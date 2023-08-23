《午市前瞻》國家隊入市亦難敵市場力量 安踏百度績佳惟後市難料

恒生指數半日報17852，升61點或0.3%，主板成交逾425億元。恒生中國企業指數報6119，升22點或0.4%。恒生科技指數報3998，跌2點或不足0.1%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、安踏體育(02020)及阿里(09988)；騰訊收報318.4元，跌0.6元或0.2%，成交24.01億元；安踏體育收報86.7元，升9.05元或11.7%，成交20.14億元；阿里收報86.85元，跌0.5元或0.6%，成交10.25億元。國指三大成交股份依次為騰訊、安踏體育及快手(01024)；快手收報63.35元，升0.85元或1.4%，成交10.48億元。科指三大成交股份依次為騰訊、快手及阿里。

(百度網頁截圖)

黃偉康：政策主導下股市難估底



恒指昨日低見17500水平後突發抽升，今日上午主要在17700水平以上整固。資深財經分析師黃偉康向《經濟通通訊社》表示，昨日下午AH股市場飆升，市場普遍覺得背後為「國家隊」入市干預。但他強調，即便如上星期疑似有「國家隊」入市，亦難敵市場力量，市場憂慮所帶來的沽壓並非短線干預能夠抵銷。



黃偉康提到，官方干預並非絕不能救市，但必須配合政策推出才能真正救市。他指，以去年低位14600到今年高位22700起計，現時已調整超過三分之二。以目前悲觀市況預測，最壞情況有可能要試16800，但亦並不一定會跌至該水平，因為目前市況一切都以政策為主導，若市場所期待政策突發出台，亦會馬上扭轉形勢，故目前難言恒指會跌至哪一水平後反彈。



安踏抽升近12%難追入



安踏(02020)公布中期純利按年升32.3%至47.48億人民幣，中期息派82港仙，按年增32.26%，帶動股價半日最多升近12%。黃偉康指安踏業績確實有較大驚喜，但他提到，今次業績期不少股份業績都有驚喜，但普遍反彈後亦不敵市場淡靜氣氛，有些小升幅便有資金獲利離場，現時即使挾著好過預期的業績，也難以在大升後追入。他歸咎市場信心低迷，市場多人覺得即使今次業績造好，下次業績能否維持亦難講，一切都為市場信心低落所致。



百度跑贏大市 政策有利但不明朗



另外，科技股百度(09888)公布業績一樣好過預期，第二季經調整淨利潤按年增44%至約80億人民幣，帶動股價一度高見130元水平。黃偉康指百度業績比阿里及騰訊更有驚喜，但同樣物為藍籌，大市氣氛未改下難令人對後市有信心。他指，早前橋水基金大手減持中資股份，連一向支持中資股份的大型基金都大手撤資，引發生市場進一步對後市懷疑。



他指，單以百度股價表現已成功跑贏大市，基本面亦有支持，但面對大型基金看淡後市而沽出一籃子股份，即使個股具吸引力亦難令人願意入市，就算市場普遍預期中央會出台政策救市，但力度及時間仍有巨大不確定因素，令股價始終受壓。

百度股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

安踏股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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