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【領展供股】逾百億買星洲兩零售資產獲正面評價 長線照供無壞

28/02/2023

　　領展(00823)供股，上周五(24日)已除權，除權後股價一度跌至49.4元，及後重返50元之上，短線睇，算是暫時於50元樓下築底成功，暫無跌穿供股價，但一切要等供股權上市才見真章，是次領展之供股權於3月9日至16日買賣，大家不妨留意。　

 

領展以總代價約21.6億坡元購入包括新加坡西部大型商場裕廊坊(Jurong Point)在內的兩個項目。

（網上截圖）

 

去年125億購星洲兩零售資產


　　去年12月下旬，領展以總代價約21.6億坡元(折合約124.85億港元)購入新加坡西部大型商場裕廊坊(Jurong Point)及東部商場Thomson Plaza。花旗發表報告，對是次交易的最終條款感到驚喜，指其入門收益率(NPI)約4.9%，而且交易規模亦較預期小。


　　花旗表示，領展正積極尋求資本合作夥伴入股有關項目，以減輕自身投資規模。花旗認為，考慮到疫情後具韌性的新加坡零售表現，相信該兩項新加坡資產，應會為領展的投資組合帶來可觀的增長。


　　另外，摩根士丹利指，領展以21.6億坡元收購新加坡兩項零售資產，作價較目標物業估值折讓約6.1%，又較之前傳聞的折讓率低10%，假設債務成本為4.5%，今次項目入門收益率約4.9%。大摩提到，領展正考慮為上述項目引入合營夥伴。交易完成後，新加坡資產將佔領展組合價值之5%，而公司負債比率會升至27.1%。


　　大摩說，若領展以吸引價積極進行收購、以溢價出售資產及調整擴張策略，其目標價將有上行空間，相反，若資金追逐高風險股份，長期債息上升、香港經濟增長放緩及資產收購計劃過於進取，領展目標價則有下行的空間。


部分股仔想你供股  會炒起正股


　　領展以過百億港元購入新加坡兩項零售資產，令負債比率會升至27.1%，而供股後部分款項用於還債，則令負債比率降至20%以下，喺目前借貸利率相對較高下，算是明智之舉。對於小投資者來說，長線按比例參與供股，實在利多於弊。


　　當然，若出現上一期所講跌穿供股價則另計，經驗所談，應該係二○○○年之前，當時有隻叫鴻運電子(00472)，現稱新絲路文旅(相信現管理層與鴻運電子已全無關係)嘅股仔，忽然公布大比例供股，有投資者持股值十幾萬銀，當時已經冇現金喺手，於是喺供股權到手之後，等機會沽出正股套現，再參與供股，但沽出之後無耐，正股就以火箭升空嘅速度飆升，比該名投資者的沽出價升咗幾倍，但都冇辦法，要供股又唔可以沽出供股權，到該名投資者俾晒錢供股之後，股份未到手，正股都仲係升咗唔少，到供股之股份到手，股價已打回原形。後來先至知道，呢啲係部分幕後人士想小股東參與供股嘅手法。(領展供股系列之五)

 

 

領展月線圖，過去十年升幅顯著(經濟通HV2報價系統截圖)


　　領展以過百億港元購入新加坡兩項零售資產，令負債比率會升至27.1%，而供股後部分款項用於還債，則令負債比率降至20%以下，喺目前借貸利率相對較高下，算是明智之舉。對於小投資者來說，長線按比例參與供股，實在利多於弊。

 

部分股仔想你供股，會炒起正股


　　當然，若出現上一期所講跌穿供股價另計，小弟親身經歷，應該係二○○○年之前，當時有隻叫鴻運電子(00472，現稱新絲路文旅，相信現管理層與鴻運電子已全無關係)嘅股仔，忽然公布大比例供股，小弟持股值十幾萬銀，當時我已經冇現金喺手，於是喺供股權到手之後，搵日子沽正股套現參與供股，當我沽出之後無耐，正股就以火箭升空嘅速度飆升，比我沽出價升咗幾倍，但都冇辦法，我要供股，又唔可以沽出供股權，到我俾晒錢供股之後，股份未到手，正股都仲係升唔少，到供股到手，股價已打回原形。後來，我先至知道，呢啲係部分幕後人士想小股東參與供股嘅手法。(領展供股系列之五)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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