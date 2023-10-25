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中央增發萬億國債券商唱好，基建水泥股齊造好，邊隻最值博？

25/10/2023

　　面對逾20年來最大的經濟下行風險，中央政府罕有在3月全國人大會議後調整預算，並增發1萬億元(人民幣．下同)國債，重點支持災後恢復重建，券商普遍唱好，料對GDP產生顯著帶動作用，一眾基建相關股包括建材、水泥及鋼鐵股今早(25日)造好，其中海螺水泥(00914)及中國建材(03323)都飆逾6%，哪些股份仍值博呢？不過，此次增發萬億國債不用地方還，計入財政赤字，將令赤字率升至3.8%，對內銀股看來不太利好。

 

（海螺水泥網頁截圖）

 

第四季增發1萬億人幣國債　用於災後恢復重建等八方面

 

　　十四屆全國人大常委會第六次會議昨日(24日)通過決議，明確中央財政將在今年四季度增發2023年國債1萬億元，作為特別國債管理，將全部用於救災防災，通過轉移支付方式安排給地方，將重點用於八大方面：災後恢復重建、重點防洪治理工程、自然災害應急能力提升工程、其他重點防洪工程、灌區建設改造和重點水土流失治理工程、城市排水防澇能力提升行動、重點自然災害綜合防治體系建設工程、東北地區和京津冀受災地區等高標準農田建設。財政部副部長朱忠明在國新辦政策例行吹風會表示，增發的國債資金初步考慮在2023年安排使用5000億元，結轉2024年使用5000億元。


　　另十四屆全國人大常委會還授權國務院提前下達下一年度新增地方政府債務限額，授權期限為決定公布之日至2027年12月31日，這意味2024至2028年的新增債務限額可以像過去一樣提前到上一年四季度下達。此外，人民銀行今日進行5000億元7天期逆回購，淨投放3950億元，連續四個工作日大額放水共23520億元。

 

（資料圖片）

 

中信證券：料對GDP產生顯著帶動作用　中金：彰顯中央穩增長決心


　　中信證券研報指，增發1萬億元國債、自2000年以來首度年內調整預算傳遞財政積極發力的訊號，預計會對四季度及明年GDP產生顯著帶動作用，有利於股市整體情緒提振。


　　中金公司指，中央加槓桿，彰顯了中央政府穩增長的決心。四季度財政政策加碼，有望穩住四季度乃至明年經濟增長和經濟主體預期，經濟進一步企穩可期。展望明年，預計中央政府在新增赤字中佔比繼續提升，中央加槓桿仍有空間。中金小幅上調今年四季度和全年GDP增速預測，分別至5.6%和5.3%，預計全年基建投資增速或在8%以上，並預計政策效果更多體現在2024年。

 

花旗：中央料加大財政刺激力度　或維持明年GDP增長目標5%


　　花旗表示，此次預算修訂是個實質性的驚喜，此前披露的立法議程中未含此項。花旗首席中國經濟學家余向榮表示，借助第三季度經濟成長勢頭的東風，政策制定者似乎決意提振疲軟的信心，投資者不應該抱有「好消息就是壞消息」的心態。中央料加大財政刺激力度，可能會把2024年的GDP增長目標維持在5%左右，而市場普遍為4.5%。


　　華泰證券指，9月財政數據顯示，財政寬鬆明顯加碼，中央加地方赤字同比多增4660億元，較8月明顯上升，顯示財政穩增長力度加大。在增發1萬億國債後，四季度月均中央加地方赤字有望延續同比多增的態勢。具體看，四季度財政赤字多增1萬億元，如果在今年四季度和明年一季度形成實物工作量，有望支撐年化GDP增長約1.2個百分點。

 

增發國債提升赤字率至3.8%　習近平到訪人行幣策或更寬鬆

 

　　憧憬萬億資金灌溉，刺激A股基建、鋼鐵及建材板塊今早暴漲。不過，增發的1萬億元國債全部給地方用且不用地方還，並計入財政赤字。今年全國財政赤字將由3.88萬億元增至4.88萬億元，預計赤字率由3%提高到3.8%左右，是中國23年來首次在3月全國人大會議後增加財政赤字。A股四大行農行(滬：601288)、工行(滬：601398)、建行(滬：601939)及中行(滬：601988)均下跌。

 

　　此外，據《彭博》報道，國家主席習近平任內首次到訪人民銀行，外界解讀中央政府希望釋放出貨幣政策加碼寬鬆支持經濟和金融市場的訊號，報道又指習近平到訪外匯局，了解中國3萬億美元的外匯存底。

 

李偉傑：基建水泥股可續看好    中交建3.5元海螺18.8元可吸   

 


（李偉傑）

 

　　華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，此次中央增發萬億國債支持災後重建，除利好基建行業，亦將有利實體經濟，而基建水泥股已跌至近年低位，今日受刺激反彈，仍可進一步看好，基建股可揀買中交建(01800)，集團主營隧道疏浚，正受惠此次發債資金運用，現時其市盈率僅單位數，股息率逾6厘，惟其海外業務或受以巴衝突影響，可待其回至3.44元補裂口，到時才吸納較安全，亦可於3.5元左右買入中線持有。另海螺水泥及中國建材也可吼，不過今日升幅較大，且水泥股仍受內房問題影響，其中海螺於18.4元有一裂口，可待回至18.8元才買入。另方面，萬億國債始終是國家債務，料不需四大國有銀行承接，對內銀股影響有限，中線仍可吼，惟之前受匯金增持刺激，股價已升了一輪，即使大市今日反彈，升幅亦受限。



　　基建水泥股今早普遍上升，中交建半日升2.93%收報3.51元，中鐵建(01186)升2.03%報4.53元，中國中鐵(00390)升3.87%報3.76元，中國建材升6.81%報3.61元，海螺水泥升6.23%報19.1元，鞍鋼(00347)升3.01%報1.71元，馬鋼(00323)升1.68%報1.21元。內銀股則表現一般，工行(01398)升0.8%報3.77元，建行(00939)升0.45%報4.49元，中行(03988)跌0.37%報2.71元，農行(01288)無升跌報2.83元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉


重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此

 

 

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