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杭州亞運臨近兼獲瑞信唱好，體品股隨時再落鑊可以點揀？

16/06/2023

　　Nike內地線上銷售按年增長69%，申洲國際(02313)作為NIKE主要代工廠商，昨日(15日)股價飆逾一成，帶動體育用品股齊落鑊，李寧(02331)及安踏(02020)分別飆近9%及逾7%。雖然近日內地公布5月零售銷售增長放緩，體品股今日(16日)升勢收斂，部分更見回吐，但隨著離杭州亞運會開幕愈來愈近，加上近日盛傳內地正考慮推出刺激內需措施，以及最近獲瑞信唱好，體品股抖一抖後隨時可再炒起。

 

(杭州亞運會官網截圖)

 

瑞信：Nike於5月內地線上銷售增69%　惟中國體品股風險回報佳


　　瑞信發表研究報告指，5月份內地傳統電商平台的運動服飾銷售額按年增長1%，低過4月份時反彈12%。按渠道劃分，抖音按年增長71%，相對於3/4月按年增長逾90%，天貓/淘寶按年增長9%，4月份則增長逾13%，市場整體需求似乎疲弱。5月份國際體育用品公司於內地的表現明顯跑贏本土品牌，Nike線上銷售按年增長69%，主要由於「618」促銷預售強勁、產品供應及中國到貨率更好，以及基數較低。本土品牌方面，Fila按年增長31%，李寧跌3%，安踏增長3%，特步(01368)跌26%。


　　不過，瑞信相信未來幾年，一旦市場情緒穩定，領先的中國體品股仍將受市場偏好。在今年5月大幅調整後，中國體品股的當前價格具有良好的風險回報，安踏滾動市盈率預測約20倍，接近3年低位(19倍)；李寧約為21倍，3年均值為31倍，並估計特步在消費降級環境下定位更佳。瑞信分別予李寧(02331)、安踏(02020)及特步(01368)目標價82元、133元及11.3元，均予「跑贏大市」評級。

 

花旗：Nike排名居首對滔搏影響正面　大華繼顯：申洲業務持續好轉

 

　　花旗表示，Nike在大中華體育品牌季度調研排名居首，料對Nike合作經銷商滔搏(06110)影響正面，而Adidas亦重振內地勢頭，「新疆棉」事件的影響則正逐步減退，基於內地體育用品行業的結構性拐點，對行業選股次序不變，首選滔搏，其次是李寧(02331)及安踏(02020)，均予「買入」評級。有信心滔搏於2024年度收入及純利分別增長15%及23%，相對於李寧於2023年度料升16%及16%，而安踏則增14%及19%；另與一些公司最近的股本融資相比，相信滔搏將持續錄高派息比率，料其於2024至2025年度股息收益率達7%至8%。

 

　　另申洲國際作為NIKE主要代工廠商，股價昨日飆11%，見兩月高位。大華繼顯表示將重新覆蓋申洲，指其業務持續好轉，憧憬下半年表現會較上半年繼續改善，相信最快到第四季會出現較明顯的好轉跡象，包括訂單可見性恢復正常化及本地產能效率回升等，預期屆時將觸發重估。預計申洲今年淨利潤基本按年持平，剔除2022年疫情相關費用、政府補貼及匯兌收益，則將按年增長14%，給予「買入」評級，惟目標價由101.7元降至80元，對應2023年預測市盈率約23.4倍，而現價水平約21.5倍，低於過去5年平均值。

 

杭州亞運9月23日開幕　國家隊將派900多名運動員參賽


　　另方面，因新冠疫情而延期一年舉辦的杭州亞運會，將於今年9月23日至10月8日舉行。賽事將在杭州、寧波、溫州、金華、紹興、湖州6個賽區舉辦，現已進入100天倒計時，亞運聖火火種於昨日(15日)在杭州良渚古城遺址公園大莫角山成功採集。今次杭州亞運競賽項目包含40個大項、61個分項、483個小項，涵蓋了大部分奧運會項目，同時還有一些武術、藤球、板球等代表不同地區特色的項目，另有滑板、攀岩以及電競等青少年喜愛的新興項目。

 

　　截至目前，亞洲45個國家和地區奧委會已全部報名參加杭州亞運會，其中很多代表團都派出了歷史上最大規模的體育代表團參賽，中國體育代表團將派出900多名運動員參賽。

國統局：居民消費能力和消費意願提升仍有較大空間

 

　　值得一提，國家統計局昨日公布，5月社會消費品零售總額37803億元人民幣，同比增12.7%，低於預期增13.6%，比上月回落5.7個百分點。國家統計局新聞發言人付凌暉表示，目前消費增長仍面臨一些制約因素，居民消費能力和消費意願提升仍然有較大空間。下階段要繼續推進穩增長穩就業穩物價，落實好促消費各項政策，積極恢復和擴大傳統消費，加快培育新型消費，促進消費穩定增長，推動經濟持續健康發展。

 

　　而對於早前公布5月內地居民消費價格(CPI)僅按年升0.2%，付凌暉表示，當前CPI漲幅總體低位運行，核心CPI漲幅也處於較低水平，是受到國際環境複雜嚴峻、世界經濟低迷、國內需求仍顯不足以及上年同期基數較高等多重因素影響，總的來看是階段性的。下階段隨著中國經濟恢復向好，就業形勢逐步改善，居民收入增長加快，有利於擴大消費，將帶動CPI漲幅回升。

 

溫鋼城：體品股料有些反彈　李寧或可升至55元


　　今日《開市Good Morning》節目請來iFAST Global Markets副總裁溫鋼城，他指體品股上升除與Nike銷售佳有關，亦因內地有機會推出刺激內需政策，而中央一向鼓勵民眾多做運動，體品股料會有些反彈，但始終要看實質銷售。據報內地健身室因之前開得太多，近期有不少倒閉，可能會影響體育衫及運動鞋銷售。惟杭州亞運會快到，料對體品股股價有些幫助，或可幫助至開幕為止，未來有機會大漲小回，但最好中央有政策扶持。

 

　　溫鋼城偏好李寧，指其始終是龍頭，公司亦很有誠意做體育事業，產品頗全面，但料升至55元會有阻力，如短期沒進一步消息或會出現整固，回至46、47元，如有消息或可升至55元。至於安踏，如沒失守前浪底78.45元可續持有，博炒亞運或可升近之前裂口位約100元，但料100元前有阻力，升至98至99元可先食胡。而特步近期股價如心電圖上上落落橫行，9.5元會遇第一個阻力，下一個阻力在10元，昨日成交大，或可升至近10元。另外，申洲與美國有較大關連性，股價隨著美股向上，但現已升至蟹貨區短期料有壓力，如沒失守50天線約71.2元，仍有機會升多些少，而早兩個月的橫行區頂處於約85元，料升至該處會見阻力。

 

　　今日部分體品股仍繼續上升，李寧半日升0.11%報49.35元，安踏升0.39%報90.55元，滔搏升3.17%報7.48元，惟特步無升跌報8.9元，361度(01361)跌0.53%收報3.79元，中國動向(03818)無升跌報0.32元，申洲國際跌1.07%報78.8元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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