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美債息大跌科技股急升，騰訊季績勝預期應如何部署？

15/11/2023

　　　美國10月通脹放緩，市場押注聯儲局已結束加息，美國國債孳息率大跌，美股昨日(14日)大漲，其中納指漲2.4%報14094.38點。港股中的科技股今日(15日)亦受帶動急升，其中騰訊(00700)今日收市後公布季績，績前炒高近半成。事實上，在騰訊、京東(09618)及阿里巴巴(09988)等幾隻重磅科技股中，市場對騰訊業績期望最大，最終騰訊公布第三季經調整盈利為449.21億人民幣，按年增39%、好過市場預期按年增24%至400億人民幣，惟今日股價已炒升，應如何部署？

 

（騰訊官網媒體資料庫）

 

美國10月CPI低於預期　10年期債息跌至4.44厘


　　美國勞工部昨日公布，美國10月消費者物價指數(CPI)按年增3.2%，低於前值的3.7%，亦低於預期的3.3%。核心CPI按年增4%，增幅為兩年來最低。由於通脹已從去年觸及的40年高位大幅下降，令投資者相信聯儲局已經完成加息。通脹放緩推動美元下挫，美匯指數暴跌近1.5%至104.07。美國二年期國債孳息率亦由5厘水平回落，關鍵的十年期國債孳息率則跌18.9點子至4.442厘，創近8個月單日最大跌幅，帶動美股報復式反彈，其中納指大升2.37%或326點脫離修正區。

 

　　據利率期貨顯示，市場百分百預期12月不會加息，而且預期3月減息的機率由一日前約10%上升至27%。高盛資產管理分析師指出，最新CPI應該會鞏固聯儲局在12月維持利率不變的決定。

 

女股神Cathie Wood：美國已陷通縮　聯儲局將大幅減息

 

Cathie Wood facebook截圖

 

　　另外，有「科技股女股神」之稱的方舟投資(Ark Invest)行政總裁Cathie Wood表示，美國聯聯局早前的加息行動過度，美國各行各業已陷入通縮，未來或會看到更多通縮出現，這或迫使聯儲局要展開大規模的減息行動。

　　Wood又稱，最新的CPI數據顯示通脹顯著放緩，不排除CPI於明年某個時候轉為負數。商品價格最先反映通縮，並逐步擴散至飛機及汽車價格，而隨人工智能(AI)、電動車、機器人、區塊鏈等新科技愈益廣泛應用，相信價格長遠會持續回落。

京東受累消費力弱盈利或跌逾7%　阿里料多賺16%


　　騰訊今日收市後公布季績，據彭博綜合券商預測，騰訊第三季收入中位數為1548億人民幣，按年增長10.5%，而經調整盈利中位數399.8億人民幣，料按年增24%。京東亦於今天公布季績，綜合券商預測，京東第三季收入中位數為2468億人民幣，按年增1.3%，而經調整盈利中位數約93億人民幣，料按年倒退7.3%。市場關注京東的前景指引，對電商行業競爭的看法，以及業務重組進度。中金預計，在去年高基數下，京東業績將會下跌，而第三季其零售業務或較為疲弱，主要由於消費力尚未復甦，而集團的業務及公司架構調整影響仍然未除。花旗表示，消費者審慎情緒及割價競爭將窒礙京東作出明顯反彈，但相信集團持續經營效益改善，可支持盈利能力及利潤率。


　　阿里巴巴則於周四(16日)放榜，券商料其上季收入中位數為2241億人民幣，按年增約8.2%，而經調整淨利潤中位數為392億人民幣，按年增16%。市場將繼續關注阿里對其六大業務集團的業績指引，以及旗下多家公司的分拆進展。大摩預計，阿里上季受宏觀經濟影響，其淘天集團的客戶管理收入及本地生活集團的收入增長將放緩，但或可為國際數字商業集團較好表現抵銷。而內地消費情緒正逐步改善，廣告收入亦有增長空間。

熊麗萍：幾隻主要科網股受制股東減持　惟臨近年結表現料向好 

 


（熊麗萍）

 

　　資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，市場預期騰訊第三季本土遊戲收入只有低單位數增長，表現看來較差，始終遊戲是其收入主要來源，其次看廣告收入。不過，騰訊在遊戲業務策略上已有些改變，除了靠幾隻主要遊戲，亦發展小遊戲業務，小遊戲成本較低，開發時間較短，且毛利較高，從中期業績已可見到，第三季會否反映進一步的發展值得留意。另外，自內地對科技企業整改後，開發國際市場更見重要，可留意騰訊海外市場遊戲收入佔比多少，相信佔比可逐步提升，但公司亦要推出新遊戲以符合國際市場口味，內地雖已恢復遊戲版號審批，但暫未見騰訊有哪隻遊戲跑出。

 

　　另熊麗萍指，幾隻主要的互聯網平台股都面對股東減持問題，若從基本面、估值及美國息口因素來看，騰訊無理由要跌至300元以下，問題其南非大股東繼續減持，雖然騰訊亦有回購，但只相當於其減持股數的一半，故股價停滯不前。不過，若投資大環境好轉，騰訊此類重磅科技股股價都會造好，因它們上升才可令大市上升，並帶動投資氣氛。還有一個多月就到年結，除非環境很差，否則美國明年減息這類藉口也足以令其造得好些，令「成盤數好睇得多」。騰訊現價未必有很多人追入，之前300元以下應已吸引一些資金買入，今日純粹跟大市升幅，還要看業績表現。

 

　　今日恒生科指飆升4.41%或174點，收報4125點，一眾科技股普遍上升，騰訊升4.81%收報322.6元，京東升6.38%報105.9元，阿里升5.05%報83.2元，美團(03690)升4.62%報113.3元，網易(09999)升2.98%報180元，百度(09888)升4.43%報108.4元，小米(01810)升5.93%報16.8元，快手(01024)升3.28%報58.25元。

 

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此


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