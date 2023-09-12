管理層再有變動兼傳盒馬擱置上市，阿里股價未止跌，仍獲高盛唱好不怕買？

阿里巴巴(09988)周日(10日)宣布完成集團管理層交接，一如今年6月預告，蔡崇信正式接任集團主席，但張勇繼卸任阿里主席兼首席執行官後，於3個月內再辭任阿里雲董事長兼首席執行官，令市場感到意外。另外，旗下盒馬鮮生傳因大市氣氛未恢復，估值未能達到預期，擬暫時擱置在香港上市計劃。阿里繼昨日(11日)跌3%，今日(12日)最多再跌逾2%低見85.9元，不過在管理層再有變動後，阿里仍獲高盛唱好，不知可否趁低吸納呢？

（阿里巴巴官網媒體資料庫）

蔡崇信正式接任阿里主席 張勇辭任阿里雲職務

阿里巴巴宣布，完成集團管理職務交接，蔡崇信正式接任集團董事會主席，吳泳銘出任首席執行官。卸任主席兼首席執行官的張勇全面退出阿里管理層，辭任旗下阿里雲董事長及首席執行官，由吳泳銘接任。阿里今年6月已預告此次管理階層的交棒，當時張勇曾發信透露自己卸任原因，一是阿里雲智慧集團完全分拆已經啟動，正處於向上發展的最關鍵時期，必須全身心投入；二是考慮到分拆過程中公司規範化治理的要求，個人不宜再同時擔任兩家公司董事長與首席執行官職務。但當時張勇計劃專職擔任阿里雲董事長兼首席執行官，專注阿里雲營運，但最終他主動提出卸任，即日由新任首席執行官吳泳銘兼任。

阿里新任首席執行官吳泳銘今日發布全員信，宣布確立兩大戰略重心：用戶為先、AI驅動。阿里將對三類業務加大戰略性投入：一是技術驅動的互聯網平台業務，二是AI驅動的科技業務，三是全球化的商業網絡。吳泳銘認為，傳統互聯網模式嚴重同質化，已走向存量競爭，AI人工智能為代表的新技術，正成為全球商業發展的新動能。阿里必須自我變革，才能找到打開未來的鑰匙。

傳暫時擱置盒馬香港IPO 惟續執行阿里雲分拆上市計劃

另近日有市場消息稱，阿里將暫時擱置旗下以數據和技術驅動的新零售平台盒馬鮮生香港IPO計劃，主要是因為當前消費股情緒疲軟，盒馬上市估值恐不及預期，估值可能在40億美元，低於其2022年考慮籌集私募融資時設定的60億至100億美元目標。盒馬對媒體回應稱不予置評。今年3月底，阿里啟動「1+6+N」組織變革，在阿里巴巴集團之下設立阿里雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數字商業、大文娛等六大業務集團和多家業務公司，其中盒馬已啟動上市流程，當時預計最快11月中旬IPO。

此外，阿里宣布，將繼續執行之前宣布的計劃，對阿里雲智能集團進行分拆，並另行為其委任管理團隊。該分拆計劃的完成取決於多種因素，包括但不限於資產、負債和合同的成功重組、股權激勵計劃的實施、市場條件和相關管轄區的監管審批。

高盛：阿里雲管理層變動或是意外 仍看好前景目標價134元

高盛發表研究報告指，阿里雲管理層的變動對市場而言可能是一個意外，投資者將會關注新的管理團隊對於阿里巴巴組織戰略以及各子公司資本市場計劃方面的說明與更新。而接棒首席執行官的吳泳銘曾任支付寶、淘寶網等阿里旗下業務的首席技術官，技術背景深厚，相信阿里現有管理團隊亦會繼續實行「3年反擊計劃」，專注令淘寶天貓重新加快增長。

高盛又指，阿里仍是未來諸多公司和行業層面驅動因素的關鍵受益者，如自身轉型、進一步刺激消費方面的潛在政策、廣告技術升級等，維持「買入」評級，並列入確信買入名單，目標價134元。股東回報方面，現時阿里市值約2300億美元，僅為阿里雲與淘寶天貓NOPAT(稅後淨經營利潤)的5倍，且有逾500億美元淨現金。不過，宏觀經濟因素及市場競爭令阿里商品交易總額(GMV)增速低於預期、雲收入增速放緩等因素可能會為集團帶來一定風險。

陳樂怡：短期要消化張勇辭任消息 回至近80元可吸納

（陳樂怡）

信達國際研究部助理經理陳樂怡指，張勇辭任阿里雲董事長兼首席執行官令市場感到意外，管理層宜向投資者講解未來戰略計劃，畢竟阿里雲一向被視作「金蛋」，為集團未來發展重心，阿里股價短期料要消化相關消息，待集團未來發展方向明朗化才有動力回升。至於盒馬擬暫時擱置上市無可厚非，以現時市況，料本港下半年IPO數量也不多，確實不適合推進上市。阿里現時股價雖受上述消息影響，但集團上季國際商業業務表現不錯，用戶增長健康，成本控制得宜，雖然集團也表明受宏觀經濟影響業務存在不確性，但內地刺激消費政策若見成效，加上加息周期快將結束利好新經濟股，內地平台經濟監管環境亦趨向寬鬆，而集團又具充足現金流，股價回至近80元可開始吸納。

鄧聲興：張勇辭任對股價影響較大 料85至100元間上落

（鄧聲興）

意博資本亞洲有限公司管理合夥人鄧聲興認為，張勇辭任阿里雲董事長兼首席執行官令市場感到集團發展方向與之前所講不同，恐再有變動，對股價影響較大。盒馬則純受市況影響估值未達預期，暫時擱置上市可以理解。料阿里股價於85至100元間上落。

阿里半日跌1.7%收報86.55元，連跌5日，累跌7.09%，成交15.47億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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