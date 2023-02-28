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比亞迪續受困降價消息創個半月低　理想績後獲大行唱好仍下挫

28/02/2023

　　理想汽車(02015)昨日(27日)收市後公布業績，雖然去年虧損擴大至20億人民幣，但上季經調整盈利按年升逾四成，勝市場預期，且今年銷售指引進取，惟今日(28日)股價仍低開逾2%，最多插逾半成，惟在大行唱好下跌幅收窄。比亞迪(01211)則續受降價等消息困擾，大摩僅予目標價220元，股價今日再挫近2%低見210元，創1個半月新低，其他汽車股亦普遍下跌。

 


(理想汽車網頁截圖)

 

理想去年虧損擴至20億人幣　上季經調整盈利按年升41%


　　理想汽車去年虧損擴大至20.12億人民幣，2021年同期虧損3.21億人民幣；非美國公認會計準則淨利潤按年跌97.3%至2080萬人民幣；收入452.87億人民幣，升67.67%；毛利87.9億人民幣，升52.57%。交付量按年增長47.2%至13.3萬輛；車輛毛利率下降1.5個百分點至19.1%。


　　單計去年第四季，純利2.65億人民幣，按年跌10%；非美國公認會計準則淨利潤為9.68億人民幣，按年增加41%超預期；收入176.5億人民幣，按年升66.19%符預期；毛利35.66億人民幣，升49.85%。汽車交付量按年增長31.5%至46319輛；車輛毛利率按年跌2.3個百分點至20%，按季則升8個百分點。

 

料今年首季交付5.2萬至5.5萬輛車　收入增長82.5%至93%

 

　　理想汽車董事長兼首席執行官李想表示，理想1月訂單量較差主因銷量在去年11及12月被提前釋放，不過2月已開始顯著恢復。隨著L7及L8的交付，理想有望在第二季每月交付逾三萬輛新能源車。預期今年首季交付量約為5.2萬輛至5.5萬輛，按年增長64%至73.4%；收入總額為174.5億至184.5億人民幣，按年增長82.5%至93%。

 

　　李想又指，公司今年目標在介乎30萬至50萬人民幣售價區間豪華SUV取得20%市場份額。隨著產業成熟度逐步提升及上下游供給情況逐步改善，公司對今年零部件供應保持信心。

 

大摩：理想首季銷售指引穩健　花旗：上季盈利勝預期

 

　　摩根士丹利發表報告指，理想汽車今年首季銷售指引穩健，目標交付5.2萬至5.5萬輛汽車，主要包括L8、L9，以及數千輛在3月交付的L7 Pro/Max。公司目標在4至5月期間理想L7 Air和理想L8 Air每月交付量增加到2.5萬至3萬輛，即使目標較為進取，但公司著力與供應鏈聯絡和密切合作，將令今年增產順利。另公司目標將其在30萬至50萬人民幣高端乘用車的市場份額翻一番達約20%，意味今年銷量達約30萬輛，而目標全年毛利率逾20%，連同營運槓桿作用，將支撐今年實現盈利，予美股目標價23美元，維持「增持」評級。

 

　　花旗指，理想汽車上季純利按年跌10%，但仍優於市場預期錄得虧損。按非通用會計準則季度純利為9.68億人民幣，同樣好過市場預期的2億至3億人民幣，盈利勝預期主要由於良好控制研發、銷售與一般及行政開支。另集團設定今年首季交付目標為5.2萬至5.5萬架，亦優於市場預期不足5萬架，維持其美股「買入」評級，目標價51.5美元。

 

大和指理想上季業績符預期　交銀國際降目標價至126.66元


　　大和指，理想汽車上季業績符預期，看好其在家庭用戶細分市場的精確品牌定位，相信其豐富的L9/L8/L7陣容和即將推出的BEV車型系列將支持收入增長並帶來更好的營運槓桿。此外，鋰價下跌，以及寧德時代為包括理想汽車在內的領先OEM廠商提供電動車電池折扣，或有助緩解今年利潤率壓力，維持「買入」評級。

 

　　交銀國際亦維持理想「買入」評級，考慮到L7銷量有望好於預期，將2023至24年收入預測上調18.3%/30.3%，但將2023年「EV/銷售」比率由3倍下調至2.3倍，目標價由146.3元降至126.66元。

據報王朝系列舊車款降價逾萬人幣　比亞迪：部分地區經銷商促銷

 

　　至於比亞迪，據報其「王朝系列」產品啟動降價，老款車型優惠幅度在一萬元人民幣以上，部分熱門現款產品也有上千元人民幣的優惠。不過比亞迪工作人員表示，部分地區降價為經銷商促銷活動，公司目前並沒有降價考慮。另行業流傳出一份比亞迪會議紀要透露，比亞迪將於年內推出「F品牌」越野車，內媒引述比亞迪回應確認消息屬實，但網傳對標「坦克300」等均為不實信息。

 

　　此外，據日媒早前報道，比亞迪代工的電動巴士使用有毒且易致癌化學物質「六價鉻」，豐田旗下日野汽車(HINO)宣布停用。比亞迪證實電動巴士製造過程的確使用六價鉻，但強調正常運行不會對人體和環境構成影響，承諾今年底上市的電動巴士不會再使用六價鉻。

 

(比亞迪網頁截圖)

 

大摩：價格及車型競爭加劇　予比亞迪目標價220元


　　摩根士丹利發表報告指，據報部分比亞迪經銷商正將王朝系列現有型號減價，即使官方至今仍未正式公布其調整建議售價(MSRP)，但部分表現最好的廠商日後仍有資格獲得某些回扣，及新款和改款車型的優惠配額分配。無論如何，比亞迪於門店推出額外促銷活動，證實價格和車型競爭加劇，但相信比亞迪較同業仍享較大需求彈性，減價仍應刺激訂單復甦，予目標價220元，維持「與大市同步」評級。

溫傑：股神沽貨陰霾比降價影響更大　跌穿215元要小心 

 

　　凱基亞洲投資策略部主管溫傑指，比亞迪並非全國及所有車型都降價，料對公司影響不大。如因降價令公司競爭力提升，減少Tesla降價影響，比亞迪未嘗不可降價。另就算近期鋰價下跌生產成本下降，但比亞迪要保持毛利率，有降價空間。反而股神巴菲特沽貨陰霾對比亞迪股價影響更大，股神講明要沽兩億股，現時持股仍達11%，圖表上看215至218元有一些支持，如跌穿就要小心，若往後大市好轉重上240元就應減持。

 

　　理想汽車半日跌2%收報92.95元，最多跌6.38%低見88.8元，成交8.62億元；比亞迪則跌1.86%報211.4元，連跌3日，累跌6.04%，成交8.13億元。至於其他汽車股，小鵬汽車(09868)跌1%報34.5元，蔚來(09866)跌3.28%報72.3元，吉利汽車(00175)跌3.36%報10.36元，廣汽(02238)跌1.55%報5.07元，長汽(02333)跌5.39%報10.54元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

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