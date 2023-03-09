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新能源車上月銷量大增　惟車股續受制減價戰　僅比亞迪可吼？

09/03/2023

　　美國電動車龍頭Tesla年內二度減價，旗下Model S將於美國市場減價半成，Model X則減近一成，內地亦再有新能源車減價促銷，新能源車股股價連日走弱。不過，乘聯會公布上月新能源車銷量大增逾六成，部分車股今日(9日)反彈，其中比亞迪(01211)除上月新能源車銷量升逾倍外，據報集團打算斥資逾1500億發展電動商用車市場，股價最多升逾3%，應可再留意，另理想汽車(02015)獲券商唱好亦可考慮。

 

(比亞迪官網截圖)

 

乘聯會：2月新能源車零售銷量增61%　滲透率逾30%


　　乘聯會數據顯示，2月新能源乘用車零售銷量達43.9萬輛，同比增長61%，環比增長32.8%。今年前2個月，新能源乘用車零售銷量達77萬輛，同比增長22.8%。2月新能源車廠商批發滲透率30.6%，較去年2月21.6%的滲透率提升9個百分點。2月新能源乘用車企中，批發銷量突破萬輛的企業回升到10家，其中比亞迪汽車191664輛、特斯拉中國74402輛、廣汽(02238)埃安30086輛、上汽乘用車23289輛、吉利汽車(00175)23283輛、長安汽車19.382輛、理想汽車(02015)16620輛、蔚來(09866)12157輛。


　　乘聯會表示，3月份湖北省推出限時一個月，企業+政府空前優惠的購車補貼政策，展現了汽車大省對穩定、促進汽車消費的政策決心。目前看，到店、下訂人群規模向好，短期內或將對中部省份銷量結構形成虹吸效應。

交銀國際：料3月銷售穩健次季顯著提升　首選比亞迪理想


　　交銀國際發表研究報告指，2月乘用車銷量回升符合預期。根據乘聯會數據，2月乘用車銷量共計139萬輛，同環比增加10.4%/7.5%，其中新能源汽車零售銷量大幅回升，惟新勢力的市場份額進一步同比走低至11%，傳統國產品牌新能源車市場份額也回落至64%，而自主品牌滲透率則明顯提升。

 

　　交銀國際又指，1至2月整體零售表現仍較疲弱，累計乘用車同比下降近20%。新能源車1至2月整體銷量增速放緩，銷量同比僅上升23%，惟近期商務部強調將出台支持新能源車消費政策，加上各地區的購車補貼，3月零售應該會保持穩健，預計今年第2季整體供給和需求兩端均會有顯著提升，予汽車行業領先評級，更看好大型傳統乘車廠，首選比亞迪 ，新勢力車企中首推理想汽車。

 

比亞迪2月新能源車銷量升1.2倍　傳將斥1560億發展電動商用車

 

　　比亞迪亦有利好消息。《華爾街日報》引述知情人士報道，比亞迪計劃大舉進軍電動商用汽車領域，公司將在未來3年在中國、歐洲和日本等市場推出新的商用車車型。到2025年，比亞迪為商用車部門發展安排逾200億美元(約1560億港元)的預算，該筆支出主要用於研究、產品開發和擴大產能。比亞迪的商用車型主要為公車，也有出產小型貨車、大型貨運卡車等，今年首兩個月，不計公車，合共售出2774輛商用車。


　　此外，比亞迪近日公布今年2月新能源汽車銷量19.37萬輛，按年升1.19倍；產量20.3萬輛，按年升1.28倍。今年首個兩月，新能源汽車銷量34.5萬輛，按年升90.13%；產量35.7萬，按年升97.58%。海外銷售新能源乘用車合計約1.5萬輛，而新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約8.952GWh。


Tesla調低美國Model S及Model X售價　福特電馬全系車型降價

　　另方面，Tesla早前宣布1月起多地減價，最初以入門級Model 3及Model Y為主，最新在美國本土擴大減價範圍至高階車款 Model S及Model X。Tesla美國官網顯示，各款Model S減價約5000美元，Model X更減價約10000美元，相當於減價4%至9%。Model S基本版減價後售價為89990美元，高性能版本售價114990美元。Model X基本版減價後售價為99990美元，Plaid版本售價109990美元。

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

　　另再有內地新能源車減價促銷。福特汽車旗下純電品牌Mustang Mach-E福特電馬宣布全系在售車型清庫存，降價4萬人民幣，該優惠活動將持續至4月30日，特惠後車輛售價為20.99萬至32.99萬人民幣不等。另網傳奔馳C級降價11萬人民幣，惟內媒引述北京多家4S店負責人均表示，網上傳言是假的，且購車優惠只限於有北京牌照，目前奔馳C級優惠6萬人民幣，奔馳E級優惠5萬人民幣，北京所有4S店都會有優惠，但是每家店的差異頂多5000人民幣左右。

 

林家亨：Tesla減價對小鵬影響最大　比亞迪發展電動商用車難度不大


　　今日《開市Good Morning》節目請來國農證券董事總經理林家亨，他指新能源車龍頭Tesla 1月起大減價，燃油汽車龍頭豐田於3月大減價，的確對內地車企構成頗大壓力，但應只會對相近款式及價格的汽車有影響，比亞迪騰勢D9就反而可於3月宣布漲價6000人幣。Tesla減價受影響最大應是小鵬(09868)，因其幾個車款售價均約22萬人幣，其中P7售價比Tesla差不多同款的汽車減價後更貴，自然會被搶客，另售價較平的P3又受豐田減價影響，故其2月銷量跌至6000幾輛。而理想汽車售價介乎30至50萬人幣，且是SUV不是轎車，故受影響較小。蔚來(09866)汽車售價介乎40至60萬人幣，壓力也不大，但有些車款也被迫減價10萬人幣。減價戰近期亦令市場資訊混亂，如很多車企指減價是代理的優惠，與公司無關，更有維權事件發生，很多消費者投訴前一日買的車今日卻減價6萬人幣。

 

　　至於比亞迪有意進軍純電動車商用市場，林家亨料難度不大，因比亞迪本已是電動車龍頭，新能源巴士方面亦差不多居世界首位，暫也看不到有其他車企有魄力發展，比亞迪發展上佔有優勢，未來應可成為該市場龍頭。林家亨又提到，3月為內地汽車淡季，可買入車股，GX中國電車(02845)也可考慮，其股價已跌了逾一個月，應已消化碳酸鋰價格下跌因素，整固後應可重拾升軌。

 

　　汽車股今日個別發展。比亞迪半日升2.48%收報222.8元，最多升3.77%至225.6元，成交8億元。理想汽車跌0.17%報89.75元，小鵬汽車升2.54%報34.3元，蔚來升3.95%報72.45元，零跑(09863)跌0.35%報28.4元，吉利汽車跌1.17%報10.12元，廣汽升0.19%報5.3元，長汽(02333)跌3.44%報9.83元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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