中美關係或現轉機 京東季績勝預期獲大行唱好 科技股可持續反彈？

近日中美緊張關係有緩和跡象，美國總統拜登表示有望與國家主席習近平通話，中央外事工作委員會辦公室主任王毅與美國國家安全顧問沙利文在奧地利會晤。另科技股踏入業績期，內地電商巨頭京東(09618)率先公布首季扭虧為盈，業績勝預期，績後大行大多看法正面，部分更上調目標價，今日(12日)股價高開逾8%，半日仍升7%，其他科技股業績亦惹人憧憬，普遍上升。科技股之前持續受地緣政治等因素困擾，股價低殘，或可趁勢展開一輪反彈。

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據報美國押後多項對華制裁 尋求布林肯重新訪華

據多個外媒報道，美國政府為緩和與中國緊張關係，決定押後多項對華制裁和出口管制措施，以尋求國務卿布林肯重新訪華與中方溝通。另美國總統拜登早前表示，與國家主席習近平通話的工作仍在進行，但未有提及通話時間表。《彭博》報道，拜登政府試圖通過多層級與中方溝通，緩和緊張局勢，再逐步推進到拜登與習近平對話。美國國防部長奧斯汀、財長耶倫及貿易代表戴琪都先後表示有意訪華，但中方至今反應冷淡，外交部發言人汪文斌昨(11日)在例行記者會上表示，目前未有中美領導人通話方面的信息，中美之間保持溝通的關鍵，是美方不能一方面講溝通，一方面卻不斷對中國打壓。

此外，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅，與美國國家安全顧問沙利文周三(10日)和周四(11日)在奧地利維也納會面。外電引述美國高級官員指，雙方兩天內會談逾8個小時，都承認是時候放下美國2月擊落中國高空氣球的事件，預計未來幾個月雙方會有更多接觸。美國白宮表示，雙方就全球及地區安全、俄烏戰事及兩岸議題等進行討論，形容對話坦誠、實質及具建設性，雙方同意保持這種重要戰略溝通渠道。《新華社》亦報道，雙方就推動中美關係排除障礙、止跌企穩進行了坦誠、深入、實質性、建設性的討論。





京東首季虧轉盈賺62.6億人幣 經調整盈利升88%



京東首季純利62.61億人民幣，勝預期賺29億人民幣，而對上一年同期淨虧損29.91億人民幣。非公認會計準則下淨利潤為75.91億人民幣，升88.27%，高過預期賺53.4億人民幣。收入升1.38%至2429.56億人民幣，略高預期的2405億人民幣，當中商品收入減少4.3%至1955.64億人民幣；服務收入升34.5%至473.92億人民幣。非公認會計準則下EBITDA增長56.6%至94.99億人民幣。另京東首季起推百億補貼，期內營銷開支仍然受控，按年降8%至80億人民幣。

京東：次季財務及經營見向好趨勢 GMV增長率按季加速

京東管理層稱，在「天天低價」策略下，用戶滿意度指標按季提升，目前為止次季GMV(商品交易總額)按年增長率較首季有所加速。首席財務官許冉指，用戶對京東包郵、秒殺(即超低價格產品)等低價舉措認知明顯，近期集團刻意調整營銷策略，引導用戶改變購物習慣，帶動日銷品表現，現時不論活躍商家交易量、用戶流量及復購率均向上。

許冉又表示，期內服務收入增長至總收入的20%，不僅為其健康的利潤率做出貢獻，也體現出集團在招商方面的巨大成功，加入京東平台的第三方商家數量達到歷史新高。第二季也看到更多財務上和經營上的向好趨勢，展望未來將繼續關注業務質量，打造優質平台，推動長期可持續增長。另京東宣布，首席執行官兼執行董事徐雷因個人原因將退任，許冉將接替，京東物流(02618)現任首席財務官單甦將擔任首席財務官。

麥格理：盈利能力強韌目標價升至207元 匯證：目標升至222元



麥格理發表研報指，京東首季經調整盈利優於市場預期約42%，在具挑戰的環境下盈利能力依然強韌。期內毛利達360億元人民幣，優於市場和該行預期，同時集團強調重視低價產品種類，初步進展正面，活躍商家和日均活躍用戶(DAU)在3月均錄得雙位數增長。預計第二季收入將按年增長5%，當中零售業務收入增1%，總成交金額增速加快至7%。考慮到接下來的「618」促銷活動推廣以及持續的成本改善工作，預料次季經調整純利達68億人幣，經調整淨利潤率達2.4%，上調今明兩年收入預測1%，及分別上調經調整純利預測8%和5%，目標價由205元升至207元，評級維持「優於大市」。





匯證指，鑑於京東對3P業務的重新重視，近期其業務的增長前景可能好於預期。儘管競爭更加激烈，但在有利的收入組合轉變和節省市場開支的支持下，首季優於預期的淨利潤率表現可能會持續下去，將其2023年收入預測上調約1%，港股目標價由215元升至222元，美股目標價由55美元升至57美元，維持「買入」評級。

摩通：管理層變動將引發擔憂 花旗：對新管理層有信心

摩通指，京東首季盈利表現勝預期，惟鑑於其100億元人民幣補貼計劃的持續增加，投資者將留意管理層對第二季業務預期。另管理層變動將引發多個擔憂，包括會否有更積極的重組或投資計劃，以及新管理團隊在公司艱難時期的執行能力等，維持「中性」評級及目標價165元。

花旗亦對京東管理層變動感到驚訝，但預料新的首席執行官可帶領集團專注於高質量的利潤增長以及可持續的股東回報，將京東2023、24及25年的收入預測分別調高0.6%、1%及1%；非通用會計準則淨利潤預測調高18.3%、31.7%及28%，美股目標價維持68美元；基於估值不高，且預期可扭虧為盈，重申「買入」評級。另摩根士丹利指，京東首季業績優於預期，予目標價60美元及「增持」評級。野村亦指，京東首季業績勝預期，次季指引大致符合預期，予「買入」評級，目標價59美元。

溫鋼城：科技股或有一輪反彈 京東不宜高追阿里或見89元

iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，科技股跌了一輪，股價低殘，而近期「中特估」股份見獲利回吐，不排除科技股會有一輪反彈，恒生科技指數或可升至4100點，但現時息口仍較高，及拜登擬限制美國資金投資中國科技產業，料仍困擾市況。至於京東，之前憂慮百億補貼方案，股價已跌了很多，由250元跌至130多元，故稍為有較好的消息便可帶來反彈。不過，京東3月才推出百億補貼，在首季業績未完全反映。而網購市場競爭劇烈，擴展空間未必很大，但可觀望換了首席執行官後公司有否新策略。另現今內地人消費已沒以往那麼豪爽，市場對快將到來的「618」購物節不會太重視，上年「雙11」亦只有低單位數增長。股價方面，有機會上試50天線，但料150元以上會出現阻力，往後能否再升要看有否新消息，無貨不宜高追，有貨升多一些就要減倉。

另溫鋼城指，阿里巴巴(09988)之前在分拆、AI及罰款減少等多個好消息下仍一度跌穿80元，雖然近兩日升得不錯，或可上試4月21日裂口位約89元，但料90元之前阻力大，可於80至88元之間炒波幅，而下周三(17日)阿里將公布業績，應該如京東一樣不會太差，不排除已預先反映，績後或見回吐。不過，阿里估值便宜，市盈率只有9.8倍，京東則為11.25倍。

京東半日升7.04%收報144.5元，成交15.97億元；同系京東物流首季虧損收窄，升4.49%報13.04元；京東健康(06618)首季經調整盈利按年升107.8%，升4.27%報53.75元。其他科技股亦普遍造好，阿里升2.3%報84.55元，騰訊(00700)升1.78%報332.2元，快手(01024)升1.37%報51.75元，美團(03690)升4.28%報134元，百度(09888)升4.5%報120.8元，嗶哩嗶哩(09626)升0.21%報145.8元，惟網易(09999)跌2.02%報135.6元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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