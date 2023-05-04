  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

市場押注美國未來暫停緊縮周期，料有利亞洲股市

04/05/2023

　　美國聯儲局宣布加息25個基點後，面對經濟衰退風險增加，市場交易員加大對聯儲局未來將暫停加息，甚至會降息的押注。分析指，美國未來暫停緊縮周期，將有利於亞洲股市。


　　GAM Investment Management基金經理Jian Shi Cortesi指出，許多亞洲國家和地區去年追隨美國加息，如今有機會鬆口氣，而現時南韓及印尼已暫停緊縮。


　　債劵市場交易員傾向於預期聯儲局即將降息，美債孳息率周三(3日)飆升。外匯市場方面，瑞銀駐紐約的外匯和宏觀策略師Vassili Serebriakov則指，聯儲局暗示緊縮或暫告一段落，市場反應喜憂參半，日圓似乎是最大贏家。

聯儲局若降息日圓將是最大贏家

　　他說，美元兌日圓「可能會繼續朝著130回落。隨著聯儲局可能下半年降息，我們最終預計到年底匯率將觸及120。」


　　另一方面，美國4月份服務業活動增速略有加快，ISM服務業指數上升0.7點至51.9，略高於市場普遍預估的51.8，反映通脹壓力仍然存在，增加聯儲局未來議息難度。

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02318

中國平安

58.800

異動股

01818

招金礦業

13.640

異動股

02628

中國人壽

15.300

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02318 中國平安
  • 58.700
  • 01818 招金礦業
  • 13.680
  • 02628 中國人壽
  • 15.300
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 93.400
  • 02269 藥明生物
  • 46.850
股份推介
  • 00005 滙豐控股
  • 58.800
  • 目標︰--
  • 03983 中海石油化學
  • 2.180
  • 目標︰$2.23
  • 02486 普樂師集團控股
  • --
  • 目標︰--
  • 06690 海爾智家
  • 25.500
  • 目標︰$26.50
  • 01211 比亞迪股份
  • 236.400
  • 目標︰$262.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 80.950
  • 00700 騰訊控股
  • 338.200
  • 00005 滙豐控股
  • 58.800
  • 00001 長和
  • 53.900
  • 02318 中國平安
  • 58.700
報章貼士
  • 00631 三一國際
  • 10.360
  • 目標︰--
  • 00548 深圳高速公路股份
  • 7.340
  • 目標︰--
  • 06929 業聚醫療
  • 12.920
  • 目標︰$14.00
熱炒概念股
即時重點新聞

04/05/2023 12:10  【美息見頂】匯豐上調港元最優惠利率12.5點子至5.75厘

04/05/2023 12:08  恒指高收199點報19899，平保收升逾6%，百威跌3.4%

04/05/2023 10:51  《異動股》平保、太保飆7%，北水回歸首日內險股內銀股集體急升

04/05/2023 10:30  【連環爆雷】美國地區銀行PacWest盤後大跌，據悉考慮出售

04/05/2023 09:54  【聚焦數據】4月財新中國製造業PMI錄49.5，兩月後再收縮

02/05/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６﹒６７億元，買中海油沽恒生國企

04/05/2023 08:06  【大行炒Ｄ乜】百勝中國績後獲多行跟進，高盛升恒生至１２８元

04/05/2023 11:41  《財資快訊》美電升報７﹒８４９４，一周拆息升至３﹒４％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指升幅難維持 或向下試穿萬九 平保現價不抵買
人氣文章

新聞>市場動向

平保壽險新業務價值轉正
人氣文章

新聞>財經熱話

市場押注美國未來暫停緊縮周期，料有利亞洲股市
品味生活
生活
人氣文章

圖窮秘現．羅家聰

衰退尚未臨，現炒美匯冧？
人氣文章

食療新意思．陳沛思

好易感冒？提升免疫力才是王道！補脾肺腎益氣「南瓜淮山蓮子芡實雞湯」，病癒啱飲！
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

Druckenmiller等看淡美元
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

結婚可以減少孤單感？比起正常性生活，無性意欲的接觸來得更重要
人氣文章

虢礫緙嘞．Karl Lui

Old Money風潮席捲全球！老錢佼佼者The Royal Family的不朽腕錶：究竟英女王傳給戴妃怎樣的腕錶？
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

一支乾隆款青花抱月瓶：美國小拍又出現大仙丹，後續將會有怎樣的操作？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
安老院宿位長期不足，跨境養老或成新出路？直擊大灣區港式安老後花園︰有K房、針灸、往返香港醫院覆診免費跨境車
人氣文章
情感伴侶VS床上伴侶：男人對關係愈認真，在床事上就愈保守？
人氣文章
國際孤獨等級：一個人吃飯、旅行，享受單身獨處時光，曾經害怕但終究也會習慣？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/05/2023 13:28
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/05/2023 13:28
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/05/2023 13:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/05/2023 13:11
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話04/05/2023
《午市前瞻》恒指升幅難維持 或向下試穿萬九 平保現價不抵買
人氣文章市場動向04/05/2023
平保壽險新業務價值轉正
人氣文章財經熱話04/05/2023
市場押注美國未來暫停緊縮周期，料有利亞洲股市
人氣文章中國故事04/05/2023
《京城近觀》門票售罄客房萬元　北京五一消費火爆
人氣文章財經熱話04/05/2023
余偉文:本港銀行對美國地區銀行無任何風險敞口
人氣文章財經熱話04/05/2023
【酒股部署】百威績後散戶勁掃都難救股價　同業首選青啤
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金