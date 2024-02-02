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澳門1月賭收勝預期獲大行唱好，濠賭股可趁春節臨近炒一轉？

02/02/2024

　　澳門公布今年1月博彩收入按年增長67%至約193億澳門元，勝預期，儘管按月增幅收窄至單位數，仍獲大行唱好，其中大摩預測2月賭收可達200億澳門元，憧憬春節假期及演唱會推動增長。濠賭股股價連續兩日造好，其中金沙中國(01928)今日(2日)一度飆逾6%，惟其後受大市拖累升幅收窄，可否趁春節臨近炒一轉呢？還有哪隻濠賭股可吼？

 

（金沙中國網頁截圖）

 

澳門1月賭收按年升67%至193億澳門元　花旗：顯著優於預期上調預測 

 

　　澳門博彩監察協調局昨日(1日)公布，今年1月份幸運博彩毛收入193.4億澳門元，按年升67%，高於市場預期的63.3%；按月則升4.1%，升幅較上月的15.7%有所回落。


　　花旗發表研報指，澳門1月賭收為193.37億澳門元，即日均為6.24億元，達到2019年水平同期的78%，顯著優於該行及市場預期。1月最後10天的每日賭收約為6.34億澳門元，略高於對上一周約6.29億澳門元，意味著農曆新年之前通常出現的賭收放緩尚未發生。相信這個強勁勢頭是由上周在澳門舉行的南韓男團ENHYPEN巡迴演唱會所帶動，更重要的是內地遊客仍然有能力並願意在澳門消費。


　　花旗將2月的賭收預測由185億澳門元上調至195億澳門元，預計2月首11天的日均賭收將放緩至約5.67億澳門元，惟自2月12日起將重新加快至每日約9億澳門元。考慮到澳門的最新趨勢，將2024財年賭收增長預測從18%上調至26%，料賭收達2313億澳門元，相當於2019年水平約79%。

 

大摩料2月賭收達200億澳門元　憧憬春節假期及演唱會推動增長


　　摩根士丹利指，澳門今年1月博彩收入為193億澳門元，高於大摩預測的188億澳門元及市場普遍預測的189億澳門元。期內日均賭收達6.24億澳門元，與市場預測今年全年日均賭收6.26億澳門元相比仍有上行空間。

 

　　大摩續指，今年1月賭收已恢復至2019年同期約78%，較去年第四季恢復至75%進一步改善，預測2月賭收可達到200億澳門元，日均賭收料達6.91億澳門元，按月增長4%，憧憬農曆新年假期及演唱會將推動增長。而假設今年1月中場賭收佔比為約88%，意味將恢復至2019年水平約115%至120%。

 

標普料澳門賭業今年持續復甦　金沙新濠中場業務增速勝同業


　　評級機構標準普爾則指，澳門賭業持續復甦，上月博彩收入已連續第3個月上升，勝預期。預期今年澳門博彩業將繼續強勁復甦，主要由中場業務帶動。標準普爾企業評級副總監Aras Poon估計，今年澳門博企中場博彩毛利將較疫情前高5%至15%，按年增長20%至30%，增長動力主要來自更多訪澳旅客及酒店接待能力提升。受惠於酒店接待能力的優勢，估計金沙及新濠(00200)今年中場業務增速將較同業快，而未有新增酒店房的永利澳門(01128)市佔率或會下跌。


　　另標普預期今年博企將繼續縮減貴賓廳業務，轉向發展非博彩業務，並相信現時各家博企仍在摸索非博彩業務營運方式，現階段談論盈利水平屬言之尚早。另方面，內地近期擴大對部分東南亞國家的免簽證協定，但相關國家的博彩業規模較小，相信短期不會對澳門構成太大競爭。

 

滙證：金沙估值吸引目標價升至33元　摩通：憂資本支出增加


　　此外，滙證近日發表研報指，金沙第四季業績大致符合該行預期，其中高端中場增長好於預期，僅利潤率稍遜預期，上調金沙2024、2025年收入及EBITDA預測2%。雖然因同業物業續有新供應及翻新工程，續料公司市場份額按年受損，但看好公司今年收入復甦能力進一步改善。


　　滙證又指，由於盈利復甦趨勢及持續的減債操作，金沙管理層確認2025年可恢復派息，符合市場預期。而去年12月聖誕節業務表現亦給予公司對農曆新年業務的信心；去年非博彩支出超出原先估算，以及公司承諾持續投資。若將公司第四季經調整EBITDA折算至全年，估計全年EBITDA按年增長4%。公司2024年預測企業價值倍數9.5倍，估值屬於吸引。基於財務預測調整，上調金沙目標價1.5%，由32.5元升至33元，評級維持「買入」。

 

　　不過，摩通調低金沙EBITDA預估，因考慮到投資者對資本支出增加的擔憂，資本支出假設增加，反映了倫敦人二期翻新工程比預期早開展，而且預算開支亦高於預期，下調目標價9.4%，從32元降至29元，評級維持「增持」。

 

澳門去年酒店平均入住率81.5%　全年入境旅客按年增近4倍

 

　　值得一提，澳門統計暨普查局近日表示，2023年全年隨團入境旅客127.6萬人次；全年酒店平均入住率81.5%，按年上升43.1個百分點。2023年酒店可提供客房數量增至4.7萬間。全年住客增加1.7倍至1357.3萬人次，恢復至2019年的96.2%。住客平均留宿時間為1.7晚，減少0.1晚。


　　另澳門統計暨普查局早前公布，2023年12月入境旅客294.3萬人次，按年增加6.6倍，按月亦上升近14%，旅客平均逗留時間維持1.2日。而去年全年入境旅客2821萬人次，按年增近4倍，恢復至疫情前2019年的71.6%。2023年旅客平均逗留時間較2022年減少0.2日至1.3日。

 

溫傑：行業增長穩健春節成短期催化劑　銀娛40元金沙20元可吸


　　凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，澳門1月賭收按年升67%至193億澳門元，勝預期，一般估計只有180億澳門元，至於按月增幅收窄不太重要，因賭業周期性較長，不宜按月比較。市場亦料澳門賭業今年將有穩健增長，而春節將成行業短期催化劑。再者，市場憂慮科技股及生物科技股遭美國制裁，資金寧流入濠賭股，當中可吼銀娛及金沙，不過，在市況不穩下不宜高追。銀娛(00027)現價已反映利好因素，料於40至45元上落，待回至40元才值博，事實上它於1月23日亦曾跌至40元以下。金沙現升至近22元過高，回至近20元才可吼。另要留意，在現時市況下，不宜於同一板塊買入多隻股份，故其他濠賭股不建議吸納。

 

　　濠賭股今日普遍上升，金沙升2.81%收報21.95元，銀娛升0.7%報43.3元，美高梅(02282)升2.92%報10.56元，永利澳門升2.12%報6.26元，澳博(00880)升1.33%報2.29元，惟新濠跌1.66%報5.34元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此


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