港交所再因LME鎳交易風波遭索賠股價走弱 大行仍唱好可趁機吸？

港交所(00388)因旗下倫敦金屬交易所(LME)去年3月曾取消鎳交易，近日再遭多家機構索賠，數項申索共涉8.5億港元，今日(8日)股價跌近2%。另方面，據報港交所考慮降低特專科技公司上市估值門檻，高盛指將可帶動新股數量增加，予目標價437元。港交所近日亦獲其他大行唱好，或可趁其股價走弱吸納。

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去年取消鎳交易再遭索賠8.5億元 LME：毫無法律依據

港交所全資附屬公司LME和LME Clear Limited獲送達原告人申索，昨日(7日)已提交英國商業法院。 原告人Commodity Asset Management 、Pala Investments、Pentimon、Welton Investment Partners及Sunrise Capital Partners擬因LME取消原告人鎳合約交易而蒙受的損失申索賠償，索賠金額逾1000萬英鎊(約9282萬港元)。LME和LME Clear管理層認為該申索毫無法律依據，又留意到有另一申索於昨日提交英國高等法院，但並未獲送達，索賠金額約200萬美元(約1560萬港元)。另港交所周一晚(6日)公布，另有5名原告人因同一事件索賠約8000萬英鎊(約7.43億港元)。換言之，短短兩日港交所因此事遭索賠金額達8.5億港元。若加上去年兩項已提出的申索涉資逾4.71億美元(逾36.74億港元)，索賠金額共逾45億港元。



事緣2022年3月8日(英國時間)凌晨，鎳價格在短時間內大幅上升。與LME Clear商討後，LME決定於當日英國時間08:15起暫停所有鎳合約交易，並將所有於當日00:00或之後執行的交易取消。LME說明要追溯性地取消交易，是為讓市場回到可以確信市場是有序運作的最後一個時間點。LME鎳交易其後於2022年3月16日恢復進行。





傳或降特專科企上市估值門檻 高盛：將帶動新股數量增加



另方面，港府新一份財政預算案提及港交所將於今季落實特專科技公司上市制度。《南華早報》近日引述消息人士報道，港交所計劃降低特專科企的擬設上市門檻，讓有關公司更容易通過最低要求，其中未錄收入的科企最低估值門檻由早前設定的150億港元，降至100億至120億港元；IPO前的財年銷售額最少達2.5億港元的科企，最低估值要求則將由80億港元，下調至40億至60億港元。

高盛發表研究報告指，相信隨著港交所有關新上市制度最終確定，以及對中國公司海外上市的監管明朗化，將帶動港交所的新股數量增加。由於市場疲軟和即將出台的監管措施，新股活動在2021至2022財年一直在減少，預計隨著發行人和投資者信心恢復，新股有關管道將會重建，另預計成交量上升周期將繼續受到宏觀及企業盈利復甦的支撐，惟下調港交所每股盈測，以反映2月相對疲弱情況，將目標價由441元微降至437元，維持「買入」評級，續列「確信買入」名單內。





中信証券上調港交所今明兩年純利預測 目標價升至427元

另中信証券指，港交所去年純利按年跌20%至100.78億元，基本符合市場預期，其中第四季受惠現貨交易回暖，IPO融資活躍度提升。預測今年3月恒指調整中二次上市轉為雙重主要上市的同股不同權(WVR)公司將可被納入港股通，已在恒生綜合指數內的外國公司或也可被納入，有助進一步提升港交所對國際大型企業的吸引力。另港幣人民幣雙櫃枱模式及雙櫃枱莊家機制有望於今年上半年開始推行，港交所並將就創業板(GEM)具體改革提出建議，預期相關措施有助提升港交所針對優質資產的吸引力。計及業績及市況表現，將港交所今明兩年純利預測上調至129億及148億元，預期2025年純利將達168億元，目標價升至427元，並維持「增持」評級。



光大證券亦維持港交所「增持」評級，指其為攻守兼備的稀缺標的。短期看港交所表現與恒生指數高度相關，在指數低位具有防守效應。展望今年，港交所在網際網路、生物科技等新經濟公司上市條件的優化以及互聯互通等方面將持續推出利好政策，從而帶動業績和投資情緒同步上升。





熊麗萍：現價已有吸引力 今年有機會見380至400元

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，港交所表現主要視乎大市，類似恒指ETF。若市場氣氛好，大市成交暢旺，再加上多新股上市，港交所自然受惠。港交所亦可看作半隻新經濟股，因港股每逢新經濟股上升成交就大，港交所亦隨之造好，但它不似騰訊(00700)會受內地政策影響，而預期今年大市整體表現及內地經濟向好，下半年會有多些新股，港交所現價已有吸引力，應有機會升至380至400元。

港交所半日跌1.77%收報327.8元，成交7.18億元。恒指半日跌520點或2.53%收報20014點，成交644.88億元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉