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《午市前瞻》恒指有大機會再穿萬七 收息股弱勢未止宜待跌定再吼

31/10/2023

　　恒生指數半日報17097，跌308點或1.8%，主板成交近458億元。恒生中國企業指數報5850，跌109點或1.8%。恒生科技指數報3771，跌83點或2.2%。

　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、比亞迪(01211)及滙控(00005)；騰訊收報289.6元，跌5.8元或2%，成交17.54億元；比亞迪收報237.2元，跌9元或3.7%，成交9.8億元；滙控收報55.75元，跌1.45元或2.5%，成交9.26億元。國指三大成交股份依次為騰訊、比亞迪及美團(03690)；美團收報110.8元，跌3.2元或2.8%，成交8.84億元。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里收報80.25元，跌1.6元或2%，成交8.43億元。
 
 

(滙豐銀行網頁截圖)

 

連敬涵：內地10月製造業PMI令人失望

 

　　港股偏軟，半日最多跌近300點下試17100水平，香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，現時恒指仍有大機會要再穿17000，雖然過去兩個交易日回升，但顯然只是期結日因素帶動。現時期結日過去，加上最新出爐10月份官方製造業PMI回落至50以下，表現令人失望，預期港股下行壓力較大，10天線阻力仍強，初步觀望16800支持。

 

滙控初步觀望250天線支持


　　滙控(00005)上日公布第三季業績，雖然宣布將再回購最多30億美元股份，但第三季列帳基準除稅前盈利按季收窄，股價受壓，今早再跌逾2%，創5月初以來新低。連敬涵指滙控走勢偏淡，初步先觀望250天線支持。但他提到，即使滙控回落至250天線水平，整體息率仍欠吸引力，建議投資者不要急於撈底。


　　他又指，現時市況牛皮，連大家一向認定的高息股都無可避免捱沽，諸如中移動(00941)、中海油(00883)及中石油(00857)等都有下跌趨勢，故現時不宜盲目趁低吼入高息股，等市況跌定再部署更佳。

 

滙控股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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