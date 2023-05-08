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金管局：首季外匯基金投資收入979億元

08/05/2023

 　　金管局公布，今年首季外匯基金錄得979億元的投資收入，連續兩個季度錄得投資收入，當中債券收入439億元，香港股票收入33億元，其他股票收入255億元，外匯投資收入錄得252億元。去年首季外匯基金錄得投資虧損488億元。

 

（資料圖片）


　　今年首季，支付予財政儲備的款項為54億元，支付予特區政府基金及法定組織的款項則為39億元。

 

余偉文：外匯基金首季表現良好 惟未來數季仍有不確定性

 

　　金管局總裁余偉文在出席立法會財經事務委員會會議後向傳媒表示，隨著美國債券孳息率回落及環球股市有所好轉，外匯基金首季表現良好，首季錄得投資收入979億元，但未來數季情況仍存在不確定性，「二三四季睇唔通」，今年能否失復收地一說「言之尚早」，外圍環境及金融市場亦正在變化，美國的通脹及利率情況未完全明朗化。


歐美銀行問題仍未結束 局方繼續監察


　　他指出，未來的不確定因素，包括美國或需要把高利率水平維持在一段時間內，以遏抑通脹，或影響市場價格波動，現時歐美銀行問題仍未結束，未來會否更多銀行出事，以及相關第一二輪的溢出反應是否已經出現等，未來局方會繼續監察相關情況，以及目前環球經濟走弱等不確定因素等，也會影響金融市場情緒，料外匯基金的「長期增長組合」第一季表現不俗，對此持正面看法。


　　今年首季外匯基金債券收益錄得439億元，他提及現時外匯基金所持有的債券年期並不長，故在過去兩年，即使美息上升速度較快，但對外匯基金的影響相對較市場為小，債券收入主要分為兩部分，隨著加息周期，債券的利息收入會有所增加，利息收入方面會比往年增加，但在債價方面則比較難預測，若美息再加，將使長債價格下跌，但相反若美國減息，或使債價上升。


即將啟動數碼港元第二軌道先導計劃


　　他指出，金管局即將正式啟動數碼港元第二軌道的先導計劃，與成功入選的金融、支付和科技界參與者深入研究用例，未來將會公布相關的入選名單，並公布當中的準則等。


　　對於中小企業，他表示，「預先批核還息不還本」計劃，現時合資格企業參與率由初期的16%下降至1%，局方的態度是銀行需要管理好信貸風險，但亦要對企業以及個人客戶要有理解以及同理心「能幫就幫」。

 

阮國恒：今年首季特定分類貸款比率升幅放緩 惟料或再微升

 

　　截至去年底，本港銀行特定分類貸款比率升至1.38%，金管局副總裁阮國恒表示，當中主要與內房有關，首季特定分類貸款比率亦有上升，但上升幅度有所放緩，雖然近期內房形勢有好轉，惟仍未完全解決，未來特定分類貸款比率或會再輕微上升，但強調銀行體系撥備充足，未引起太大監管關注。


今年將就優化存保制展開公眾諮詢


　　阮國恒指出，去年開始重新檢視本港的銀行存款保障計劃，在目前50萬元保障額上限下，接近90%存戶已全面受保，強調有關計劃對保持金融穩定十分重要，亦會考慮近期的歐美銀行事件，檢視目前設計是否足夠，香港存款保障委員會計劃於今年稍後時間就優化存保計劃的建議進行公眾諮詢。

 

供款比率上升 但風險仍可控

　
　　余偉文表示，雖然最近本港按揭還款比率有所上升，當中或涉及利息向上，以及採用按揭保險和購買居屋的個案增加，導致按揭成數較高，整體供款比率上升，但強調風險仍然可控。


　　對於有議員建議檢視按揭保險計劃，並加強覆蓋樓花期，金管局副總裁李達志表示，按保計劃原意是在不增加銀行的承保風險下，協助市民置業，認為現行計劃已經適合相當多物業種類，亦理解部分物業處於較早發展期賣樓，無法符合按保資格，但自從政府提升按保使用限額後，按保佔整體按揭比率不斷上升，認為現行計劃對市民自住需求有作用，有不少市民已能受惠，強調會不時檢討。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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