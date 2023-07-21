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5G上客加快兼獲瑞銀唱好，電訊三寶齊造好可揀買邊隻？

21/07/2023

　　內地三大電訊商公布6月客戶數據，5G淨上客都比5月加快，其中中移動(00941)6月5G套餐客戶淨增數繼續跑贏，按月增1484.8萬戶，而中電信(00728)淨增424萬戶，中聯通(00762)淨增281.9萬戶。瑞銀近日發表報告指，4至5月電訊行業服務收入按年增長放緩至5.5%，但傳統電訊業務增長保持穩定，預期電訊商盈利增長仍具韌性，首選息率達8厘的中移動。近日三隻電訊股股價繼續不受市況影響反覆向好，今日(21日)升幅尤其顯著，不知哪隻最值得吸納呢？

 

(資料圖片)

 

中移動6月5G套餐客淨增1485萬戶　中電信淨增424萬

 

　　中移動公布，移動業務於6月按月淨增客戶227.8萬戶，去年同期則淨增325.2萬戶，今年首6個月累計淨增客戶1038萬戶，客戶總數約9.85億戶，其中5G套餐客戶數約7.22億戶，按月淨增約1484.8萬戶，較5月份淨增約814.6萬戶加快。有線寬帶業務於6月淨增客戶196萬戶，今年首6個月累計淨增客戶1423.6萬戶，客戶總數約2.86億戶。

 

　　中電信公布，5G套餐用戶數於6月淨增424萬，同比跌40.94%，惟比5月淨增339萬加快，而今年上半年累計淨增2690萬，同比下降約38.65%，而於6月底總數約2.95億。整體移動用戶於6月底總數約4.02億，當中6月及上半年分別淨增用戶79萬和1073萬。至於固定電話用戶數於6月底總數約1.03億，當中6月及上半年分別流失用戶7萬和177萬。此外，有線寬帶用戶數目於6月底總數約1.86億，當中6月及上半年分別淨增用戶61萬和536萬。

 

聯通6月5G套餐客淨增282萬戶   「大聯接」用戶累計9.3億

 

　　中聯通公布，6月5G套餐用戶累計約2.32億戶，按月淨增281.9萬戶，增速較5月份的258.8萬戶加快。物聯網終端連接累計4.43億戶，按月淨增1063萬戶；5G行業虛擬專網服務客戶數為5816個。「大聯接」用戶累計約9.28億戶，按月淨增1004.6萬戶，該數據由移動出帳用戶、固網寬帶用戶、固網本地電話用戶、物聯網終端連接和組網專線用戶合併累計而成。此外，當月智慧客服客戶問題解決率為97%，當月智慧客服智能服務佔比83.4%。

 

瑞銀：三大電訊商盈利增長具韌性　首選中移動息率達8厘


　　瑞銀近日發表報告指，國家工信部數據顯示，4至5月電訊行業服務收入按年增長5.5%，增速較今年首季的7.7%及去年全年的8%放緩，相信是受到宏觀不利因素影響，令IDC、雲端、大數據、物聯網等增值服務收入增長減慢，但期內傳統電訊業務增長保持穩定，按年升3.8%，較首季的3.6%及去年的3.2%持續加快，預期電訊商盈利增長仍具韌性。

 

　　瑞銀料今年第二季中移動、中電信及中聯通服務收入分別增長6.4%、6.3%及6%，較首季的7.7%放慢，但第二季盈利增長維持穩定，料中電信及中聯通分別增長10.3%及11.6%，與首季增幅相近，而中移動則可能受到高基數影響，令盈利增幅從首季的9.5%放緩至次季的3.4%，但中移動的傳統電訊業務具有韌性，令其在宏觀經濟疲弱下仍處於行業領導地位，加上今年預測股息率達8厘，市盈率僅9倍，估值仍吸引，重申為行業首選，目標價89元。預計三大電訊商全年盈利可達標，均予「買入」評級，中電信及中聯通目標價分別為5.6及8元。


溫傑：新業務令盈利增長加快　首選中電信次選中移動

 

　　凱基亞洲投資策略部主管溫傑指，雖然中資電訊商傳統電訊業務增長保持穩定，但5G上客增長有限，不是股價向好主要原因。股價表現好，主要是因近年積極拓展雲業務等數字化服務，令盈利增長加快，加上內銀前景不確定，每年只派息一次，令資金轉投同樣高息的電訊股。三隻電訊股最值得吸納是中移動及中電信，因其派息前景透明度高，其中中電信A股上市後已保證派息比率達70%。中移動無疑公司規模最大，息率也較高，但買一手要30000多元，而中電信規模也不算小，買一手卻只需8000多元，分注買貨沽貨都較靈活。至於中聯通，其盈利能力不是特別強，加上派息政策較不確定，屬較次選擇。

 

 （溫傑）

 

　　中移動半日升1.09%收報65元，中電信升2.23%報4.12元，中聯通升1.99%報5.64元。

 

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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