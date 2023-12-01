恒大遭沽空機構GMT狙擊，指多年來誇大收入及盈利

沽空機構GMT Research狙擊中國恒大(03333)，指恒大最近才刊發出2021年年報，明顯地大幅誇大了收入和盈利，誇大很可能已持續多年。與一些人的想法相反，恒大並非流動性收緊或疫情觸發內地樓市低迷的受害者，而是其根本從未盈利過。



GMT指，恒大多年來虛增收入和利潤，在2021年，恒大對其物業銷售收入的確認方式進行了重大調整，此前恒大指客戶在「獲得專案竣工證書或業主佔用權」時確認收入。這與包括碧桂園(02007)在內的其他內房商相似。但在新核數師下，恒大改變了對其過去做法的描述，讓其收入是在「客戶接受物業或根據銷售合同被視為物業已經獲得客戶接受（以較早者為准）時確認收入」，做法明顯較以往進取。



GMT認為，2022年及2023年上半年分別虧損1260億元(人民幣．下同)及390億元，這主要是資產減值的結果，尤其是開發物業。計及收入確認變化的影響，相信自2021年開始，恒大已累計虧損近萬億元，達到9540億元，相當於2020年底恒大總資產的41%，截至2020年底的集團累計淨利潤2680億元約四倍。



GMT又認為，恒大已資不抵債，因為其資產價值低於負債，該公司的離岸債券在結構上從屬於其在岸負債，亦面臨化為烏有的風險。恒大只有透過不斷增加借款才能維持，但已有跡象表明，恒大的一些資金來源已枯竭，要準確預測債權人何時會關閉水龍頭是不可能的，但在某些時間會變得大到無法融資。

撰文:經濟通採訪組

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