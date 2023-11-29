美團季績勝預期惟料外賣收入增長放慢，大行紛降目標，股價縱急插也博唔過？

美團(03690)昨日(28日)收市後公布季績，第三季經調整純利按年增62.4%至57.27億人民幣，純利增1.95倍至35.93億人民幣，營收增22.1%至764.67億人民幣，均勝市場預期，但核心本地商業業務利潤率降至17.5%，集團又指餐飲外賣及美團閃購業務客單價下降，更預料今季外賣收入按年增速放慢，績後遭多間大行下調目標價。美團績前已見明顯沽壓，上日最多急插逾7%，創逾3年新低，績後美股ADR急跌逾一成。即使宣布擬斥最多10億美元回購，今日(29日)於港股開市即跌近8%，半日插11%，失守百元大關，為表現最差藍籌，看來暫不宜低吸博反彈。

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第三季經調整溢利按年增62.4% 外賣及美團閃購客單價下降



美團截至今年9月30日止第三季純利35.93億人民幣，按年升1.95倍，勝預期的29.19億人民幣。以非國際財務報告準則計量，經調整溢利按年增62.4%至57.27億人民幣，好過預期的52.89億人民幣。營收按年增22.1%至764.67億人民幣，略勝預期的760億人民幣。期內錄得核心本地商業分部(即餐飲外賣及美團閃購業務，以及到店、酒店及旅遊業務)的收入576.91億人民幣，按年增長24.5%，惟經營利潤率按年減少2.6個百分點至17.5%。新業務分部的收入按年增長15.3%至187.76億人民幣，經營虧損按年收窄24.5%至51.12億人民幣。當中配送服務收入總計為229.84億人民幣，按年升14.3%；佣金收入按年增30.7%至215.37億人民幣；在線營銷服務收入增32%至114.39億人民幣。

美團指，餐飲外賣及美團閃購業務客單價有所降低，但未有透露實際水平，又指社區電商美團優選繼續受到宏觀波動和消費行為變化影響增長，產生顯著的運營虧損。

美團：料今季外賣收入按年增速略放慢 擬斥最多10億美元回購

美團高層在分析員會議上預計，在宏觀環境、天氣相對溫暖以及線下人流增加等因素下，或影響第四季外賣定單增長，預計今季外賣收入按年增速略為放慢。



另美團公布，董事會昨日決議自2023年12月1日起，根據2023年6月30日舉行的股東周年大會授權，計劃不時在公開市場共斥不超過10億美元回購公司股份。公司認為，股份購回可展示公司對自身業務展望及前景充滿信心，且最終會為公司帶來裨益及為股東創造價值。

高盛：料第四季毛利率前景疲軟 目標價降至176元

高盛發表研報指，美團第三季業績大致符合預期，核心業務營業利潤略高於預期，達101億人民幣，新業務的營業虧損與預期一致。惟料第四季毛利率前景疲軟，尤其是推動增長的核心商業利潤率。美團股價過去幾個月已因外賣訂單增長下降等因素而下跌，預計第四季店內、酒店以及旅遊利潤率將有所下降，將其2023至2025年收入預測下調1%至5%，並將營業利潤預測下調9%至14%，主要是基於對食品外賣業務增長假設的修正，以及新業務的收入增長和虧損減少速度放緩，目標價從205元降至176元，評級「買入」。



富瑞指，美團第三季經調整純利高於市場及該行預期。在業績會議中，管理層預期第四季餐飲配送量的複合年增長率與首9個月相若，但平均訂單價值按年下跌，因為去年比較基數較高。估計第四季餐飲配送收入增長按季放緩，因去年同期訂單金額較高，配送訂單數量按年將有24%增長。公司在餐飲平台策略方面具有強勁的執行能力，而且配送業務基本因素持續改善，維持「買入」評級，惟將目標價由255元降至230元。



大摩：新業務收支平衡時間不確定 目標價降至120元



大摩預測美團第四季餐飲外賣收入按年增長放緩至18%，反映平均每訂單總值因高基數及宏觀環境下跌、補貼按年增長及失去去年的增值稅豁免。料單位經濟受平均每訂單總值及補貼的負面影響，但部分被騎手成本效益及廣告變現化改善抵銷。宏觀經濟疲弱將繼續令交易量受壓，下調明年及2025年全年毛交易總額增長預測至16%及14%。到店、酒店及旅遊業務方面，料公司進一步於低線城市擴大團隊，經營溢利率料按季下跌至28%，且見明年盈利率風險，基於競爭及美團防守性策略。新業務收入料按年升9%，經營虧損維持50億人民幣，基於年底品牌推廣開支增加，大致穩定的季度虧損亦為部門收支平衡時間表帶來不確定性，評級由「增持」降至「與大市同步」，目標價由180元降至120元。





里昂指，美團第三季業績符合預期。受購買頻率增加的推動，餐飲外賣保持了健康、高速的增長，而到店、酒店和旅遊則在更多商家和用戶的推動下，繼續保持約30%的穩健年增長率，直播亦有助提升需求。食品外賣的利潤率按年有所提高，但到店業務利潤率卻因更高的補貼刺激需求和抵禦競爭而按年下降。預計在疲軟的宏觀環境下，美團第四季總收入按年增長將放緩至19%，下調其2024和2025年經調整淨利潤率預測各3%和7%，目標價從235元降至205元，評級「買入」。

摩通：財政前景疲弱 料市場將下調盈測

摩通指，美團披露第三季業績後，料市場反應負面，預期市場將下調對公司未來盈測，原因包括在宏觀疲弱下，持續影響公司外賣訂單量增長，加上競爭關係導致公司對到店業務的投資增加。此外，美團的社區團購虧損收窄步伐迄今仍遜於投資者預期，公司前景仍不明朗，儘管董事長王興在電話會議上保證未來虧損將大幅收窄，該行仍認為美團財政前景疲弱，予目標價195元，評級「增持」。





瑞銀表示，美團整體業績好壞參半，估計美團及早採取進取行動以刺激需求及應對抖音競爭為正確方向，可防止重蹈傳統電商數年前的錯誤。盈利率進一步下跌或導致投資者擔心在已經轉弱宏觀環境下競爭加劇，目標價由144元降至133元，維持「買入」評級。

黃偉豪：本地商業業務利潤率恐再跌 股價100元左右只算合理

今日《開市Good Morning》節目請來中薇證券研究部執行董事黃偉豪，他指雖然美團第三季純利、經調整純利及收入等「大數」都勝預期，但最核心的本地商業業務利潤率仍要下跌，反映競爭劇烈及補貼仍較多，令大家覺得有隱憂，整體利潤率恐會再跌，另新業務雖然虧損收窄，但未有明確扭虧時間。其實，美團及其他科技股都要看前瞻，美團管理層對第四季看法審慎，第四季本是其傳統表現較差一季，收入佔比最多的餐飲外賣會受季節性因素影響，因天氣較冷對騎手補貼較多，再加上去年第四季內地開始復常，基數效應明顯。美團股價雖已跌了很多，但估值未可調高，績後大行縱仍多予「買入」評級，惟目標價全都下調，部分下調幅度頗大，若往後沒較強催化劑，尤其於個別業務若沒較強增長，股價處於100元左右較合理，現價應不會有很大下跌空間，但看法審慎。

黃偉豪又指，美團業務曾有極高增長，因其在餐飲外賣方面屬絕對龍頭，但近一兩年競爭劇烈了很多，餓了麼及抖音等都想搞類似業務，美團即使保留到龍頭地位，料也不會有很大利潤空間。近年集團雖積極拓展新市場，但海外業務佔比很小，對整體業績暫幫助不大。在利潤轉趨平穩下，美團以往的高估值會慢慢下調。展望來年，除非新業務方面出現突破或扭虧令估值有所提升，否則股價維持現水平機會較高。另外，大家買美團或其他科技股是看中其高增長，回購對增長股來說不會有太大刺激。

美團半日跌11.02%收報91.65元，連跌4日，累跌18.32%，成交116.66億元。其他重磅科技股也普遍隨大市下挫，阿里巴巴(09888)跌2.89%報72.2元，京東(09618)跌1.57%報106.6元，騰訊(00700)跌0.81%報317元，百度(09888)跌3.83%報115.4元，小米(01810)跌0.9%報15.38元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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