，結束九連跌；昨日(31日)再升1點或0.15%，至681點，但年初至今仍累挫達55%。有市場法人表示，一般而言，春節期間因下游停產停工導致貿易活動放緩，為散裝運價指數帶來壓力，波羅的海海岬型指數(BCI)於春節前已跌破航商現金成本，春節過後在返工及疫情因素干擾下，下游尚面臨一段需求空窗期，待下游正常復工後，庫存回補需求有望支撐BCI指數回升。

 

　　展望今年，由於散裝市場新船訂單持續處歷史低檔，船舶運力供給增速將低位運行，而隨中國逐漸解封，下游開工有望恢復正常運作，國際研究機構預估今年散裝市場需求增速有望由負轉正。整體而言，儘管塞港的利好因素已消退，但在基本的產業供需好轉下，有望為運價指數帶來支撐。

 

中遠海能料去年扭虧　大摩續看好油輪運輸周期予目標7.58元

 

　　另外，中遠海能近日發盈喜，預期去年淨溢利介乎12.8億至15.8億元人民幣(約14.9億至18.4億港元)，2021年度淨虧損約49.9億元人民幣(約58億港元)。集團指，轉賺主因為發揮運力規模可觀、經營方式靈活，以及船型多元化優勢，有效捕捉市場機遇，去年外貿油輪毛利約14.7億元人民幣，同比增加2.18倍，以及應以相關境外附屬公司未分配利潤為基礎計提遞延所得稅負債，同時確認當期所得稅費用，合計約6.5億元人民幣。

 

　　摩根士丹利發表報告指，中遠海能預計去年轉虧為盈，如不計入確認計提遞延所得稅負債影響，經調整經常性利潤為18.7億至21.7億元人民幣，低於該行預測的25.7億元人民幣，但比市場預期的17億元人民幣高。大摩繼續看好油輪運輸周期，而中遠海能繼續成為該行在航運領域首選，目標價7.58元，評級「增持」。

富瑞：春節後運費通常有季節性反彈　中國需求復甦帶來利好

 

　　就整個行業而言，富瑞最近發表報告指，預期乾散貨船運費接近見底，主因農曆新年過後通常有季節性反彈，加上遠期運費高於目前的即期運費，同時料中國需求復甦帶來的利好，足以抵銷今年美國對主要礦產商品需求疲弱的負面影響。不過，由於去年底傳統季節性強勢表現未能實現，故下調太平洋航運(02343)盈利預測，目標價由5.6元降至3.5元，評級維持「買入」。

 

瑞銀：全球航運需求展望疲弱　航運商盈利能力或大跌

 

　　不過，瑞銀近期與航運業專家舉行會議，引述歐洲運輸分析師Cristian Nedelcu指，料今年全球集裝箱運量按年跌3%，全球需求展望疲弱。隨著港口堵塞情況紓緩及運力釋放，未來數個月運費料續受壓，航運商盈利能力或大跌。另日前兩大航運巨擘地中海航運(MSC)和馬士基(Maersk)同意在2025年終止2M聯盟，瑞銀認為，即使2M聯盟解散或致議價能力下降，料中國港口營運商難以從中顯著得益，因以往價格談判是與個別航運商進行，今年航運行業盈利能力惡化，或令港口商更難提升收費。


　　瑞銀又引述Nedelcu補充，中至長期而言，由於全球化見頂，未來航運增長或遇阻，預期有更多供應鏈本地化。短期而言，新合約價格未必反映實時現貨運價，但隨時間過去，預期合約價將走近現貨運價，客戶將減少合約交易量，而將更多貨品轉以現貨運價計費。由於假設部分簽訂合約的客戶或爭取重新談判，預期今年第二、三季部分航運商或在保持盈利上苦苦掙扎。

 

熊麗萍：航運股盈喜屬預期內　暫只宜觀察運費能否回升


　　今日《開市Good Morning》節目請來駿達資產管理投資策略總監熊麗萍，她指中遠海能發盈喜對航運股回升影響不大，去年航運供不應求只因防疫政策令貨船未能返航，致運費不正常飆升，料去年所有航運公司都賺大錢，就算發全年盈喜料對股價也幫助不大，反而應集中看前景，包括究竟運費是否已見頂、往後航運需求以及船隻供應會否增加。

 

　　熊麗萍續指，現時航運股回升只是憧憬內地復常經濟重啟，有助增加航運需求，但因供應少運費升，過去兩年已有很多船公司增加生產，料新船今明兩年陸續交付，可能影響運費未必可因需求增加而上升。而內地經濟重啟的因素或已反映於股價中，料再升力度有限，不建議現時買入。此外，內地現在推動經濟首重內需，外貿仍面對中美問題，現時很多國家亦將生產基地分散，內地重啟對航運股未必有直接幫助。投資者可繼續觀察運費能否回升，以及中美問題會否繼續影響內地出口，包括出口到其他市場。

 

　　東方海外今日重越10天線，收市升5.78%報137.2元，最多升7.17%高見139元。中遠海能升5.31%報7.74元，兩日累升12.5%。太平洋航運升破牛熊線(2.79元)，最高見2.98元，創逾4個月高，收市升6.91%報2.94元，3日累升11.36%。中遠海控(01919)升6.3%報8.61元，兩日累升9.54%。海豐(01308)亦飆升7.38%報18.34元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

 

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