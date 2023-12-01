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《午市前瞻》港股跑輸加劇資金流出 打風維持交易無助港股走強

01/12/2023

　　恒生指數半日報16925，跌117點或0.7%，主板成交超過460億元。恒生中國企業指數報5798，跌59點或1%。恒生科技指數報3838，跌61點或1.6%。


　　恒指三大成交股份依次為美團(03690)、騰訊(00700)及阿里(09988)；美團收報88.2元，跌2.4元或2.6%，成交31.32億元；騰訊收報321.8元，跌5.2元或1.6%，成交20.57億元；阿里收報72.1元，跌0.65元或0.9%，成交19.14億元。國指三大成交股份依次為美團、騰訊及阿里。科指三大成交股份依次為美團、騰訊及阿里。

 

 

(港交所網頁截圖)

 


聶振邦：恒指失16800後難估底


　　恒指昨日再見年內新低，今日上午維持於17000水平上落100點窄幅爭持。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，近期港股再試低位下成交增加，反映仍有人於低位沽貨，預期後市仍有一定壓力，恒指本月再試年內低位機會較大。他提到，近期環球股市普遍造好，但港股逆轉向下，加劇資金由港股流出至其他走勢更好的市場。暫時港股繼續先以16800為支持，若再失守便恐怕一如去年10月份翻版，故短線不宜估底。


港交所250元可作中長線部署


　　港交所(00388)昨日起就惡劣天氣下維持股市交易開始諮詢，聶振邦指如果港股整體維持向下，一年內多了幾個颱風下的交易日，對港股走勢根本作用不大，能否提升成交仍有待觀察。他預期，港交所12月走勢將維持與大市同步，初步以270元為支持，如大市失守16800，港交所便將跟隨下試250元水平。


　　如港交所到達250元水平，聶振邦認為以中長線部署而言是值守水平，但短線則要觀望港股是否已經喘穩，否則仍不算好位。

 

 港交所股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

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