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《午市前瞻》恒指期結日前萬九上落 內地7月料推樓市措施利內房

27/06/2023

　　恒生指數半日報19086，升292點或1.6%，主板成交459.95億元。恒生中國企業指數報6483，升111點或1.7%。恒生科技指數報3958，升86點或2.2%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690);騰訊收報340.8元，升8元或2.4%，成交26.14億元;阿里收報85.3元，升2.05元或2.5%，成交11.21億元;美團收報126.1元，升2.1元或1.7%，成交9.21億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

 

(華潤置地網頁截圖)

 

張智威：期結日前19000爭持


　　恒指5連跌後反彈，今早高開57點，重磅股見支持，半日恒指升幅曾擴大至近300點，並收復19000關口。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，市場憧憬內地將推出刺激經濟措施，資金投入股市，更重要一點是臨近期結日，大市走勢或會夾高後再「質低」，預計期指大戶想在19000結算，料未來幾日恒指將在19000上下反覆。


中海外、潤地現價博反彈安全


　　內地傳7月前將有重磅支持樓市措施出台，刺激內房股終結連日回調，碧桂園(02007)、碧服(06098)及龍湖(00960)三隻民營內房股進佔藍籌升幅榜首。張智威指7月底中央將召開經濟工作會議，市場憧憬會議前後將會有刺激經濟措施出台，而房地產為內地經濟一大支柱，預計房地產行業將有較大機會受惠，認為消息空穴來風必有因。


　　他指，現價亦值得部署內房股反彈，但為穩陣起見，維持推介兩大藍籌國營內房股中海外(00688)和潤地(01109)。他指，兩隻國企內房負債比率不高，而且息率理想，受民營內房股走勢拖累實屬無辜，建議可現價部署兩股，中海外上望26元，潤地則上望100天線水平約34元。


　　若非要選擇民企，張智威認為龍湖為最值得吼位入手的股份，碧桂園波幅太大，胡亂入手風險較高。

 

華潤置地股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

中海外股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

碧桂園股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

龍湖股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

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