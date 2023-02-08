《午市前瞻》專家料恒指兩萬一附近有支持 百勝中國現價可作部署

恒生指數半日收報21356，升57點或0.27%，主板成交667.13億元。恒生中國企業指數報7213，跌18點或0.25%。恒生科技指數報4456，跌59點或1.33%。



恒指三大成交股份依次為美團(03690)、騰訊控股(00700)及阿里巴巴-SW(09988)；美團收報152.3元，跌11.4元或6.96%，成交108.34億元；騰訊控股收報383元，升3元或0.79%，成交39.48億元；阿里巴巴-SW收報103.7元，跌1.1元或1.05%，成交21.88億元。國指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴-SW。

(百勝中國網頁截圖)

溫鋼城：企業盈利年內料改善



恒指今日低開14點，報21283。科技股開市表現一般，美團(03690)低開2.87%，近期受AI聊天機械人服務消息刺激的百度(09888)低開2.77%，網易(09999)亦低開1.56%。



iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，恒指自去年11月開始反彈以來，一直守穩20天線以上，直至上周五(3日)收市才跌穿該線，估計該移動平均線會成為短期阻力，恒指料在21000邊緣有支持。



溫鋼城提到，雖然近期外圍政局緊張，或多或少影響港股，但早前央視報道指，內地多間大型銀行1月信貸增長創3年來同期最高，推斷中央有意推動生產及消費，疫後復常的經濟狀況及企業盈利會改善，港股走勢不會急劇轉差。

百勝中國中長線目標550元



百勝中國(09987)公布，截至2022年12月底止第四季度未經審核業績，該集團期內淨利潤5300萬美元，按年下跌88.8%，每股盈利13美仙，擬派末期息13美仙。期內收入20.88億美元，跌8.9%，經營利潤4100萬美元，急挫93.5%。



集團在美上市股份隔晚升3.3%，今日H股高開2.8%。溫鋼城認為，市場早已預期百勝中國第四季業績因為疫情反覆而表現較差，難以導致股價大跌。他預期，隨著疫後經濟活動復常，中央相信會擴大刺激內需及消費的措施，對百勝中國今年盈利預測感到樂觀，前景不俗。



部署上，百勝中國目前市盈率為26倍，溫鋼城指與之前的平均市盈率仍有一段差距，今年的盈利又有望追回去年的虧損，而股價自去年11月形成的反覆上升格局尚未受破壞，現價可買入作中長線部署，目標550元。

百勝中國股價今早裂口高開，最高曾見486元。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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