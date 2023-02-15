【跌市買D乜】5G上客量穩增派息穩定 中資電訊股買邊隻好？

大市繼續調整，今日(15日)終跌穿21000點收市。在跌市中，中資電訊股防守性最佳，其中中電信(00728)更逆市升逾1%，中移動(00941)及中聯通(00762)亦靠穩。雖然三大電訊商早前公布去年12月營運數據，5G上客量都較前一個月略為放緩，但仍有穩定增長，且行業受惠內地數字經濟發展，派息政策穩定，再加上三隻股份早前均獲大行上調目標價，可謂避險佳選，不知哪一隻最值得吸納呢？

(資料圖片)

中移動去年12月5G套餐客戶淨增1860萬 中電信淨增502萬



中移動去年12月5G套餐客戶數約6.14億戶，按月淨增1860.1萬戶，增速較11月的2388.3萬戶有所放緩；移動業務客戶總數約9.75億戶，按月淨增32.5萬戶，2022全年累計淨增1811.4萬戶；有線寬帶業務客戶總數約2.72億戶，按月淨增222.5萬戶，2022全年累計淨增3206.2萬戶。至於中電信，12月5G套餐用戶數達2.68億戶，當月淨增502萬戶，增速較11月的602萬戶放慢；移動用戶數達3.91億戶，當月淨增100萬戶；有線寬帶用戶數達1.81億戶，當月淨增27萬戶。

聯通去年12月5G套餐用戶淨增327萬 料去年盈利增速創3年高





中聯通去年12月5G套餐用戶淨增327.1萬戶，較11月淨增445.1萬戶少，累計約2.13億戶；12月移動和固網等「大聯接」用戶淨增約802萬戶，累計約8.62億戶。此外，聯通早前發公告指，經初步測算，去年盈利按年增速實現近3年新高。聯通2020及2021年純利增長為10.26%及15.01%，意味聯通去年純利增逾15%。

另聯通披露的春節期間通信大數據顯示，全國5G日均流量同比提升60%左右。聯通指，5G流量大幅增加，反映5G正加速融入百姓日常生活，成為拉動新型信息消費的重要方式之一。此外，工信部早前發布數據顯示，今年春節假期7天，移動互聯網用戶接入流量達441.1萬TB，與去年春節7天相比增長6.3%；5G移動互聯網用戶接入流量增勢突出，與去年春節7天相比增長103%，在移動互聯網用戶接入流量中佔比超四成。

摩通料中電信明年有望成最大雲供應商 野村升評級及目標價



摩通早前發表報告指，三大中資電訊商依次喜好中電信、中移動，最後為聯通。在三大中資電訊商中，中電信有最大雲業務敞口，至2024年有望進身中國最大雲供應商，且估值吸引，僅相當於預測企業價值對EBITDA少於2倍，股息率8%，在2022至24年間每股分派年均複合增長料達18%。

瑞銀則指，雖然三大電訊股都未有披露企業業務的分部利潤，但中電信在該業務的利潤應高於同業，主因其數據中心位置更集中於一線市場，利用率高於同業，加上其IaaS公用雲市場佔有高於同行，在內地排名第三，僅次於阿里雲和華為，故視其為首選，估計其今年股息收益率達8%，頗具吸引力。



另野村指，雖然去年受疫情、供應鏈中斷等多個不利因素打擊，但預料三大中資電訊商基本面均有穩定增長，並受惠於核心業務均有穩定增長以及新興行業的強勁表現。預料行業在今年及明年的服務業務收入按年升7.7%及7.2%，盈利增長分別按年升10.2%及8.7%。野村將中電信目標價由3.1元上調至4.1元，評級由「中性」升至「買入」；中移動目標價由61元上調至65元，維持「買入」評級；聯通目標價由4元上調至5.6元，維持「中性」評級。

高盛：聯通雲業務擴張及較高股息將成催化劑 目標升至6.7元



高盛就較看好聯通，表示隨著內地支持國企及政府機構實現數字化，電訊公司對IT解決方案及雲需求應會保持強勁，而聯通的企業及雲業務將繼續成為今年主要增長動力，雲業務進一步擴張，以及較高的股息將會是今年關鍵催化劑。估計聯通今年派息比率提升至50%，高於2021/22年的46%/48%。而聯通工業網際網路板塊在2021及2022年上半年分別為總收入貢獻了17%及21%，預料其貢獻於今年達23%，2025年則為28%。高盛將聯通2022至24年收入預測上調3%至5%，純利預測上調2%至10%，目標價由6.5元上調至6.7元，維持「買入」評級。



高盛又指，中移動繼續主導5G/流動業務，而於雲業務上與中電信相比，亦正迎頭趕上。中移動主要優勢是有強大的財務狀況及資源，可助其迅速擴大雲業務。集團雲業務收入於去年上半年增長三位數，且由於國企及政府的強勁需求，預計雲端/網際網路數據中心(IDC)收入在今年會保持強勁，將其目標價由58.9元升至64元，評級維持「中性」，並調升集團2022至24年收入預測5%至15%，盈利預測亦上調3%至12%。

熊麗萍：內地電訊業前景佳收息穩定 中電信回至3.8元可分注買

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，收息股中會揀買中資電訊股，內銀股也派高息但受經濟及政策影響較大，而中石化(00386)及中石油(00857)等息率比電訊股更高，但行業確定性較低，很受環球及內地經濟以及油價影響。中移動及中電信不止息高，且派息政策穩定，中移動會將派息比率逐步提升至70%，中電信亦會提升至60%，而其投資高峰已過，現時受惠內地數字經濟發展，且5G吸客佔比一直增加，整個行業值博率都較高，收息亦較穩定，其中首選中電信，現價息率仍有8厘，股價回落至3.8元已有不錯支持，可分注買入。

中電信今日升1.56%收報3.9元，中移動跌0.35%報56.6元，中聯通跌0.17%收報5.79元，三隻股份本年至今分別累升約27%、9.4%及19.9%。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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