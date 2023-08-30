小米業績勝預期大行齊唱好，股價衝高後回順，應如何部署？

小米(01810)昨日(29日)收市後公布業績，次季經調整純利按年增1.47倍至51.4億元(人民幣．下同)，收入跌4%至673.55億元，均勝市場預期，毛利率達21%創新高，其中智能手機業務毛利率在市場低迷下仍增4.6個百分點至13.3%，雖有傳華為5G手機將重返內地市場，但小米仍獲大行普遍唱好，其中不少都上調目標價。小米今日(30日)一度升4%高見12.88元，創逾5個月高，惟其後隨大市回落，收市僅微升0.65%，如看好小米前景應如何部署呢？

（Shutterstock）

小米第二季經調整純利升1.47倍 收入跌4%

小米截至2023年6月30日止第二季純利36.7億元，按年升1.65倍，勝預期的31.59億元；每股基本盈利15分；按非國際財務報告準則計量，經調整淨利潤51.4億元，按年升1.47倍，勝預期的40.83億元；收入673.55億元，跌4%，勝預期的658.35億元；毛利141.61億元，升20.3%。當中智能手機分部收入按年跌13.4%至366億元，IoT與生活消費產品分部收入增12.3%至223億元，互聯網服務分部收入升6.8%至74億元，其他收入跌5.2%至10.16億元。整體毛利率達21%，智能手機業務毛利率為13.3%，IoT與生活消費產品業務毛利率17.6%，同創歷史新高。小米指，全球智能手機市場需求延續低迷態勢，次季出貨量為3290萬台，按年跌15.9%，平均售價(ASP)為1112元，按年增2.8%，得益於穩步推進手機高端化，內地ASP按年增長超24%。

另小米上半年純利78.74億元，按年升8.86倍；每股基本盈利32分，不派中期息；按非國際財務報告準則計量，經調整淨利潤83.74億元，按年升69.5%；收入1268.32億元，跌11.6%；毛利257.53億元，升5.2%。

小米：多項業務指標均見改善 面對競爭續提高自身能力

小米總裁盧偉冰指，宏觀環境出現變化，然而，小米去年起將經營策略重心調整為規模與利潤並重，次季多項業務指標均見改善。小米次季毛利率達到21%，按年增4.2個百分點，反映利潤能力提升，同時費用率有所下降，意味營運能力改善。小米首席財務官林世偉指，小米上季銷售及推廣開支按年下降16%至44.77億元，行政開支也按年減少13.1%至11.43億元。上季小米庫存繼續下降，整體存貨金額為385億元，按年下降33.5%，為十個季度以來的最低水位。



市場盛傳華為5G手機回歸，若消息屬實，料將擠壓其他品牌佔有率，盧偉冰表示，內地市場競爭一直存在，過去小米、華為、蘋果手機一直佔據內地手機排行榜頭部位置，小米會繼續提高自身能力。

小米：汽車明年量產上市不變 印度48億資金仍在通過法律解決

小米創辦人雷軍和盧偉冰近日現身新疆，疑似到當地測試小米汽車。盧偉冰承認此事，透露小米造車進展非常順利，甚至近期一些進展遠超預期，強調2024年量產上市的計劃不變。他又指，小米造車採全部自研模式，工廠也是自行建設，因此支出較大，「目標是做出中國乃至全球前五名的電動汽車品牌。」



對於市場關注小米印度48億元資金狀況，盧偉冰稱，相關資金僅僅是被印度政府凍結，並非沒收，仍然在通過法律途徑解決。小米在印度的經營始終合法合規，正在積極與當地政府部門溝通。儘管過程非常漫長，但小米相信印度司法的公正性和獨立性。小米在印度市場的業務調整取得明顯效果，未來大家會看到小米在印度市場的佔有率和產品結構改善方面的變化。



瑞銀列為首選股目標價16元 中銀國際料市場續上調盈測

瑞銀發表研報指，小米次季收入和經調整淨利潤均優於該行和市場預期；毛利率按年改善4.3個百分點、按季升1.5個百分點至21%，達紀錄新高之餘，亦勝預期。而期內與電動車等新業務相關的投入達14億元，分別較上兩季度的6億元和11億元進一步增加。小米依然是該行的首選股，看好中國智能手機的更換速度將加快，雖然仍會密切留意市場競爭格局，但認為小米將很好地帶動增長、明智地投資，以及優化成本，維持目標價16港元，評級「買入」。

中銀國際指，小米第二季收入670億元，較該行預期高2%、亦較市場預期高3%，主要受IoT業務的強勁表現推動，由於有效控制經營開支，經營利潤率5.9%，亦好過市場預期，公司在市場下行的情況下，顯示具有盈利能力，相信市場會繼續上調對公司的預測，另相信華為推出5G手機對小米的影響可控，維持「買入」評級，目標價由16.3港元升至16.4港元。

花旗：發布小米14和電動車將成催化劑 升目標價至15.7元

花旗指，小米第二季整體業績勝預期，當中收入按季升13%至674億元，大致符合預期，毛利率錄得創新高的21%，營運支出亦較預期好。預期第三季業務將在智能手機增長的帶動下按季錄得增長，毛利率可能會保持19%以上的高位，電動汽車支出按季上升，但仍然可控。發布小米14和電動汽車將會是集團積極的催化劑，目標價由15港元升至15.7港元，維持「買入」評級。



大和表示，小米第二季盈利表現穩健，受惠智能手機平均售價和大型家電銷售的改善所帶動，內地市場收入增長更勝預期，其中智能手機和物聯網毛利率均創歷史新高。隨著庫存壓力進一步緩解，智能手機出貨量預計將在下半年改善，盈利能力可能會繼續改善。小米在穩定的智能手機零部件成本和優化物聯網產品結構的推動下，智能手機和物聯網領域的毛利率將繼續按年改善。隨著持續提高效率，銷售、營銷及管理費用均降低下，今年下半年及明年核心營業利潤率可能達到8%，重申「優於大市」評級，目標價由13.5港元升至14港元。

高盛：收入及經調整盈利勝預期 予目標價14.7元

高盛指，小米次季收入按年跌4%至663億元，勝預期；季度經調整淨利潤增逾倍至51億元，分別較該行和市場預估高出37%和51%。小米次季智能手機分部收入按年跌13%，主要由於出貨量和平均銷售價格(ASP)較預期弱；毛利率升至歷史新高的13.3%，優於預估的12%。經營開支按年跌2%，比預估還要低3%，撇除新電動車以及新業務的研發開支14億元，估算出次季經調整經營開支按年跌10%至88億元，予「中性」評級，目標價14.7港元。



美銀證券指，小米第二季實際經營利潤為40億元，按年增長194%，按季亦升78%，較該行預期高52%。銷售額按年下跌4%，大致符合預期，毛利率則按季擴張1.5個百分點至21%，主要受惠零件成本下降。上調小米今年至2025年盈利預測2%至18%，目標價由12.5港元升至13.5港元，重申「中性」評級。





熊麗萍：市場低迷下手機毛利率仍有增長 或可上試13元



今日《開市Good Morning》節目請來資深財經分析師熊麗萍，她指小米第二季業績比預期好，當中純利增長遠勝收入表現，除因一些特殊因素外，主要因IoT及物聯網等貢獻加大，產品組合變化，以及對新能源車的投資金額比預期小。值得留意，小米智能手機售價增長在內地算是很高，且毛利率增4.6個百分點達13.3%，在市場低迷下仍能有此表現令人意外，即使手機銷售較差，若產品組合及價格提升令毛利率增長，也是一個業績亮點。

(《開市Good Morning》節目截圖)

至於市傳華為以5G手機重返內地市場會否擠壓小米手機毛利，熊麗萍指，華為手機一直加價，會帶來一定競爭，但兩者價格相差很大，迎合不同消費群，而何者佔優也要視乎內地民眾現時消費能力。撇除手機及物聯網業務，小米汽車還要投資多少及何時商業化也值得留意，現時來看投資金額不算很大，冀隨著技術提升令研發投入減少，現時集團仍以手機及家電銷售為重點。造車業務日後即使商業化，市場亦已預期不會很快帶來盈利，但到時至少研發開支會減少，且會有些收入。股價方面，小米自3月起幾次都升不破12.7元，今次應可借勢上破該位，加上近期科技股走勢不錯，且小米也可當作汽車股，或可上試13元。

小米今日升0.65%收報12.46元，最多升4.04%至12.88元，成交18.33億元。其他重磅科技股普遍下跌，阿里巴巴(09988)跌0.61%報90.35元，美團(03690)跌2.26%報134.2元，京東(09618)跌1.5%報131.8元，騰訊(00700)跌1.09%報325.8元，百度(09888)升0.66%報136.5元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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