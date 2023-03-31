內地三大航企去年共蝕逾千億 惟業界大行看好今年扭虧 可趁股價下挫吸納？

內地三大航空公司南航(01055)、國航(00753)及東航(00670)近日先後公布業績，去年虧損繼續擴大，共計虧損約1087億元(人民幣．下同)。不過，業績差早在市場預計之內，而隨著新冠疫情緩和，內地重新開放，今年已有多個跡象顯示航空業正快速回暖，包括全球各國相繼恢復來往中國航線，航班及旅客運輸量逐步恢復；國內外機票預訂量大增，隨著清明及「五一」假期臨近更見升溫。無論業界及大行都看好今年航空公司有望扭虧，或可趁股價受業績影響下挫伺機吸納。

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南航去年虧損擴至327億人幣 陸續恢復中日航線

南航率先於本周中放榜，去年虧損約327億元，比2021年度虧損121億元擴大，不派末期息。收入870億元，跌14%，其中旅客運輸收入為600.17億元，同比下降20.39%。旅客周轉量為1020.78億客公里，同比下降33.03%；客座率為66.35%，同比下降4.9百分點。南航稱，去年國內民航業經營形勢嚴峻複雜，公司運力投入和收入客公里同比下降28.1%和33.0%。

南航近日也不是沒正面消息。內媒引述南航消息報道，隨著中日之間旅遊出行需求迅速上升和旅遊市場逐漸回暖，4月1日起，南航將逐步恢復國內各地至日本東京和大阪的多條航線。恢復後，南航前往日本的航線將恢復至每周64班次。

國航去年虧損擴至386億人幣 東航擴至374億人幣

至於國航，公司去年虧損386億元，比2021年虧損166億元擴大，不派末期息。收入528.98億元，跌29%，經營損失擴至354億元，利息支出升至64.7億元，匯兌由收益轉為損失40.88億元。運輸旅客3860.58萬人次；實現客運收入382.96億元，同比減少200.21億元；實現貨郵運輸收入100.85億元，同比減少10.29億元。

東航去年亦虧損約373.86億元，比2021年度122億元擴大，不派末期息。收入約461億元，跌31.31%，運輸總周轉量80.25億噸公里，跌38.49%，旅客運輸量4251萬人次，跌46.26%。

業界：多個跡象顯示民航業快速回暖 今年扭虧有望

雖然三大航去年共計虧損擴大至逾千億元，但業界普遍看好今年業績表現。中鼎研究院交通運輸和新能源研究員史燁彬對內媒《證券日報》表示，2020至2022年國航、東航及南航3年的虧損額，比2003至2019年這17年合計淨利潤還多579億元，核心原因是疫情的影響以及各國對出入境的管控，疊加去年國際油價高企、維護成本上漲等，加劇了航空公司的成本壓力。不過，進入今年，隨著疫情防控措施調整以及全球各國陸續開放出入境，旅遊及出境需求增加，加上2022年低基數影響，包括三大航在內的國內民航公司業績有望實現大幅增長。



另廣州民航職業技術學院副教授綦琦表示，今年已有多個跡象顯示民航業正在快速回暖，預計今年業績整體扭虧有望。具體來看，在供應端，目前航班恢復的情況較好，部分航司表示航班供應已經恢復到2019年水準。在需求端，據民航局數據顯示，今年2月民航完成旅客運輸量4320萬人次，同比增長38%，其中國內航線完成旅客運輸量4249.5萬人次，同比增長36.1%。按照當下趨勢來看，未來五一假期以及暑運情況樂觀，為了迎戰民航高峰，各航司也正加強運力供應，具體盈利水準則要看未來票價波動情況。





日本擬放寬中國旅客入境要求 預訂五一赴韓機票按月增9倍

另方面，隨著新冠疫情緩和，全球各國陸續放寬中國旅客入境要求。日本傳媒引述消息報道，當局計劃4月上旬放寬中國旅客的新冠檢測要求，若已接種至少3針疫苗，毋須出示登機前72小時檢測陰性證明。日本目前規定除港澳之外，所有由中國乘直航航班入境日本的旅客都需要持有檢測陰性證明，抵達日本後要抽樣檢測。





攜程(09961)數據顯示，自本月11日中國旅客入境南韓免提供核酸檢測陰性證明後，雙方旅遊往來正加速恢復。截至昨日(30日)，內地赴南韓航班每周超過60班次，始發地包括北京、廣州、青島、上海等20多個城市；內地旅客的赴韓訂單量按年增長760%。3月以來預訂五一假期前往南韓的內地旅客訂單按月增長逾7倍，其中機票預訂增長逾9倍。

文旅部料今年內地旅遊人數增八成 著力恢復擴大旅遊消費

此外，2023年全國文化和旅遊產業發展工作會議周二(28日)在蘇州召開，文化和旅遊部副部長杜江出席會議，指要把擴大內需和深化供給側結構性改革有機結合起來，打好文化和旅遊產業穩增長政策組合拳，著力恢復擴大文化和旅遊消費。而據《央視》引述文旅部數據中心測算，預計今年內地旅遊人數約45.5億人次，按年增約80%；實現內地旅遊收入約4萬億元，按年增約95%。

近日多項數據也見旅遊及航空業回暖。據飛豬發布的春季出遊快報顯示，隨著清明及五一假期臨近，遊客的預訂提前量相較於過去3年大幅提升，長線遊需求持續回溫。目前飛豬五一假期出遊預訂量相較去年同期增長超過3倍，其中跨省遊、出境遊訂單佔比超過八成。近一個月國際機票預訂量按年增長46%，簽證辦理量勁增近7倍。國海證券在研報中指，3月下旬國內客運航班日均11674班，恢復至2019年的104.67%；國內日均旅客運輸量145.01萬人次，恢復至2019年的88.85%。

摩通：料今年再錄盈利 明年利潤將超越疫情前水平

摩通早前發表研究報告指，疫情後中國航空業復甦，國內機票價格自1月中旬以來強勁反彈，並在農曆新年旅遊旺季過後持續穩步上揚。預計中國民航總局將繼續開展自2017年推出、但因疫情而中斷的市場化價格改革，至今已分三階段放寬約六成國內航線的價格上限，憧憬行業定價及盈利能力前景向好。另外，數據顯示未來幾年行業機隊運力增長相對溫和，飛機訂單交付亦較預期慢，令供應或趨緊，因此上調該行覆蓋的所有中國航空公司盈利預測，預計行業將在今年重新錄得盈利，較早前預測提前一年扭虧，並預計明年利潤將超越疫情前水平。



摩通上調三大航空公司目標價，國航目標價由7.6元升至8.6元，東航目標價由3.8元升至4元，南航則由5.6元升至6.8元，全部維持「增持」評級。

三大航昨日股價造好，今日(31日)均見回吐，國航跌2.5%報7.02元，東航跌0.96%報3.1元，南航跌1.75%報5.6元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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