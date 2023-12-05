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內地下發11月國產遊戲版號，騰訊網易獲大行唱好仍下挫，可以點部署？

05/12/2023

　　國家新聞出版署公布11月國產網絡遊戲審批信息，共87款遊戲獲批版號，網易(09999)上榜，且今年累計拿到版號數量最多，騰訊(00700)則再次落選，但仍有大行指騰訊及網易齊受惠內地遊戲審批，另騰訊宣布下周五(15日)將推出新遊戲《元夢之星》，有大行料其首年收入可達50億至60億人民幣，予目標價435元。不過，受累恒指今日(5日)再創年內新低，兩隻股份齊下挫，其中騰訊低見305元近一個月低位，而早前走勢較強的網易連續兩日急插逾半成，若想低吸應如何部署？

 

（網易遊戲官網截圖）

 

內地11月有87款國產遊戲獲批版號　雷霆網易今年版號數量最多

 

　　國家新聞出版署下發11月份國產遊戲版號，共87個，網易的《世界之外》、閱文集團(00772)的《鬥破蒼穹：三年之約》、完美世界(深:002624)的《誅仙2》及愷英網絡(深:002517)的《古怪的小雞》均在名單上，中青寶(深:300052)則有《蟻族戰紀》、《契約戰歌》及《米修斯之印》獲批版號，但名單上不見騰訊的遊戲，是其繼7、9及10月後再次落選。


　　截至12月4日，今年國產遊戲版號總量達到873個。另據《證券日報》不完全統計，雷霆遊戲、網易遊戲或是2023年目前為止拿到版號數量最多的運營單位，分別到手7個。

 

今年累計發放931個遊戲版號　業界：遊戲市場版號稀缺未解決

 

　　若包括58款進口遊戲，內地今年累計已發放931個遊戲版號，數量已超過去年的579個和2021年的748個，已接近機構預期的全年達1000個版號目標。機構人士表示，這批版號的發放反映了市場供給的常態化，重點企業和遊戲取得版號也是對行業的一種提振。


　　不過，多位業內人士透露，版號常態化並未解決遊戲市場版號稀缺的問題。一位上市遊戲公司負責人表示，一年7個版號對於大廠來說是杯水車薪，大公司一年在研項目都不止7個，還不包括跟其他公司共同合作的遊戲，中小公司的局面只會更加艱難。2023年愈來愈多遊戲公司開始退場。天眼查APP顯示，截至12月4日，註冊資本在人民幣1000萬元以上的存續、在業遊戲公司，已經降至2554家。而2020年到2022年，這一數字保持增長態勢，分別為2354家、2776家、2977家。

 

花旗：對內地線上遊戲市場看法正面　網易騰訊受惠遊戲審批

 

　　花旗發表研報指，網易及騰訊將受惠於內地遊戲審批，維持對內地線上遊戲市場正面看法，因遊戲審批正常化料將支持2024年以後行業健康增長，而網易、騰訊為最近一批遊戲獲批公司其中一分子。而基於目前批出87款內地遊戲，與今年稍早所批出規模相似，故12月可能還有一批遊戲獲批。


　　花旗又提到，網易發布了一款新遊戲，使未來遊戲系列更多元化；騰訊遊戲獲批亦有力補充產品組合，以及受惠於法國遊戲生產商Ubisoft的著名IP。

 

騰訊新遊戲《元夢之星》下周五推出　高盛料首年收入達60億人幣

 

　　另外，騰訊天美工作室近日宣布，旗下派對類遊戲產品《元夢之星》將於下周五(15日)推出。《元夢之星》為騰訊遊戲今年的重點新品之一，該遊戲於今年1月獲得版號，並於9月正式對外曝光。據悉，《元夢之星》首期將投入總計14億人民幣用於遊戲生態的建設。

 

　　高盛發表研報指，騰訊將於下周五推出矚目新遊戲《元夢之星》，騰訊已確認在遊戲上投入大量資源，包括首階段投入14億人民幣用於UGC系統/創作者的投資，以及與如《王者榮耀》般的IP聯動。與市場上現有的派對遊戲相比，相信《元夢之星》憑藉其多樣化的遊戲玩法、微信/QQ建立的社交網絡，以及可能在包括抖音在內的主要平台上進行大規模推廣，可以瞄準更廣泛的跨年齡受眾。由於該款遊戲即將推出，且距離2024年農曆新年旺季還有兩個月時間，目前預測《元夢之星》推出的首月可帶來8億至10億人民幣的收入，首年收入可達50億至60億人民幣(約佔國內遊戲收入的4%)，予「買入」評級，目標價435元。

（騰訊《元夢之星》官網截圖）

 

潘鐵珊：騰訊受制大股東減持不宜吸納　網易待回至150元再看市況部署

 

　　今日《開市Good Morning》節目請來香港股票分析師協會副主席潘鐵珊，他指騰訊再次未獲批遊戲版號不代表其手遊王者地位已大不如前，包括《王者榮耀》等幾隻主打遊戲仍很強勢，其國際版仍有很大開拓空間，騰訊主要問題在於南非大股東不斷沽貨，怎樣回購也不能承接它沽出的重貨，暫不宜吸納。至於網易質素固然好，料其手遊業務中線發展理想，但整個科技股板塊都被人沽貨，其中美團(03690)遭騰訊派作股息後就遭人不斷沽。網易今日裂口下跌未宜吸納，雖然其獲批遊戲版號較多，但不代表有很大需求，還要看玩家反應，宜待股價回至前一個平台區約150元，到時再看市況才決定是否吸納。

 

　　至於對整個手遊行業看法，潘鐵珊指，疫情過後，玩家多參與其他經濟活動如去旅遊，可能玩少了手遊，但這是短期現象，影響未必很大。手遊公司未來若能成功開拓國際市場，帶來的收益會較多，至於本土市場，很少有公司的遊戲如騰訊遊戲般長壽，很多兩三年就要替換，故要不斷推出新遊戲，以增強靈活度及帶來憧憬。

 

　　騰訊今日跌2.53%收報308.8元，連跌3日，累跌5.57%，成交73.65億元。網易急挫5.16%報158元，連跌3日，累跌10.38%，成交14.57億元。其他科技股亦普遍隨大市下挫，京東(09618)跌1.64%報102.1元，阿里(09988)跌0.42%報70.5元，美團跌2.08%報84.65元，百度(09888)跌2.42%報108.9元，小米(01810)跌2.89%報14.78元，快手(01024)跌1.82%報53.95元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》潘鐵珊分析，請按此


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