周大福盈利倒退仍豪派息曾飆逾半成 遭多家大行降目標仍可吼？

周大福(01929)昨日(8日)收市後公布業績，2023財年盈利按年跌兩成，收入按年跌4.3%，但維持派末期息每股0.28元兼派特別息0.72元，並公布4至5月零售值按年增長加快至38%，內地同店銷售亦由收縮轉為增長，今日(9日)股價一度飆逾半成，但績後卻遭多間大行降目標價，指行業競爭激烈，其收入及盈利遜預期。周大福升幅曾收窄至不足2%，但公司派息慷慨，兼且可博內地零售數據改善，或可吼位買入。

(周大福網頁截圖)

全年少賺兩成惟連特息派1元 4至5月零售值按年增38%



周大福截至今年3月31日止年度，收入為946.84億元，按年下跌約4.3%。毛利為211.72億元，按年下跌約5.23%，純利為53.84億元，按年下跌約19.8%。末期股息維持每股0.28元，另派特別股息每股0.72元，合共1元。按全年股息計算，連同中期息0.22元，合共每股1.22元，按年增144%。撇除特別股息，2023財政年度全年派息率約為92.9%。期內，周大福內地同店銷售下跌13.1%，而香港和澳門同店銷售則增長18.3%，其中香港同店銷售升36.6%，澳門業務由於較依賴內地旅客消費，同店銷售下降17.8%。

另周大福公布，今年4至5月零售值按年增長38.1%，相比今年1至3月零售值增長14.2%加快；其中內地零售值按年增長34.6%，佔集團零售值之86.4%，香港、澳門及其他市場零售值增加64.6%。4至5月內地同店銷售按年增長16.8%，相比1至3月收縮5.6%有改善，惟香港及澳門增長61.3%，較1至3月的96.5%回落。

周大福：料來年恢復常態 考慮業務增長趨勢可派更高息



周大福指，2023財政年度面對持續的市場干擾及宏觀經濟挑戰，集團展現了極大的韌性。政府聚焦於提振商業發展，將有效推動內地、香港和澳門的零售及經濟活動，亦對集團2024財政年度的表現有支持作用。集團對於主要市場的業務逐步恢復感到十分鼓舞，隨著內地、香港及澳門的同店銷售恢復增長，預計2024財政年度將會是復甦及恢復常態的一年。

問及為何派發特別息，周大福指，集團致力提高股東回報，在考慮業務增長趨勢和盈利增長措施後，認為向股東派發更高股息是可行的選擇。儘管在2023財年遇到不少挑戰，但亦是取得豐碩成果的一年。而隨2024財年是復甦和恢復常態的一年，集團對此財年的主要經營溢利前景持正面態度，並預期可保持70%至80%的常規派息率。

中金：行業競爭激烈業績遜預期 目標價降至17.27元

中金發表報告指，周大福2023財年收入按年跌4%至947億元，淨利潤降20%至54億元，遜於預期，主要是由於下半財年疫情影響收入，以及匯兌損益、黃金借貸損益影響淨利潤。公司計劃派發末期及特別股息每股0.28及0.72元，對應全年派息率約227%。集團存貨周轉天數按年增22日到294日，預計與鑲嵌周轉天數增加及金價上升有關，產成品存貨周轉天數增8日。經營性現金流降28%至101億元。管理層維持內地淨開店600至800間，及2024財年收入增10%至20%高段的指引。考慮到珠寶行業競爭激烈，分別下調其2024及25財年的每股盈測13%及12%，目標價下調13%至17.27元，維持「跑贏行業」評級。





瑞銀指，周大福下半財年收入遜預期，但核心經營利潤仍符合預期，核心經營利潤率則超出預期。管理層預期2024財年收入按年增幅將達高雙位數，當中內地同店銷售增長料達中單位數，年內計劃開店約600至800間，並憧憬產品組合優化及效率提升可推動毛利率及核心經營利潤率增長，惟考慮到內地業務的擴張放緩將毛利率提升的利好因素抵銷，目標價由21元降至20元，維持「買入」評級。花旗亦將周大福目標價由19.5元降至18.1元，大和由19.5元降至18元，中銀國際由19.4元降至15.1元，均維持「買入」評級。





大摩：料近期股價受特息刺激 高盛：對短期同店銷售恢復謹慎

摩根士丹利指，預期周大福近期股價會因應特別息，以及目標25%至30%股權收益率(ROE)而有正面反應，但基於今年下半年批發收入較疲弱，下調2024至25年的每股盈利預測。周大福2023財年收入按年跌4%，遜於預期，但核心營業利潤率則勝預期至10%。品牌重整和產品升級將會是中期的主要增長動力，將繼續關注集團中國市場的業務狀況，因國內珠寶市場的增長或會在高基數的情況下減速，維持目標價16元以及「與大市同步」評級。

高盛指，周大福2023財年下半年的核心營業利潤優於淨利潤率，營運費用改善，但批發收入疲弱，而4、5月的同店銷量恢復更好。對集團在領先模規的品牌建設和產品開發方面作出承諾感到鼓舞，相信會有利於市場份額擴張以及長期的利潤率上升，但短期內對於同店銷售增長的恢復，以及在競爭激烈、高基數和消費能力走弱下的門店擴張情況維持謹慎態度，予目標價14.5元及「中性」評級。

摩通：料來年利潤率續強勁擴張 予目標價20元

摩通指，周大福2023財年下半年核心營運利潤率指引為10.6%，高於早前的指引，儘管其整體收入及盈利未達預期，但這不應影響公司品牌改造的承諾，料公司在2024財年將錄得20%的銷售額按年增長，預計核心營運利潤率將按年增長80個基點至10.6%。另公司減少折扣可能會在2023財年下半年帶來顯著成本節約，較該行預期為早，相信強勁的利潤率擴張將在2024財年上半年繼續，預計市場將對此作正面回應，建議投資者趁近期股價走軟買入，其品牌重新定位進展順利，重申公司是該行在零售領域的首選，予目標價20元及「增持」評級。





李偉傑：派息慷慨近月銷售改善 若內地零售數據理想或可見16元

華盛證券經紀部董事李偉傑指，周大福業績差過預期，而集團派特別息也非新鮮事，近10年也有6、7次，不過今次看來過分慷慨，加上集團同時公布4至5月內地同店銷售增長17%，刺激股價上升。周大福在零售股中派息比率偏高，而家族持股佔比亦大，金價又正處偏高水平，雖見內地近月經濟動力及零售消費減弱，但料下半年復常趨勢不變，周大福股價應可守穩近期低位13.5元，若下周公布的內地零售數據理想，或可再炒一轉，升至4、5月高位16元。

周大福半日升3.91%%收報14.34元，最多升8.7%至15元，成交1.58億元。其他同板塊股份則個別發展，六福(00590)跌0.21%報23.45元，周生生(00116)無升跌報9.12元，東方表行(00398)升1.75%報4.64元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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