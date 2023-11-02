《午市前瞻》料月中或現美債違約 港股勢危 小鵬66元宜離場

恒生指數半日報17307，升206點或1.2%，主板成交近415億元。恒生中國企業指數報5939，升80點或1.4%。恒生科技指數報3837，升85點或2.3%。

恒生指數半日報17307，升206點或1.2%，主板成交近415億元。恒生中國企業指數報5939，升80點或1.4%。恒生科技指數報3837，升85點或2.3%。

恒指三大成交股份依次為小米(01810)、騰訊(00700)及美團(03690)；小米收報15.06元，升0.84元或5.9%，成交19.12億元；騰訊收報290.2元，升3.2元或1.1%，成交16.47億元；美團收報108.4元，跌0.6元或0.6%，成交12.08億元。國指三大成交股份依次為小米、騰訊及美團。科指三大成交股份依次為小米、騰訊及美團。

溫鋼城：新任眾院議長或不如麥卡錫般妥協

美國聯儲局基準利率繼續按兵不動，美股受惠向上，納指升逾200點，今早恒指最多升超過300點，觸及20天線水平後回吐。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，恒指需要更多利好消息刺激向上，現時市場似乎對港股興趣不大。

(網上圖片)

他強調，現時外圍方面需要觀望美國債務上限問題，因為早前前任眾院議長共和黨麥卡錫所通過的臨時開支方案即將於11月中到期，早前麥卡錫因提出方案而遭黨友罷免，新任眾院議長約翰遜為保住位置或未如麥卡錫般會提出妥協方案，故到時美國真有可能面對債務違約，而聯邦政府亦會停擺，到時環球股市勢將受壓，恒指或要再創年內新低，維持早前恒指下試16000的預測。

小鵬66元將受阻

小鵬汽車(09868)公布，智能車於10月交付量2萬輛創紀錄，比去年同期升2.9倍，比9月增長31%，連續第九個月增長。集團同時提到，小鵬G6產量大幅提升，G6單月交付量8741輛，成為20萬至25萬元人民幣價格區間內最暢銷電動SUV。

消息帶動股價飆升最多超過一成，上破100天線；溫鋼城指小鵬近期業績有所改善，今日成功突破60.6元阻力，料有機會再上試50天線約66元，但現價計水位不算高，持貨者可待66元獲利，未持貨者不宜追入。

小鵬汽車走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

小鵬、零跑基本面較弱

溫鋼城分析指，短線汽車板塊面臨較大回吐壓力，但看好未來半年內板塊仍有上升空間。但他個人而言比較偏好比亞迪(01211)和理想(02015)，因為兩間公司銷售數字始終不同級數，對公司業績較有支持，但小鵬及零跑(09863)仍要四處尋找投資者入股，反映資金上有較大壓力，認為整體較為輸蝕，比較看好比亞迪和理想。

他指，市場預期理想全年將有中雙位數增長，估計未來半年內股價有望再次破頂；另外比亞迪則可望再試高位280元。

撰文: 經濟通通訊社市場組

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