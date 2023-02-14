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【領展供股】散戶應否參與？唔供又怕被攤薄？

14/02/2023

　　領展(00823)公布上市以來首度供股，以全面包銷方式進行5供1，供股價44.2元，較停牌前收市價62.8元，折讓29.6%，集資約188億元，扣除開支後集資淨額約185億元。


　　供股所得款項淨額約40%至50%將用於償還債務，包括2023年到期的總額約70億至80億元的現有銀行貸款；及2024年1月1日之後到期的約10億至20億元的循環銀行貸款；及用作一般營運資本。其餘部分將用作探索未來投資機遇，尤其專注位於亞太區的零售、停車場、辦公室及物流板塊。

 

(領展網頁截圖)


大行預料攤薄最多10%


　　消息一出，令市場嘩然。中信里昂雖然將領展目標價，由56.3元上調至62元，但評級則由「跑贏大市」降至「跑輸大市」。中信里昂指，雖然以股本集資，而非借貸融資作收購用途，是明智的，但不是正確時間。該行預測供股對每單位帳面值攤薄作用7%，對每單位分派為10%，但收購將有助抵銷對每單位分派影響。


　　中信里昂上調對領展2023至2025年3月底止財年度盈利預測，幅度分別約0.9%、11.4%及21%，以反映收購新加坡資產及供股集資影響，由於中國通關，故上調目標價至62元，但料上升空間有限。


　　另外，花旗稱，計入還債節省成本及發行新單位，預料對領展2024及2025年3月底止財年度每股核心盈利及分派，各有9%至10%攤薄作用。由於該行未預計領展會供股，但同意領展供股加強資產負債表立場，以及可在現市況物色資產增值機會。


　　因應每股分派削減，調低每股目標價至59.8元，相信再升空間有限，因此將評級由「買入」降至「中性」，但花旗相信，2023年第二季之後，利息水平將見頂，對領展或有正面推動。

 

領展股價周一急跌，今天暫時回穩在53元水平。(經濟通HV2報價系統截圖)


溫傑：若手頭資金充裕應參與


　　凱基亞洲投資策略部主管溫傑於etnet TV《開市Good Morning》節目表示，市場對領展供股的觀感是差的，首先，是消息來得太突然；其次，通常買領展的投資者都是傾向收租，唔會打算再泵水供股，但折讓幅度大，唔供的話又怕被攤薄。


　　溫傑表示，若手頭資金充裕，理論上應該參與供股，換言之，44.2元是應該增持領展，但如果不想參與供股，可待供股權上市時將其沽出。


林嘉麒：參與供股有辣有唔辣


　　另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒接受《經濟通通訊社》訪問時表示，目前很難界定是否應該參與供股，但若果相信領展一直以來可以幫股東賺錢的，則應該參與供股，但是否抵？則很難說。


　　林嘉麒認為，領展供股所得，一半用作還債，無可厚非，主要因為息口會在高位維持一段時間，而供股所得，並不需要付利息，用作還債當然較借錢而付貴利息為佳，但多少會造成攤薄效應。


　　至於散戶投資者應否參與供股？領展供股有甚麼日子要留意？有甚麼方法避免供股後出現碎股，我們未來會逐一探討。

(領展供股系列之一)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/02/2023 16:47
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