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鮑威爾向鴿派潑冷水，美債孳息率飆升美股低收

10/11/2023

　　聯儲局主席鮑威爾在周四（9日）的講話中對鴿派潑了冷水，表示如有必要聯儲局會毫不猶豫再次收緊貨幣政策。他的表態引起投資者警惕，美債孳息率飆升美股收低，標普500指數與2004年以來最長漲勢擦身而過。

 


　　標普500下跌35.43點，或0.8%，報4347.35點。道指下跌220.33點，或0.7%，報33891.94點。納指下跌128.97點，或0.9%，報13521.45點。


　　鮑威爾在國際貨幣基金組織(IMF)華盛頓會議上表示，「如果進一步收緊政策變得合適，我們會毫不猶豫這樣做」。市場人士分析，鮑威爾「更嚴厲的語氣」可能是反對進一步放鬆金融環境、遏制降息預期，並保留在必要時進一步加息的選項。


　　美國兩年期國債孳息率漲破5%，30年期國債發售不力也打壓了市場情緒，引發了對新債消化能力的擔憂。鮑威爾的講話還促使市場略為提高了聯儲局再次加息的押注，並下調了對明年7月前降息的預期。

鮑威爾言論推動美元四連漲

　　鮑威爾言論推動美元四連漲，美匯指數上漲0.32%，至105.93。美元兌日圓上漲0.3%，至盤中高點151.39，接近151.72的年內高點。歐元兌日圓在紐約早盤交易中升至2023年高點161.80，亦為2008年8月以來最高。


　　英鎊兌美元連續第4天下跌，至1.2223，邁向一周收盤低點。鮑威爾講話後，歐元兌美元跌至盤中低點1.0666。美元兌加元連續第4天上漲，上漲0.1%，至1.3808。黃金期貨收高，紐約期金收盤上漲0.6%，報每盎司1969.8美元。


　　原油小幅上漲，紐約期油上漲0.5%，收於每桶略低於76美元，此前兩個交易日累計下跌5美元，進入超賣區域。布蘭特期油上漲47美仙，結算價報每桶80.01美元。

 

撰文：經濟通市場國金組

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