曾心論政經 | 曾永堅：港股最壞的時候，變革最好的時機

祝願各位龍來運到！龍運當頭！本欄《曾心論政經》適逢青龍新春登場，筆者深深祝願香港金融業可盡快迎來青天有月，龍騰飛揚的日子！整體經濟則青春常駐！龍飛鳳舞！



筆者創建本欄的初心，誠希可盡一分綿力憑藉過去逾26年從事研究分析、新股上市及資產管理領域的實戰經驗與市場所見所聞，集腋成裘，匯化成有利於金融市場未來發展甚至有助香港經濟長遠成長的微見與建議，跟各讀者、同業以及為政者分享。



香港證券市場於送兔迎龍之時，不單面臨重重難關與連串挑戰，著實亦已屆危急存亡之際，除一些特區政府與相關財金決策單位不可改變或逆轉的外部政經因素外，香港證券市場或股市著實需刻不容緩地作出針對性的深層改革並注入關鍵性的新思維政策，以求盡快重燃五湖四海投資者的興趣，重新吸引四面八方資金重投港股，來重新激活港股的交投兼提振市場氛圍。





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港股市值、交投及IPO持續萎縮



香港證券市場的總市值已由2021年2月17日（最高紀錄）的586,722億（港元．下同）大幅縮減至2023年底的310,391億港元（根據港交所網站提供的數據），期間跌幅達47%之多；證券市場的每天成交金額於這三年間亦每下愈況，分別為2021年底的1667.3億、2022年底的1,249億至2023年底的1,050億；踏入2024年首月，港股主板連同創業板的每天成交金額更縮減至不足1000億，只有997億，情況令人黯然搖首！



新股上市活動亦滲透出夕陽西下之感，以新冠疫情爆發後的首年計算，從2020年的154家上市，數年間持續滑落至2023年只有73家（當中3家屬創業板轉至主板的公司）；而通過首次公開招股(IPO)的集資金額，則從2021年的4,001.4億持續萎縮至去年只有462.9億。至於香港於全球IPO集資額排名榜，亦由2020年的全球第二位（當年僅次於美國納斯達克）跌至2023年底的第六位（首兩位分別為上海與深圳）。



加強體質，重新出發



基於港股近數年無論以市值、成交金額以至新股集資活躍程度皆呈現斯人獨憔悴，以至浮現江河日下的跡象；更甚者，有片面說法直指香港已成「金融中心遺址」。對此，筆者當然絕不認同。事實上，香港證券市場對比周邊股市包括內地市場，仍然擁有暫時無可替代的獨有優勢與競爭力，但在此不贅，本文只針對數項可優化港股市場結構以達強化港股對環球資金吸引力的建議，以讓各行各業讀者各自思量。





（曾永堅）



無可否認，影響港股市場表現與資金流向及新股上市活躍度的原因眾多，在此亦不一一細說中外政經相關的因素。本文只綜合港股市場過去積存的弱點以及不足之處，繼而表達數項針對性的建議，更冀望相關財金單位官員有緣一讀這篇拙作，予以參考並作融匯，誠希決策單位能於市況不佳的時候制定與施行合適有效的政策，整理好香港證券市場的平台與強化結構，加強本身體質，讓香港股市未來能輕身上路，重新出發！



貫徹強化退市機制



建議一：「去蕪存菁」、「汰弱留強」-貫徹強化退市機制，在此建議監管單位針對那些營運財務不達標或市場違規的公司強力執行強制性除牌，特別是生物科技公司（俗稱B仔股）、主板中小型及創業板公司。強制性退市的機制型式與執行做法，可參考美國紐交所與納斯達克市場。



今時今日的港股市場實際上存在著大量劣質公司，所謂劣質公司就是經營不善，財務不穩，甚至乎當初只是為「上市而上市」的劣幣（所謂「啤殼上市」的「殼股」）。截止2023年底，香港上市公司達到2609家，2013年於香港上市的公司只有1643家，短短十年間上市公司數目大幅增加966家，當中充斥大量經營持續有問題甚至只有殼功能的垃圾股。據筆者過去多年於資管市場的了解，這些癌細胞的不斷擴散，正是多年來不斷削弱機構投資者投資港股意欲的主因之一。





提供流動性活動合規合法化





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建議二：「盤活交投」、「川流不息」-全面引進流動性提供券商制度，特別是針對中小型與創業板股份，把提供市場流動性活動（莊家活動）陽光化，並合規合法化。曾幾何時，港股能夠吸引環球各式各樣投資者積極參與的原因在於：港股具有流動性與活動力俱佳的多樣化中小型股份市場，流動性高與行業類廣的中小型股份市場，絕對可滿足不同領域投資者各適其式的需求。



把提供流動性活動合規合法化，一方面可吸引更多主力或願意作長線投資的機構投資者，包括知名基金更活躍投資於基本面不俗而具成長潛力的中小型股票，從而強化整個港股中小型板塊股東結構的底子；另一方面，亦有利有助監管單位能更有效打擊並削減那些「唱高散貨」、「微信女」與「大媽搭棚」等不法不當的市場違規活動。



加強規範借貨沽空來源



建議三：「優化沽空」，「堵塞漏洞」-加強借貨沽空來源的規範，以改善與優化港股現行的沽空機制。從學術的理論層面上，雖然市場參與者作沽空甚至以高槓桿作沽空，本身要面臨相應程度「被夾倉」的虧損風險，但歷史的實際經驗告訴大家，現實世界是沽空狙擊手往往能利用機構投資者，特別是只運作長倉不允許對沖的基金本身的股份停損機制，在市場情緒低落與資訊混亂的時刻，上下其手，擊潰市場；而諷刺的是，沽空狙擊手借貨或融券的源頭，往往來自長線基金旗下的信托行或證券商。



故此，香港相關的財金管理單位實應與時並進，因應港股市場當前的實際情況，因時制宜適當地加強規範沽空活動特別是借貨安排的漏洞，繼而達致穩定港股市況有利普羅大眾的目標。



綜合而言，現時的港股也許正值最壞的時候，但正是市場作出合適變革的最好時機！